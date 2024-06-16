DC, animasyon dizilerine bir yenisini daha ekliyor

Tam Boyutta Gör James Gunn öncülüğünde yeni bir döneme giren DC Sinematik Evreni, bu yeni dönemde live-action yapımlarla animasyon film ve dizileri tek bir evrende buluşturacak. Böylece animasyon film ve dizilerde gördüğümüz karakterler zamanla live-action yapımlarda da boy gösterebilecek. Bu yüzden animasyon, artık DC Sinematik Evreni'nin önemli bir parçası hâline gelmiş durumda.

James Gunn'ın yeni DC Sinematik Evreni için duyurduğu ilk projelerden biri animasyon Creature Commandos dizisi olmuştu. Görünen o ki ona çok yakında bir yenisi daha eklenecek. DC henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da Deadline tarafından paylaşılan bilgiler DC Studios'un bir Blue Beetle animasyon dizisi için hazırlıklara başladığını gösteriyor. Üstelik bu dizi, geçtiğimiz yıl çıkan live-action Blue Beetle filmiyle bağlantılı olacak.

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Blue Beetle, Animasyon Dizisiyle DC Sinematik Evreni'ne Katılacak

Blue Beetle animasyon dizisi film ile aynı hikâyeyi anlatmayacak ama bu filmle bağlantılı olacak. Nitekim animasyon dizisinde filmdekiyle aynı karakterleri seslendirmeleri için filmin oyuncuları ile görüşülüyor. Ayrıca bu oyuncuların ileride live-action formatında da yeniden boy gösterebilecekleri konuşuluyor.

Blue Beetle filminin yönetmeni Angel Manuel Soto ve senaristi Gareth Dunnet-Alcocer, animasyon dizisinde yapımcı olarak yer alacak. Bu kez projenin başındaki isim ise Miguel Puga olacak.

Blue Beetle filmi her ne kadar bir önceki DC Sinematik Evreni'nin bir parçası olarak hazırlanmış olsa da bu evrenin geri kalanıyla hiçbir bağlantısı yoktu. Bu da şimdi James Gunn'ın bu karakterleri yeni DC Sinematik Evreni'ne entegre etmesini mümkün kılacak.

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