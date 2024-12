Hazırlık aşamasındaki DC filmlerine bir yenisi daha eklendi

Tam Boyutta Gör 2022'de DC Films'in başına getirilen James Gunn (Guardians of the Galaxy), sıfırdan kurulacak yeni DC Sinematik Evreni'nde yer alacak projeleri belirlemeye devam ediyor. İlk aşamada Superman, Supergirl, The Brave and the Bold gibi DC'nin ana karakterlerine odaklanan projelere öncelik veren Gunn, son dönemde ise daha alternatif yapımlara yönelmiş durumda.

Kısa süre önce Sgt. Rock filmini yönetmesi için Luca Guadagnino ile anlaşan James Gunn, şimdi de Clayface filmine yeşil ışık yaktı.

DC'nin nispeten az bilinen kötü karakterlerinden biri olan Clayface'in solo filminin çekilecek olması, James Gunn'ın DC patronu olarak riskli tercihler yapmaktan kaçınmayacağını gösteriyor. Gunn daha önce Guardians of the Galaxy gibi pek tanınmayan bir ekibi alıp, popüler bir film serisine dönüştürmüştü. Şimdi aynısını DC tarafında yapıp yapamayacağını bekleyip göreceğiz.

Clayface Filmini Mike Flanagan Hazırılıyor

Animasyon Harley Quinn dizisinden de hatırlayabileceğiniz Clayface'in solo filmini Mike Flanagan hazırlıyor. Flanagan, Netflix çatısı altında hayata geçirdiği The Haunting of Hill House ve The Fall of the House of Usher gibi korku-gerilim dizileriyle tanınıyor. Kendisi aynı zamanda Gerald's Game ve Doctor Sleep gibi filmlerin de yönetmeni. Flanagan, 2021 yılında, daha bu proje ortada yokken verdiği bir demeçte, Clayface hakkında trajedik bir korku-gerilim filmi çekilebileceğini söylemişti.

Çizgi romanlarda ilk olarak 1940'lı yıllarda Batman'in düşmanlarından biri olarak hikâyeye dâhil edilen Clayface, görünüşünü istediği gibi değiştirebilen eski bir oyuncu. Özel güçleri sayesinde istediği kişi gibi görünebilen Clayface, bu yönüyle bir korku karakteri olmaya da uygun aslında.

