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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Resident Evil Village'ın PlayStation 5 özellikleri açıklandı

    Popüler korku oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'ın Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5'teki özellikleri açıklandı.
    1 hf.
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    10
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    5

    Resident Evil Village'ın PlayStation 5 özellikleri açıklandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'ın resmi PlayStation 5 sayfasında geçtiğimiz saatlerde bir güncelleme yapıldı.

    Ayrıca Bkz. "Call of Duty: Black Ops Cold War'un ilk 3 hikaye görevi detaylandırıldı"

    Haziran ayındaki PlayStation 5 sunumunda yeni nesil konsollar ve PC için duyurulan Resident Evil Village'ın, PlayStation 5'te destekleyeceği özellikler açıklandı. Bahsi geçen özellikleri aşağıda bulabilirsiniz. Resident Evil Village, 2021 yılında PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için yayınlanacak.

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    Resident Evil Village'ın PlayStation 5 özellikleri açıklandı
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    Özellikler

    Baş döndüren görseller: Işın İzleme teknolojisiyle 4K* çözünürlükte Resident Evil Village'ın harikulade ama ürkütücü manzaralarını ve bölgelerini keşfedin. 

    Hızlı yükleme: Güçlü PS5 konsolunun ultra hızlı SSD'siyle neredeyse olmayan yükleme süreleriyle anında kaldığınız yerden devam edin.

    Uyarlanabilir tetikler: Çok daha sürükleyici bir deneyim için silah tetiklerinin ağırlığını ve çekiş gücünü hissedin.

    Dokunsal geri bildirim: Dokunsal geri bildirimle gerçek bir silahın ateşlenme hissini simule edin.

    Uyumlu kulaklıklarla Tempest 3D AudioTech: Resident Evil Village'da hayatta kalma korku türünün özenle hazırlanmış müzikleri ve ses efektleri ile kendinizi oyuna kaptırın. 3D Ses, her yönden gelen tüyler ürpertici sesleri hissetmenizi sağlayarak deneyimi geliştirir.

    *Dinamik 4K ve HDR için uyumlu bir 4K ve HDR uyumlu bir TV veya monitör gerekir.



    https://www.playstation.com/tr-tr/games/resident-evil-village/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 saat önce
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gelsin 30 fps :) bu konsollar sanırım hiçbir zaman 30 fps illetinden kurtulamayacak.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Revrains 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Native 4K değil 30fps olur üstüne ohh yapıştır bu nesilde kimse 4k beklemeisn artık
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    evohan (evo l) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yav 4k ya akıcı frame yetecek güçte işlemci yok işte bu ne 4k manyaklığıdır, yapın şunları 1080p 60 120 frame oynasın millet kaymak gibi, 30 fps ne ya 😀
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    Carlsén 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Grafikler gerçekçi ve kaliteli gibi
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    Berringer (Ahmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İki konsol icinde söylüyorum Bu neslin yalanı: 8k ya kadar destek vereceğiz 4k zaten cepte 60 fps hayaller bunlar, hayatlar ise dinamik çözünürlük ya iyi de biz bu filmi önceden gördük one x te ona dediler 4k konsol şöyle böyle hatta konsolun açılışında 4k logo karşılıyor sizi ama konsol çıkalı 3 yıl olmuş cikan oyunların hemen hemen çoğunluğu dinamik çözünürlük ben bunları yemiyorum artık yiyen varsa bu saatten sonra afiyet olsun derim geçerim
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Whitebeard. (burak durmuş) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Berringer
    hocam zaten içlerinde 2080 den bir tık daha güçsüz bir gpu var, görünen köy kılavuz istemez
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    eylül kabus 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resident evil 7'nin optimizasyonu PC'de çok iyiydi, umarım bunun da öyle olur.
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    X4eros 1 hf. ( Mesaj Silindi ) eylül kabus
    Cidden öyle. Gt710m gibi çağ dışı bir kart ile bile sabit 30 fps de oynadığıma inanamıyorum
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gelsin 30 fps :) bu konsollar sanırım hiçbir zaman 30 fps illetinden kurtulamayacak.
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    WmGMD (.. ..) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dinamik 4K dediğine göre ara ara düşüşler olacak demek ki ? Yoksa başka bir teknolojinin adı felan mı ?
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Herşeyin özellikleri açıklanıyor elimde cihaz yok.
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