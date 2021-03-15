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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Daire büyüklüğüne göre otopark zorunluluğu uygulaması geliyor

    Otopark Yönetmeliği'nde çeşitli güncellemeler ve yenilikler içeren değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiği ve 31 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği öğrenildi.
    15 Mart 2021, 21:00 (4 sa.)
    1,6b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Daire büyüklüğüne göre otopark zorunluluğu uygulaması geliyor
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    Uzun süredir gündemde olan Otopark Yönetmeliği'ne nihai şeklini kazandıracak değişikliğin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildiği belirtildi. Yönetmelik değişikliğinin 31 Mart'tan itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor.

    Dikkat çeken değişiklikler

    Yönetmelik değişikliğiyle birlikte her daire için en az 1 otopark zorunluluğu uygulamasında değişiklik yapılarak, daire büyüklüğüne göre otopark zorunluluğu uygulaması getirilecek. 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80-120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120-180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 otopark yeri ayrılması sağlanacak.

    Dükkan, mağaza ve banka gibi fonksiyonlarda her 30 metrekare için 1 olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için 1; büro binalarında her 40 metrekare için 1 olan otopark zorunluluğu ise her 50 metrekare için 1 olacak şekilde revize edilecek.

    Otoparkın öncelikle bina bodrumunda karşılanması zorunluluğu kaldırılarak, talebe göre binanın bodrumunda, arka, yan veya ön bahçesinde ya da bu bahçelerin altında öncelik olmadan karşılanabilmesi hükmü getirilecek. Parsel arka bahçesinde binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak ve zemin kat yüksekliğini aşmamak kaydıyla mekanik otopark yapabilme imkanı verilecek.

    120 metrekareden küçük olan, 3 kat ve üzeri yapıların bulunduğu parsellerde talep halinde otoparkın bedel karşılığının bölge otoparkından temin edilebilmesi imkanı getirildi. 250 metrekareden küçük parsellerde otopark ihtiyacının yarısının parselde karşılanması kaydıyla zorunlu otopark adedi yüzde 50 azaltılacak.

    Asgari zorunlu otopark adedi 20'den fazla olan yeni yapılacak binalarda, 1 Ocak 2023'e kadar en az yüzde 2, bu tarihten sonra ise yüzde 5 oranında elektrikli araç park yeri düzenleme şartı getirilecek. AVM ve bölge otoparklarında ise bu oranlar, 1 Ocak 2023'e kadar yüzde 5, bu tarihten itibaren ise yüzde 10 olacak.

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    Daire büyüklüğüne göre otopark zorunluluğu uygulaması geliyor
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    Komşu parsellerin anlaşması ve maliklerin muvafakati halinde bitişik bahçelerin, aradaki duvar kaldırılmak suretiyle ortak otopark olarak kullanılabilmesi imkanı getirilecek. Bu sayede birden çok parselin anlaşması ile ada içi otoparkların önü açılacak.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Volkswagen Golf sonunda Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri"

    Otopark mevzuatına ilk defa giren bir yenilik olarak parselinde otopark yapamayan yapılar için 1000 metre yarıçapındaki başka bir binadan, arsadan ya da varsa ticari otoparktan tapuya şerh konmak suretiyle otopark yeri temin edebilme imkanı sağlanacak.

    Otopark Yönetmeliği değişikliğiyle, bitişik binaların temelinden alt kotuna inilmesinin riskli olduğu durumlarda, otopark ihtiyacının parselinde karşılanamayan miktarı otopark bedeli olarak ödenecek, bununla bina sakinleri bölge otoparkından faydalanabilecek.

    Daha önce 8 metre ve üzeri ön bahçesi bulunan parseller için verilen ön bahçede açık otopark izni, yeni düzenlemeyle ön bahçesi 5 metre üzeri olan parsellere de verilecek.

    Otoparklarda engellilerin kullanımına uygun düzenlemeler de yapılacak. Villa gibi tek bağımsız bölümlü konutlarda zorunlu otoparkın herhangi asgari mesafe şartı olmaksızın, parselin herhangi bir bahçesinde karşılanabilmesi imkanı sağlanacak. Düzenlemeyle, 15'ten az otoparkı çıkan binaların kapalı otoparklarında yapılan servis yolunun asgari genişliği 6,50 metreden 4,9 metreye düşürülecek.

    Büyükşehir belediyelerinin bugüne kadar otopark bedeli almalarına rağmen bölge otoparkları inşa etmemeleri nedeniyle 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda yapılan değişiklik, Otopark Yönetmeliği'nde detaylandırıldı. Bundan böyle bölge otoparkı bedelini toplama ve bu otoparkları yapma görevi ilçe belediyelerine verilecek. İlçe belediyelerine bedel alınan otoparkları en geç 3 yıl içinde yapma zorunluluğu getirilecek.

    Otopark bedelinin tamamının yapı ruhsatı aşamasında alınması uygulaması kaldırılarak, yüzde 25'inin ruhsat aşamasında, kalanının ise 18 ayda ve taksitle ödenmesi imkanı sağlanacak.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/daire-buyuklugune-gore-otopark-zorunlulugu-uygulamasi-getirilecek/2176340
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Skörtıl_Nimo (Semih ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    3 daireye 1 otopark, Türkiye'nin elit tabakası olan müteahhit kesimi buna çok sevincektir.
    Yanıtla +15
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    3 daire 1 otopark.

    Bu nasıl zorunluluk?

    Zaten 1970 yılında yapılan binaların otoparkı bu şekilde.

    Bu parti gerçekten sorun çözmeye değil sürekli sorun yaratmaya gelmiş ülkenin başına.

    Yaptıkları her kanun ve iş 20-30 sene sonra büyük sıkıntılar çıkaracak.
    3 daire 1 otopark. Bu nasıl zorunluluk? Zaten 1970 yılında yapılan binaların otoparkı bu şekilde. Bu parti gerçekten sorun çözmeye değ...
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    cocainbar (Cocain bar) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    (11.04.2016) RTE: "Her evde 2-3 araba var, ne kadar refah var."

    Eee millet bu kadar arabayi nereye park edecek :D
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    rash.87 (R...... K......) 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hiçbir b...ok anlamdım. Diyelim ki bekâr adamım 1+0 dairede takılıyorum. Gittim araba aldım otopark hakkım yok mu şimdi ?
    Yanıtla
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    S SYE35 (yigit ertan) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daire sayısı/ otopark olayı bir anlam ifade etmiyor. Bizim binanın bir tarafında 4 araçlık otopark var. İlk araç en dipte, ikinci araç arkasında, üçüncü araç onun arkasında, dördüncü araç üçün yanında. 3 çıkmadan diğerleri çıkamaz. Küçük yerde olduğumuz için park sorunu yok, tek araç oluyor içeride genelde. Daire başı bir adet KULLANILABİLİR otopark olmadıktan sonra pek önemi yok. Önceki apartmanımda da vardı kapalı otopark, ucunda dimdik rampa, yine biri çıkmadan öteki çıkamayacak tasarım, depo olarak kullanılıyordu.
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    Halilowich (H Y) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    120 metrekareden büyük evi olanlar araba alsın diğerleri almasın mı? Bu ne saçmalık?
    Yanıtla +3
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yıllarca çıkması için beklenen kanuna bak
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    bence güzel bir uygulama
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    3 daire 1 otopark.

    Bu nasıl zorunluluk?

    Zaten 1970 yılında yapılan binaların otoparkı bu şekilde.

    Bu parti gerçekten sorun çözmeye değil sürekli sorun yaratmaya gelmiş ülkenin başına.

    Yaptıkları her kanun ve iş 20-30 sene sonra büyük sıkıntılar çıkaracak.
    Yanıtla +15
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    B bytkgb 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yaw arkadaş 3 daireye 1 araba nasıl bir saçmalık sen en kötüsüne hazırlık yapıcaksın 1 daire 1 araba şekilnde olmalı ( türkiyedeki araba fiyatlarından haberim var ama dediğim gibi en kötüsüne hazırlık yapılmalı)
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    cocainbar (Cocain bar) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    (11.04.2016) RTE: "Her evde 2-3 araba var, ne kadar refah var."

    Eee millet bu kadar arabayi nereye park edecek :D
    Yanıtla +6
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    Charaznable (Char Aznable) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bakalım bu yasanın nasıl katakullilerini yapacaklar.Bir kaç seneye forumda ekşide rezaletleri okuruz.
    Yanıtla +1
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    Skörtıl_Nimo (Semih ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    3 daireye 1 otopark, Türkiye'nin elit tabakası olan müteahhit kesimi buna çok sevincektir.
    Yanıtla +15
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    1563 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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