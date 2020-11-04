Days Gone'ın PlayStation 5 özellikleri açıklandı

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Bend Studio'nun yapıtğı PlayStation 4 özel oyunu Days Gone, bildiğiniz gibi geriye uyumluluk ile PlayStation 5'te de oynanabilecek. Geçtiğimiz saatlerde oyunu geliştiren stüdyo, oyunun PlayStation 5'te destekleyeceği özellikleri açıkladı.
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Bend Studio'nun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre oyun dinamik 4K çözünürlükte 60 FPS'e kadar çalışabilecek. Ayrıca oyuncular PlayStation 4'teki kayıt dosyalarını PlayStation 5'e taşıyabilecek.
Days Gone, PlayStation Plus Collection listesine dahil olan oyunlardan birisi. PlayStation Plus sahipleri, bu listeye dahil olan oyunları ekstra hiçbir ücret ödemeden PlayStation 5'te oynayabilecekler. Bahsi geçen paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Yani konsollar 4k 60 Fps native veremiyor m heleki 4k Ray Traycing ancak Max 30 fps.