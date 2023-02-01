Nvidia doğruladı! Discord ekran kartı belleğini kısıtlıyor: İşte çözümü

Tam Boyutta Gör Bilgisayarınızın son zamanlarda oyun performansının düştüğünü fark ettiyseniz, bunun nedeni Discord olabilir. Bugün Nvidia, Discord için paylaşılan son güncellemenin ekran kartlarında bellek kısıtlamasına neden olduğunu açıkladı. Yeni keşfedilen sorun, oyunları başlatırken VRAM'in tam saat hızına ulaşmasını engelliyor.

Discord, ekran kartı performansını düşürüyor

Bildirilenlere göre Nvidia, söz konusu sorunu gelecekteki bir güncellemeyle çözmeyi planlıyor. Ancak teknoloji devi, kullanıcılar için erken bir düzeltme yöntemi de paylaştı. Bu bağlamda kullanıcıların ''GeForce 3D Profile Manager'' uygulamasını indirmesi gerekiyor. İşte atmanız gereken adımlar:

Programı kurup açtıktan sonra, "SLI Profillerini Dışa Aktar"ı seçin. Bir dosya gezgini penceresi göründüğünde, dosyayı dışa aktarmak ve kaydetmek için bir konum seçin. Ardından dosyayı Not Defteri'nde açın ve "Discord" için arama yapın. "Profil 'Discord'" ile başlayan ve "EndProfile" ile biten bir bölüme ulaşacaksınız.

Tam Boyutta Gör En altta, "EndProfile"ın hemen üstüne ve "Setting ID_0x809d5f60 = 0x10000000"in altına "Setting ID_0x50166c5e = 0x00000000" yazın. Ardından, profili bir .txt dosyası olarak kaydedin, 3D Profil Yöneticisine dönün ve "SLI Profillerini İçe Aktar"ı seçin. Buradan düzenlediğiniz dosyası seçerek performans sorununun önüne geçebilirsiniz.

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Nvidia, sorunun kaynağı veya ne zaman çözüleceğine dair detaylı bir bilgi paylaşmadı. Ancak bunun sebebi kısa süre önce RTX 40 ekran kartları için platforma eklenen AV1 kodek desteği olabilir.

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