Bir Batman filmi daha duyuruldu: Brave and the Bold

Damian Wayne ilk kez beyaz perdeye uyarlanacak
Yeni duyurulan The Brave and the Bold, The Batman – Part II’nin aksine DC’nin ana evreninde geçecek. Film, Batman ve oğlu Damian Wayne’in hikayesini anlatacak. Filmde Bruce Wayne karakterini Robert Pattinson veya Ben Affleck canlandırmayacak.
James Gunn’a göre film, Grant Morrison’ın sevilen çizgi roman hikayesi Batman and Robin’den ilham alacak ve Damian Wayne’i ön plana çıkaracak. Bu film ile beraber suikastçı olarak yetiştirilen Damian Wayne ilk kez beyaz perdeye uyarlanmış olacak. Filmin çıkış tarihi ise henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?