DARPA, jetpack teknolojisini askeri maksatla kullanmak istiyor

Tam Boyutta Gör Bilim kurgu filmleri veya video oyunlarında defalarca kez karşımıza çıkmış olan sırt roketleri (jetpack), gerçek dünya uygulamalarında da yavaş yavaş yer bulmaya başladı. Ulaşılması zor bölgelere ambulans hizmeti götürmek gibi maksatlar için tasarlanan jetpackler haliyle savunma sanayii alanında da kendine yer buluyor. Buna yönelik bir çalışma, ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) liderliğinde hayata geçirilebilir.

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DARPA, 2 Mart tarihinde yaptığı duyuruda, “Taşınabilir Kişisel Havadan İntikâl Sistemi” adını verdiği bir proje için önerilere açık olduğunu belirtti. Kurumun yayınladığı federal programlar dahilinde girişimci şirketlerden projeye yönelik tekliflerinin beklendiği ve uygun görülen tekliflere teşvik verileceği belirtildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada ise “Sistemler, düşman hattına sızmak maksadıyla havada aktif edilebilir veya dikine kalkış yapan helikopter gibi hava araçlarına olan ihtiyacı azaltacak şekilde çok daha kapsamlı off-road hareket kabiliyeti sağlamak için yerden harekete geçirilebilir olmalıdır” ifadelerine yer verildi.

DARPA’nın sırt roketi projesi ise sadece jetpack tasarımlarıyla sınırlandırılmamış. Kurum, kanatlı elbise (wingsuit), planör ya da kanat (parafoil) gibi tasarım tekliflerine de açık olduğunu belirtmiş. Kurumun jetpack tasarımları için ön şartlarından bir diğeri de kıyafetin herhangi bir personel tarafından rahatlıkla kullanılabilir şekilde tasarlanması gerekliliği olmuş. Yani, söz konusu araç için herhangi bir şekilde eğitim almamış personelin de bunu rahatlıkla kullanabilmesi beklenmekte.

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Projenin araştırma safhası için DARPA’nın ayırdığı bütçe ise 225 bin dolara kadar çıkıyor. Projenin ikinci safhası ise yer ve uçuş testlerini kapsıyor. Sistemin uygulanabilirliği kabul görür ve proje rafa kaldırılmaz ise yakında uçan asker kavramını çok daha sık duymaya başlayabiliriz.

https://futurism.com/the-byte/darpa-officially-studying-combat-jetpacks-military

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