DC, animasyon dizilerine bir yenisini daha ekliyor

James Gunn'ın yeni DC Sinematik Evreni için duyurduğu ilk projelerden biri animasyon Creature Commandos dizisi olmuştu. Görünen o ki ona çok yakında bir yenisi daha eklenecek. DC henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da Deadline tarafından paylaşılan bilgiler DC Studios'un bir Blue Beetle animasyon dizisi için hazırlıklara başladığını gösteriyor. Üstelik bu dizi, geçtiğimiz yıl çıkan live-action Blue Beetle filmiyle bağlantılı olacak.
Blue Beetle, Animasyon Dizisiyle DC Sinematik Evreni'ne Katılacak
Blue Beetle animasyon dizisi film ile aynı hikâyeyi anlatmayacak ama bu filmle bağlantılı olacak. Nitekim animasyon dizisinde filmdekiyle aynı karakterleri seslendirmeleri için filmin oyuncuları ile görüşülüyor. Ayrıca bu oyuncuların ileride live-action formatında da yeniden boy gösterebilecekleri konuşuluyor.
Blue Beetle filminin yönetmeni Angel Manuel Soto ve senaristi Gareth Dunnet-Alcocer, animasyon dizisinde yapımcı olarak yer alacak. Bu kez projenin başındaki isim ise Miguel Puga olacak.
Blue Beetle filmi her ne kadar bir önceki DC Sinematik Evreni'nin bir parçası olarak hazırlanmış olsa da bu evrenin geri kalanıyla hiçbir bağlantısı yoktu. Bu da şimdi James Gunn'ın bu karakterleri yeni DC Sinematik Evreni'ne entegre etmesini mümkün kılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.