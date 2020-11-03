Resident Evil Village'ın PlayStation 5 özellikleri açıklandı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'ın resmi PlayStation 5 sayfasında geçtiğimiz saatlerde bir güncelleme yapıldı.
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Haziran ayındaki PlayStation 5 sunumunda yeni nesil konsollar ve PC için duyurulan Resident Evil Village'ın, PlayStation 5'te destekleyeceği özellikler açıklandı. Bahsi geçen özellikleri aşağıda bulabilirsiniz. Resident Evil Village, 2021 yılında PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için yayınlanacak.İlginizi Çekebilir Dirt 5 geliştiricisi PS5 kontrolcüsü DualSense'in inanılmaz olduğunu söylüyor
Özellikler
Baş döndüren görseller: Işın İzleme teknolojisiyle 4K* çözünürlükte Resident Evil Village'ın harikulade ama ürkütücü manzaralarını ve bölgelerini keşfedin.
Hızlı yükleme: Güçlü PS5 konsolunun ultra hızlı SSD'siyle neredeyse olmayan yükleme süreleriyle anında kaldığınız yerden devam edin.
Uyarlanabilir tetikler: Çok daha sürükleyici bir deneyim için silah tetiklerinin ağırlığını ve çekiş gücünü hissedin.
Dokunsal geri bildirim: Dokunsal geri bildirimle gerçek bir silahın ateşlenme hissini simule edin.
Uyumlu kulaklıklarla Tempest 3D AudioTech: Resident Evil Village'da hayatta kalma korku türünün özenle hazırlanmış müzikleri ve ses efektleri ile kendinizi oyuna kaptırın. 3D Ses, her yönden gelen tüyler ürpertici sesleri hissetmenizi sağlayarak deneyimi geliştirir.
*Dinamik 4K ve HDR için uyumlu bir 4K ve HDR uyumlu bir TV veya monitör gerekir.
https://www.playstation.com/tr-tr/games/resident-evil-village/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.