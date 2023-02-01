Nvidia doğruladı! Discord ekran kartı belleğini kısıtlıyor: İşte çözümü

Discord, ekran kartı performansını düşürüyor
Bildirilenlere göre Nvidia, söz konusu sorunu gelecekteki bir güncellemeyle çözmeyi planlıyor. Ancak teknoloji devi, kullanıcılar için erken bir düzeltme yöntemi de paylaştı. Bu bağlamda kullanıcıların ''GeForce 3D Profile Manager'' uygulamasını indirmesi gerekiyor. İşte atmanız gereken adımlar:
Programı kurup açtıktan sonra, "SLI Profillerini Dışa Aktar"ı seçin. Bir dosya gezgini penceresi göründüğünde, dosyayı dışa aktarmak ve kaydetmek için bir konum seçin. Ardından dosyayı Not Defteri'nde açın ve "Discord" için arama yapın. "Profil 'Discord'" ile başlayan ve "EndProfile" ile biten bir bölüme ulaşacaksınız.
Nvidia, sorunun kaynağı veya ne zaman çözüleceğine dair detaylı bir bilgi paylaşmadı. Ancak bunun sebebi kısa süre önce RTX 40 ekran kartları için platforma eklenen AV1 kodek desteği olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?