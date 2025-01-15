Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Daredevil: Born Again'den beklenen fragman geldi

    Heyecanla beklenen yeni Daredevil dizisinden ilk fragman yayınlandı. Daredevil: Born Again adını taşıyan dizi, Netflix'teki Daredevil dizisinin doğrudan devamı niteliğinde olacak.
    Daredevil: Born Again Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar çekilmiş en iyi Marvel dizilerinden olan Daredevil, yıllar sonra bir devam dizisine kavuşuyor. Bu kez Netflix yerine Disney+ çatısı altında çekilen ve doğrudan Marvel tarafından hazırlanan Daredevil: Born Again, mart ayında izleyici ile buluşacak. Yeni Daredevil dizisi heyecanlı bekleyiş sürerken, diziden ilk fragman yayınladı.

    Daredevil: Born Again, Netflix'te yayınlanan Daredevil dizisinin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Matt Murdock (Daredevil)'a bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği dizide Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll ve Elden Henson da orijinal dizideki rolleriyle dönecek. Ayrıca Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkacak.

    Daredevil: Born Again, 4 Mart'ta İzleyici ile Buluşacak

    Daredevil: Born Again'in orijinal diziden en büyük farkı bu kez işin başında Steven S. DeKnight'ın olmaması. Orijinal dizinin başındaki isim olan Steven S. DeKnight, aradan geçen sürede Marvel ile anlaşmazlık yaşadığı için bu kez projede yer almadı. Marvel'ın yeni Daredevil dizisini emanet ettiği isim ise Dario Scardapane oldu. Scardapane daha önce The Punisher dizisinin senarist ekibinde yer almıştı.

    Daredevil: Born Again, 4 Mart'ta Disney+'ta izleyici ile buluşacak. Dizinin ilk sezonu dokuz bölüm sürecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

    Profil resmi
    KKM 1 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ps5 fat kasa citroen c5 aircross kronik sorunları ben gerizekalı mıyım evlilik yoluyla vatandaşlık mülakat soruları metrobüs marmaray aktarma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 14 Ultra
    Xiaomi 14 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum