Yeni DC filmi Sgt. Rock'ın çekimlerine 2025'te başlanacak

DC Sinematik Evreni'nden bağımsız, kendi başına duran hikâyeler anlatacak bu filmlerden biri de Sgt. Rock olacak. II. Dünya Savaşı sırasında geçen bu DC uyarlamasını, Call Me by Your Name ve Challengers gibi filmlerle tanınan Luca Guadagnino yönetecek. Başrolde ise James Bond rolüyle tanıdığımız Daniel Craig yer alacak.
Sgt. Rock Filminin Çekimlerine 2025'in Sonbahar Aylarında Başlanacak
İlk olarak 1959 yılında okuyucuların karşısına çıkan Sgt. Rock karakteri, II. Dünya Savaşı sırasında ABD ordusunda savaşan bir asker. Bu yönüyle aslında alışık olduğumuz DC kahramanı prototipine pek de uymuyor. Ama zaten bu karakterin Batman, Superman gibi kahramanlarla yan yana görülmesi beklenmiyor. Luca Guadagnino'nun Sgt. Rock filmi, The Batman ve Joker gibi kendi evreninde yaşayan bir film olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor