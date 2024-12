Yeni DC filmi Sgt. Rock'ın çekimlerine 2025'te başlanacak

Tam Boyutta Gör Bir yandan yepyeni bir sinematik evren kurmakla meşgul olan DC Films, diğer yandan bu evrene dâhil olmayan uyarlamalara da imza atıyor. Bu yıl The Penguin dizisini izleyicilerin beğenisine sunan stüdyo, önümüzdeki dönemde bu münferit yapımların sayısını daha da arttıracak gibi görünüyor.

DC Sinematik Evreni'nden bağımsız, kendi başına duran hikâyeler anlatacak bu filmlerden biri de Sgt. Rock olacak. II. Dünya Savaşı sırasında geçen bu DC uyarlamasını, Call Me by Your Name ve Challengers gibi filmlerle tanınan Luca Guadagnino yönetecek. Başrolde ise James Bond rolüyle tanıdığımız Daniel Craig yer alacak.

Sgt. Rock Filminin Çekimlerine 2025'in Sonbahar Aylarında Başlanacak

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşan Queer filminde birlikte çalışan Luca Guadagnino ve Daniel Craig, çok yakında yeni bir araya gelecek. Çünkü gelen son haberlere göre, Sgt. Rock filmi 2025 sonbaharında sete çıkacak.

İlk olarak 1959 yılında okuyucuların karşısına çıkan Sgt. Rock karakteri, II. Dünya Savaşı sırasında ABD ordusunda savaşan bir asker. Bu yönüyle aslında alışık olduğumuz DC kahramanı prototipine pek de uymuyor. Ama zaten bu karakterin Batman, Superman gibi kahramanlarla yan yana görülmesi beklenmiyor. Luca Guadagnino'nun Sgt. Rock filmi, The Batman ve Joker gibi kendi evreninde yaşayan bir film olacak.

