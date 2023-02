Bir Batman filmi daha duyuruldu: Brave and the Bold

James Gunn ve Peter Safran yönetimindeki yeni DC Studios, aylar süren sessizliğini bozdu ve ilk planlarını açıkladı. DC’nin yeni projelerinden biri olacak Brave and the Bold, ana evrende geçen bir Batman hikayesi olacak.

Damian Wayne ilk kez beyaz perdeye uyarlanacak

Yeni duyurulan The Brave and the Bold, The Batman – Part II’nin aksine DC’nin ana evreninde geçecek. Film, Batman ve oğlu Damian Wayne’in hikayesini anlatacak. Filmde Bruce Wayne karakterini Robert Pattinson veya Ben Affleck canlandırmayacak.

James Gunn’a göre film, Grant Morrison’ın sevilen çizgi roman hikayesi Batman and Robin’den ilham alacak ve Damian Wayne’i ön plana çıkaracak. Bu film ile beraber suikastçı olarak yetiştirilen Damian Wayne ilk kez beyaz perdeye uyarlanmış olacak. Filmin çıkış tarihi ise henüz belli değil.

