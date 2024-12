Superman'in ilk test gösterimlerinden gelen duyumlar endişe verici

Tam Boyutta Gör Temmuz ayında gösterime girecek yeni Superman filmi, James Gunn öncülüğünde kurulan yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olarak kritik bir role sahip. Çünkü bu filmin izleyici nezdinde yaratacağı intiba tüm sinematik evrenin algısını şekillendirecek. Superman beğenilmezse, bu yeni sinematik evren daha yolun başında tökezleyip başarı şansını düşürmüş olacak. Bu yüzden DC'nin Superman'in başarılı olmasına çok ihtiyacı var. Ne var ki DC cephesinden gelen son duyumlar pek umut verici değil.

Superman henüz izleyici karşısına çıkmaya hazır olmasa da filmin Warner Bros. stüdyosundaki ilk gösterimi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Stüdyo yöneticilerinin filmi ilk kez izleme şansı yakaladığı bu gösterim basına kapalı olarak gerçekleştirildi ama gösterimden kısa süre sonra içeriden ilk bilgiler sızmaya başladı.

Warner Bros. Yöneticileri Superman'i Beğenmedi

Hollywood içinden bilgi aktaran en önemli kaynaklar arasında yer alan Jordan Ruimy ve Jeff Sneider, ayrı ayrı kişilerden filmin istenen seviyede olmadığını duyduklarını söylüyorlar. Bu iki ismin içeriden aldıkları bilgilere göre Superman stüdyo yöneticileri tarafından pek beğenilmemiş. Gerçi gösterilen versiyonda görsel efektlerin yarısından bile azı tamamlanmış olduğu için bunun da etkili olduğu düşünülüyor ama günün sonunda karşılaştıkları tablo Warner Bros. yöneticilerini endişelendirmeye yetmiş.

Stüdyonun filmin performansı konusunda endişelenmeye başladığını söyleyen Jeff Sneider, bu endişelerin James Gunn ile de paylaşıldığını, bu yüzden şimdi ek çekimler için sete dönüleceğini söylüyor.

James Gunn daha önce verdiği bir demeçte ek çekimlerde yeni sahne çekmeyeceklerini, sadece mevcut sahneler için yeni kayıtlar alacaklarını söylemişti. Ama şimdi iki güvenilir kaynak birden aksini söylediği için Gunn'ın bu açıklaması inandırıcılığını biraz yitirmiş oldu.

Tabii bu günün sonunda gösterime girecek filmin kötü olacağı anlamına gelmiyor. Görsel efektler tamamlanıp ek çekimlerde belli başlı değişikler yapılınca film daha iyi hâle gelebilir. Kaldı ki daha önce stüdyo gösterimlerinde beğenilmeyip izleyici nezdinde çok iyi karşılık bulan filmler de oldu. Üstelik bunlardan biri de James Gunn'ın Guardians of the Galaxy filmiydi. İlk Guardians of the Galaxy filmi çıkmadan önce filmi izleyen pek çok Disney yöneticisi bunun tam bir fiyasko olduğunu düşünüyordu. Ancak ortaya çıkan sonuç hiç de öyle olmadı. Bu yüzden Superman için de bekleyip görmemiz gerekiyor. Ama şu an için duyumlar pek de iyi değil.

