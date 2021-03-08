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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DARPA, jetpack teknolojisini askeri maksatla kullanmak istiyor

    ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) , jetpacklerin askeri maksatla kullanılması için bir çalışma başlattı. Proje, farklı ülkelerin de radarında.
    08 Mart 2021, 01:30 (14 sa.)
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    DARPA, jetpack teknolojisini askeri maksatla kullanmak istiyor
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    Bilim kurgu filmleri veya video oyunlarında defalarca kez karşımıza çıkmış olan sırt roketleri (jetpack), gerçek dünya uygulamalarında da yavaş yavaş yer bulmaya başladı. Ulaşılması zor bölgelere ambulans hizmeti götürmek gibi maksatlar için tasarlanan jetpackler haliyle savunma sanayii alanında da kendine yer buluyor. Buna yönelik bir çalışma, ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) liderliğinde hayata geçirilebilir.

    Ayrıca Bkz. "G.Kore, İsrail ile kamikaze İHA anlaşması imzalamaya hazırlanıyor"

    DARPA, 2 Mart tarihinde yaptığı duyuruda, “Taşınabilir Kişisel Havadan İntikâl Sistemi” adını verdiği bir proje için önerilere açık olduğunu belirtti. Kurumun yayınladığı federal programlar dahilinde girişimci şirketlerden projeye yönelik tekliflerinin beklendiği ve uygun görülen tekliflere teşvik verileceği belirtildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada ise “Sistemler, düşman hattına sızmak maksadıyla havada aktif edilebilir veya dikine kalkış yapan helikopter gibi hava araçlarına olan ihtiyacı azaltacak şekilde çok daha kapsamlı off-road hareket kabiliyeti sağlamak için yerden harekete geçirilebilir olmalıdır” ifadelerine yer verildi.

    DARPA’nın sırt roketi projesi ise sadece jetpack tasarımlarıyla sınırlandırılmamış. Kurum, kanatlı elbise (wingsuit), planör ya da kanat (parafoil) gibi tasarım tekliflerine de açık olduğunu belirtmiş. Kurumun jetpack tasarımları için ön şartlarından bir diğeri de kıyafetin herhangi bir personel tarafından rahatlıkla kullanılabilir şekilde tasarlanması gerekliliği olmuş. Yani, söz konusu araç için herhangi bir şekilde eğitim almamış personelin de bunu rahatlıkla kullanabilmesi beklenmekte.

    DARPA, jetpack teknolojisini askeri maksatla kullanmak istiyor
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    Projenin araştırma safhası için DARPA’nın ayırdığı bütçe ise 225 bin dolara kadar çıkıyor. Projenin ikinci safhası ise yer ve uçuş testlerini kapsıyor. Sistemin uygulanabilirliği kabul görür ve proje rafa kaldırılmaz ise yakında uçan asker kavramını çok daha sık duymaya başlayabiliriz.



    https://futurism.com/the-byte/darpa-officially-studying-combat-jetpacks-military
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Feyzuli 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    C CleanCoders (Fatih ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    şuan trend insansız araçlarda. bu gibi görünürlüğü yüksek araçlar cephede insan kaybını arttırır. bence piyadeler için dış iskelet sistemlerine yoğunlaşmak lazım.
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    Hasan07-36 (Hasan Yılmaz) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence bu projenin ayakları çok da yere basmıyor ki daha önce de düşünülüp vazgeçildi diye biliyorum. Jetpack kullanan bir asker uçan hedef tahtası gibi olacaktır.
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    N nebulabado 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Jetpack bir ulaşım aracı olmaktan öte Titanfall tarzı oyunlardaki gibi kısa süreli olarak çalışan, askere anlık hız kazandırmak ve hareket kabiliyetini artırmak için kullanmak daha mantıklı.
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    Nevfel (T. I.) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu tip teknolojilerin hepsi zaten askeri amaçla kullanıldığı zaman daha hızlı gelişiyor.



    İnternet teknolojisini bulanda Darpa'dır mesela.
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