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    PS Plus Ocak 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Ocak 2024 oyunları belli oldu. İşte Ocak ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar;
    PS Plus Ocak 2024 oyunları belli oldu! 6.900 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, artık Game Pass'e benzer aylık yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ocak ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

    PS Plus Extra ve Premium oyunları belli oldu

    Hatırlayacak olursak Ocak ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına,A Plague Tale: RequiemEvil West ve Nobody Saves the World  olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

    Sony'nin paylaşımına göre 16 Ocak'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium katmanlarına 14 yeni oyun eklenecek. Bu oyunlar arasında ise, Resident Evil 2, Just Cause 3 ve Vampire: The Masquerade – Swansong gibi popüler yapımlar yer alıyor. Bu oyunların PS Store'daki toplam değeri ise yaklaşık 6900 TL. İşte PS Plus'a Ocak ayında eklenecek oyunlar:

    Tiny Tina’s Wonderlands – Next-Level Edition | PS4, PS5

    Resident Evil 2 | PS4, PS5

    Hardspace: Shipbreaker | PS5

    LEGO City Undercover | PS4

    Just Cause 3 | PS4

    Session: Skate Sim | PS4, PS5

    Shadow Tactics: Blades of the Shogun | PS4

    Vampire: The Masquerade – Swansong | PS4, PS5

    Surviving the Aftermath | PS4

    PlayStation Premium | Classics

    Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace | PS4, PS5

    Rally Cross | PS4, PS5

    Street Fighter: 30th Anniversary Collection | PS4

    Legend of Mana | PS4

    Secret of Mana | PS4

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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