PS Plus Ocak 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium oyunları belli oldu
Hatırlayacak olursak Ocak ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına,A Plague Tale: Requiem, Evil West ve Nobody Saves the World olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Sony'nin paylaşımına göre 16 Ocak'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium katmanlarına 14 yeni oyun eklenecek. Bu oyunlar arasında ise, Resident Evil 2, Just Cause 3 ve Vampire: The Masquerade – Swansong gibi popüler yapımlar yer alıyor. Bu oyunların PS Store'daki toplam değeri ise yaklaşık 6900 TL. İşte PS Plus'a Ocak ayında eklenecek oyunlar:
Tiny Tina’s Wonderlands – Next-Level Edition | PS4, PS5
Resident Evil 2 | PS4, PS5
Hardspace: Shipbreaker | PS5
LEGO City Undercover | PS4
Just Cause 3 | PS4
Session: Skate Sim | PS4, PS5
Shadow Tactics: Blades of the Shogun | PS4
Vampire: The Masquerade – Swansong | PS4, PS5
Surviving the Aftermath | PS4
PlayStation Premium | Classics
Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace | PS4, PS5
Rally Cross | PS4, PS5
Street Fighter: 30th Anniversary Collection | PS4
Legend of Mana | PS4
Secret of Mana | PS4Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.