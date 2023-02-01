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    Bir Batman filmi daha duyuruldu: Brave and the Bold

    James Gunn ve Peter Safran yönetimindeki DC Studios, ilk planlarını duyurmaya başladı. Stüdyonun gelecek yapımlarından biri de Batman’in oğluna odaklanacak Brave and the Bold olacak.
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    DC Evreninde geçecek Batman filmi duyuruldu
    James Gunn ve Peter Safran yönetimindeki yeni DC Studios, aylar süren sessizliğini bozdu ve ilk planlarını açıkladı. DC’nin yeni projelerinden biri olacak Brave and the Bold, ana evrende geçen bir Batman hikayesi olacak.

    Damian Wayne ilk kez beyaz perdeye uyarlanacak

    Yeni duyurulan The Brave and the Bold, The Batman – Part II’nin aksine DC’nin ana evreninde geçecek. Film, Batman ve oğlu Damian Wayne’in hikayesini anlatacak. Filmde Bruce Wayne karakterini Robert Pattinson veya Ben Affleck canlandırmayacak.

    James Gunn’a göre film, Grant Morrison’ın sevilen çizgi roman hikayesi Batman and Robin’den ilham alacak ve Damian Wayne’i ön plana çıkaracak. Bu film ile beraber suikastçı olarak yetiştirilen Damian Wayne ilk kez beyaz perdeye uyarlanmış olacak. Filmin çıkış tarihi ise henüz belli değil.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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