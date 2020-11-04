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    Days Gone'ın PlayStation 5 özellikleri açıklandı

    PlayStation 4 özelinde çıkan ve geriye uyumluluk sayesinde PlayStation 5'te de çalışacak olan Days Gone'ın PlayStation 5'te destekleyeceği özellikler belli oldu.
    1 hf.
    3,3b
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Days Gone'ın PlayStation 5 özellikleri açıklandı
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Bend Studio'nun yapıtğı PlayStation 4 özel oyunu Days Gone, bildiğiniz gibi geriye uyumluluk ile PlayStation 5'te de oynanabilecek. Geçtiğimiz saatlerde oyunu geliştiren stüdyo, oyunun PlayStation 5'te destekleyeceği özellikleri açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Resident Evil Village'ın PlayStation 5 özellikleri açıklandı"

    Bend Studio'nun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre oyun dinamik 4K çözünürlükte 60 FPS'e kadar çalışabilecek. Ayrıca oyuncular PlayStation 4'teki kayıt dosyalarını PlayStation 5'e taşıyabilecek. 

    Days Gone, PlayStation Plus Collection listesine dahil olan oyunlardan birisi. PlayStation Plus sahipleri, bu listeye dahil olan oyunları ekstra hiçbir ücret ödemeden PlayStation 5'te oynayabilecekler. Bahsi geçen paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.



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    38 dakika önce
    gun

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    55 dakika önce
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    wNchstR (ERh N ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Exclusive oldugu icin dinamik cozunurluk onemli degil, ama fps sabit 60 olmali.
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeni konsolda tuhaf hataları giderseler yeterli.
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    DelNaja 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    fps droplarını halletseler güzelim oyun fps ve optimizasyon kurbanı olmuştu ne yazık ki..
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    Bruce Wayne18 (Furkan ) 1 hf. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    PS5 donanımı native 4k 60 FPS yüksek grafik seviyesinde oyunları desteklemez. Çünkü PS5 donanımı native 4k ray tracing 60FPS için yetersizdir. Ve ayrıca PS5 konsolunun tek avantajı yeni nesilde de kaliteli exclusive oyunları olacaktır.
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    devmanetihad 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    neden Native 4K degil ?
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    Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dinamik çözünürlükte denilen şu, konsol 60 Fps de tutunmak için yüksek Gpu gereksinimi olan anlarda oyunu 2k ya düşürüp 4k ya Upscale yapacak. Yani Gpu 2k render yapıp tv ye 4k yansıtacak m yani veri transferinde Pixelleri çoğaltma yöntemi ile. Benim anladığım bu. Yanlış mı anlıyorum sizce?



    Yani konsollar 4k 60 Fps native veremiyor m heleki 4k Ray Traycing ancak Max 30 fps.
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    Yıldırım Demirören (Mehmet kapçak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rtx yok sanırım.Yeni nesile has bişiler ekleseler çok iyi olacak.Mesela Last of us 2 yi yarısında bıraktım 5 de devam ederim diye.Ama hakkını vermeyecekler anlaşılan.
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    OnLiNe MaNaGeR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    “Up to”
    Yanıtla +1
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    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sony özel oyunları ps5’te 4k 60hz çalışacak ps4 gibi konsolda 1080p 30hz çalışıyorsa ps5’te zaten her türlü çalışır
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    MrKattchup 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu "kadar" kelimesine çok uyuz oluyorum yani fps dalgalanması olacak mı olmayacak mı belli değil 20 de alabilirsin 60 da
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    3328 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    9 etiket daha ps4 özellikleri kayıt dosyası PlayStation 5 days gone 4k ne zaman playstation plus collection playstation plus ps plus Yazılım
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