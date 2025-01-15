Daredevil: Born Again'den beklenen fragman geldi

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar çekilmiş en iyi Marvel dizilerinden olan Daredevil, yıllar sonra bir devam dizisine kavuşuyor. Bu kez Netflix yerine Disney+ çatısı altında çekilen ve doğrudan Marvel tarafından hazırlanan Daredevil: Born Again, mart ayında izleyici ile buluşacak. Yeni Daredevil dizisi heyecanlı bekleyiş sürerken, diziden ilk fragman yayınladı.

Daredevil: Born Again, Netflix'te yayınlanan Daredevil dizisinin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Matt Murdock (Daredevil)'a bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği dizide Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll ve Elden Henson da orijinal dizideki rolleriyle dönecek. Ayrıca Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkacak.

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Daredevil: Born Again, 4 Mart'ta İzleyici ile Buluşacak

Daredevil: Born Again'in orijinal diziden en büyük farkı bu kez işin başında Steven S. DeKnight'ın olmaması. Orijinal dizinin başındaki isim olan Steven S. DeKnight, aradan geçen sürede Marvel ile anlaşmazlık yaşadığı için bu kez projede yer almadı. Marvel'ın yeni Daredevil dizisini emanet ettiği isim ise Dario Scardapane oldu. Scardapane daha önce The Punisher dizisinin senarist ekibinde yer almıştı.

Daredevil: Born Again, 4 Mart'ta Disney+'ta izleyici ile buluşacak. Dizinin ilk sezonu dokuz bölüm sürecek.

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