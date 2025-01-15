Daredevil: Born Again'den beklenen fragman geldi

Daredevil: Born Again, Netflix'te yayınlanan Daredevil dizisinin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Matt Murdock (Daredevil)'a bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği dizide Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll ve Elden Henson da orijinal dizideki rolleriyle dönecek. Ayrıca Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkacak.
Daredevil: Born Again, 4 Mart'ta İzleyici ile Buluşacak
Daredevil: Born Again'in orijinal diziden en büyük farkı bu kez işin başında Steven S. DeKnight'ın olmaması. Orijinal dizinin başındaki isim olan Steven S. DeKnight, aradan geçen sürede Marvel ile anlaşmazlık yaşadığı için bu kez projede yer almadı. Marvel'ın yeni Daredevil dizisini emanet ettiği isim ise Dario Scardapane oldu. Scardapane daha önce The Punisher dizisinin senarist ekibinde yer almıştı.
Daredevil: Born Again, 4 Mart'ta Disney+'ta izleyici ile buluşacak. Dizinin ilk sezonu dokuz bölüm sürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil