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    DC, animasyon dizilerine bir yenisini daha ekliyor

    Yeni dönemde animasyon dizi ve filmleriyle live-action işlerini aynı sinematik evrende buluşturacak olan DC Studios, Blue Beetle'ın animasyon dizisi için hazırlıklara başladı.
    Blue Beetle animasyon dizisi geliyor Tam Boyutta Gör
    James Gunn öncülüğünde yeni bir döneme giren DC Sinematik Evreni, bu yeni dönemde live-action yapımlarla animasyon film ve dizileri tek bir evrende buluşturacak. Böylece animasyon film ve dizilerde gördüğümüz karakterler zamanla live-action yapımlarda da boy gösterebilecek. Bu yüzden animasyon, artık DC Sinematik Evreni'nin önemli bir parçası hâline gelmiş durumda.

    James Gunn'ın yeni DC Sinematik Evreni için duyurduğu ilk projelerden biri animasyon Creature Commandos dizisi olmuştu. Görünen o ki ona çok yakında bir yenisi daha eklenecek. DC henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da Deadline tarafından paylaşılan bilgiler DC Studios'un bir Blue Beetle animasyon dizisi için hazırlıklara başladığını gösteriyor. Üstelik bu dizi, geçtiğimiz yıl çıkan live-action Blue Beetle filmiyle bağlantılı olacak.

    Blue Beetle, Animasyon Dizisiyle DC Sinematik Evreni'ne Katılacak

    Blue Beetle animasyon dizisi film ile aynı hikâyeyi anlatmayacak ama bu filmle bağlantılı olacak. Nitekim animasyon dizisinde filmdekiyle aynı karakterleri seslendirmeleri için filmin oyuncuları ile görüşülüyor. Ayrıca bu oyuncuların ileride live-action formatında da yeniden boy gösterebilecekleri konuşuluyor.

    Blue Beetle filminin yönetmeni Angel Manuel Soto ve senaristi Gareth Dunnet-Alcocer, animasyon dizisinde yapımcı olarak yer alacak. Bu kez projenin başındaki isim ise  Miguel Puga olacak.

    Blue Beetle filmi her ne kadar bir önceki DC Sinematik Evreni'nin bir parçası olarak hazırlanmış olsa da bu evrenin geri kalanıyla hiçbir bağlantısı yoktu. Bu da şimdi James Gunn'ın bu karakterleri yeni DC Sinematik Evreni'ne entegre etmesini mümkün kılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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