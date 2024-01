PS Plus Ocak 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, artık Game Pass'e benzer aylık yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ocak ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium oyunları belli oldu

Hatırlayacak olursak Ocak ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına,A Plague Tale: Requiem, Evil West ve Nobody Saves the World olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

Sony'nin paylaşımına göre 16 Ocak'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium katmanlarına 14 yeni oyun eklenecek. Bu oyunlar arasında ise, Resident Evil 2, Just Cause 3 ve Vampire: The Masquerade – Swansong gibi popüler yapımlar yer alıyor. Bu oyunların PS Store'daki toplam değeri ise yaklaşık 6900 TL. İşte PS Plus'a Ocak ayında eklenecek oyunlar:

Tiny Tina’s Wonderlands – Next-Level Edition | PS4, PS5

Resident Evil 2 | PS4, PS5

Hardspace: Shipbreaker | PS5

LEGO City Undercover | PS4

Just Cause 3 | PS4

Session: Skate Sim | PS4, PS5

Shadow Tactics: Blades of the Shogun | PS4

Vampire: The Masquerade – Swansong | PS4, PS5

Surviving the Aftermath | PS4

PlayStation Premium | Classics

Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace | PS4, PS5

Rally Cross | PS4, PS5

Street Fighter: 30th Anniversary Collection | PS4

Legend of Mana | PS4

Secret of Mana | PS4

