II. Dünya Savaşı sırasında geçecek yeni DC filmi Sgt. Rock, 2026'ya yetiştirilebilir

Tam Boyutta Gör Joker ve The Batman gibi filmlerin yakaladığı başarı, DC Films'i bir sinematik evrenin parçası olmayan münferit filmler çekme konusunda daha cesaretlendirmiş durumda. Bu yüzden James Gunn, bir yandan yeni DC Sinematik Evreni'ni kurarken, diğer yandan bu tarz münferit filmlere yeşil ışık yakıyor.

Önümüzdeki dönemde izleyici ile buluşacak bu münferit DC filmlerinden biri de Sgt. Rock olacak. DC Comics'in II. Dünya Savaşı sırasında geçen çizgi romanlarından uyarlanacak Sgt. Rock filmi, oldukça hızlı bir şekilde gerçeğe dönüşüyor.

Daha önce gelen haberlerde filmin çekimlerine 2025'te başlanacağı söyleniyordu. Bu bilgi bu hafta Jeff Sneider tarafından da doğrulandı. Hollywood içinden bilgi aktaran en güvenilir kaynaklardan biri olan Sneider, Sgt. Rock'ın çekimlerine 2025'in sonbaharında başlanacağını söylüyor.

Sgt. Rock Filmi, 22 Mayıs 2026'da Gösterime Girebilir

Dahası, Sneider'a göre Warner Bros. bu filmi muhtemelen 2026'daki Memorial Day sırasında vizyona sokacak. Bu da 22 Mayıs 2026'ya denk geliyor. Önceki savaşlarda yaşamını yitirmiş Amerikalıların anıldığı Memorial Day (Anma Günü), II. Dünya Savaşı'nda çarpışan Amerikalı bir kahramanın (Sgt. Rock) filmini vizyona sokmak için ideal bir tarih olarak görülüyor.

Bu bilgi henüz Warner Bros. tarafından doğrulanmış değil. Ancak üst üste birkaç kaynaktan bu yönde bilgiler gelmesi, Sgt. Rock filmini muhtemelen 2026'da izleme şansı yakalayacağımızı düşündürüyor.

Sgt. Rock filminin başrolünü, James Bond rolüyle tanınan ünlü oyuncu Daniel Craig üstlenecek. Filmin yönetmeni ise Call Me by Your Name ve Challengers gibi filmlerle tanınan Luca Guadagnino olacak. Normalde bu tarz filmlerden epey uzak bir isim olan Guadagnino'nun DC evreninde nasıl bir iş ortaya koyacağı merak konusu.

