Usta yönetmen Ridley Scott'tan yeni film: The Dog Stars'ın ilk fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör İlerleyen yaşına rağmen Hollywood'un en üretken yönetmenlerinden biri olmaya devam eden Ridley Scott, bu yıl yeni bir filmle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Scott'ın bilim-kurgu ve macera türlerini harmanlayan yeni filmi The Dog Stars, 28 Ağustos'ta gösterime girecek. Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney, filmden ilk fragmanı yayınladı.

The Dog Stars, Kıyamet Sonrası Bir Dünyada Geçiyor

Euphoria dizisiyle çıkış yapan Jacob Elordi'nin başrolünü üstlendiği The Dog Stars, dünya nüfusunun büyük bölümünün bir salgında öldüğü post-apokaliptik (kıyamet sonrası) bir dünyada geçiyor. Eski bir pilot olan Hig, küçük bir havalimanında köpeği ve huysuz bir askerle birlikte yaşıyor. Bu yalnız ve sessiz hayatı telsizde duyduğu tuhaf bir mesajla değişen Hig, bilinmezliğe doğru bir maceraya atılıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Jacob Elordi'ye Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce ve Benedict Wong eşlik ediyor. Peter Heller'ın aynı adlı romanından uyarlanan The Dog Stars'ın senaryosunu Mark L. Smith (The Revenant, American Primeval) yazdı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: