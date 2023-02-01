Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia doğruladı! Discord ekran kartı belleğini kısıtlıyor: İşte çözümü

    Nvidia bugün, Discord için paylaşılan son güncellemenin ekran kartlarında bellek kısıtlamasına neden olduğunu doğruladı. İşte yeni keşfedilen sorunun ayrıntıları ve çözümü
    1
    Nvidia doğruladı: Discord ekran kartı belleğini kısıtlıyor Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarınızın son zamanlarda oyun performansının düştüğünü fark ettiyseniz, bunun nedeni Discord olabilir. Bugün Nvidia, Discord için paylaşılan son güncellemenin ekran kartlarında bellek kısıtlamasına neden olduğunu açıkladı. Yeni keşfedilen sorun, oyunları başlatırken VRAM'in tam saat hızına ulaşmasını engelliyor.

    Discord, ekran kartı performansını düşürüyor

    Bildirilenlere göre Nvidia, söz konusu sorunu gelecekteki bir güncellemeyle çözmeyi planlıyor. Ancak teknoloji devi, kullanıcılar için erken bir düzeltme yöntemi de paylaştı. Bu bağlamda kullanıcıların ''GeForce 3D Profile Manager'' uygulamasını indirmesi gerekiyor. İşte atmanız gereken adımlar:

    Programı kurup açtıktan sonra, "SLI Profillerini Dışa Aktar"ı seçin. Bir dosya gezgini penceresi göründüğünde, dosyayı dışa aktarmak ve kaydetmek için bir konum seçin. Ardından dosyayı Not Defteri'nde açın ve "Discord" için arama yapın. "Profil 'Discord'" ile başlayan ve "EndProfile" ile biten bir bölüme ulaşacaksınız.

    Nvidia doğruladı: Discord ekran kartı belleğini kısıtlıyor Tam Boyutta Gör
    En altta, "EndProfile"ın hemen üstüne ve "Setting ID_0x809d5f60 = 0x10000000"in altına "Setting ID_0x50166c5e = 0x00000000" yazın. Ardından, profili bir .txt dosyası olarak kaydedin, 3D Profil Yöneticisine dönün ve "SLI Profillerini İçe Aktar"ı seçin. Buradan düzenlediğiniz dosyası seçerek performans sorununun önüne geçebilirsiniz.

    Nvidia, sorunun kaynağı veya ne zaman çözüleceğine dair detaylı bir bilgi paylaşmadı. Ancak bunun sebebi kısa süre önce RTX 40 ekran kartları için platforma eklenen AV1 kodek desteği olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM21 New Edition
    General Mobile GM21 New Edition
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız