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    Activision mobilden daha fazla kazanıyor

    Microsoft tarafından satın alınması gündemde olan Activision-Blizzard firması yılın ikinci çeyreğinde düşüş yaşadı ancak mobil oyunlar gelecek adına ümit veriyor. 
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    Activison
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    Call of Duty ve World of Warcraft gibi tarihe mal olmuş yapımları olmasına karşın Activision-Blizzard mobil oyunlardan daha fazla gelir elde etmeye başladı. Öyle ki masaüstü ve konsol toplamını da geçti.

    Diablo Immortal ne kadar başarılı?

    Yılın ikinci çeyreği itibariyle Activision-Blizzard toplamda 1.644 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 29 kayıp yaşadı. Geçen yıl BlackOps Cold War, WoW Shadowlands ve klasik versiyonlar firmayı rekora götürmüştü. Bu yıl ise Call of Duty Vanguard ve WoW oyunları 627 milyon dolar düşüşe sebeiyet verdi.

    Activison bununla birlikte mobil tarafta daha başarılı. Mobil oyunlar bu dönemde 831 milyon dolar gelir üretirken konsol tarafında 376 milyon dolar gelir, PC tarafında da 332 milyon dolar gelir elde edildi. Yani mobil oyunlar diğer bölümlerin toplamını da geçti.

    Özellikle Diablo Immortal oyunu 100 milyon dolar üzerine çıktı ve duracak gibi de görünmüyor. Karakter geliştirme gibi ilerlemeye katkı sağlayan öğelerin para ile satın alınması eleştiriliyor olsa da sayısız oyuncu bunu göze almış durumda.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

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