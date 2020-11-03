Resident Evil Village'ın PlayStation 5 özellikleri açıklandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'ın resmi PlayStation 5 sayfasında geçtiğimiz saatlerde bir güncelleme yapıldı.

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Haziran ayındaki PlayStation 5 sunumunda yeni nesil konsollar ve PC için duyurulan Resident Evil Village'ın, PlayStation 5'te destekleyeceği özellikler açıklandı. Bahsi geçen özellikleri aşağıda bulabilirsiniz. Resident Evil Village, 2021 yılında PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için yayınlanacak.

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Özellikler

Baş döndüren görseller: Işın İzleme teknolojisiyle 4K* çözünürlükte Resident Evil Village'ın harikulade ama ürkütücü manzaralarını ve bölgelerini keşfedin.

Hızlı yükleme: Güçlü PS5 konsolunun ultra hızlı SSD'siyle neredeyse olmayan yükleme süreleriyle anında kaldığınız yerden devam edin.

Uyarlanabilir tetikler: Çok daha sürükleyici bir deneyim için silah tetiklerinin ağırlığını ve çekiş gücünü hissedin.

Dokunsal geri bildirim: Dokunsal geri bildirimle gerçek bir silahın ateşlenme hissini simule edin.

Uyumlu kulaklıklarla Tempest 3D AudioTech: Resident Evil Village'da hayatta kalma korku türünün özenle hazırlanmış müzikleri ve ses efektleri ile kendinizi oyuna kaptırın. 3D Ses, her yönden gelen tüyler ürpertici sesleri hissetmenizi sağlayarak deneyimi geliştirir.

*Dinamik 4K ve HDR için uyumlu bir 4K ve HDR uyumlu bir TV veya monitör gerekir.

https://www.playstation.com/tr-tr/games/resident-evil-village/

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