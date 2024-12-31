Jason Momoa yeni DC Sinematik Evreni'ne farklı bir rolle dönüyor

- Lobo İleride Kendi Solo Filmine Kavuşabilir
- Supergirl, 26 Haziran 2026'da Gösterime Girecek
- Yorumlar
Jason Momoa, James Gunn DC Films'in başına geldiği dönemde bir paylaşım yapmış ve bu yeni evrende farklı bir rolde yer alabileceğinin sinyallerini vermişti. Bu yeni karakterin Lobo olabileceği konuşuluoyrdu. Neredeyse iki yıldır gündemde olan bu söylenti, nihayet dün resmiyet kazandı. Jason Momoa'nın Supergirl filminde Lobo karakterine hayat vereceği açıklandı.
Lobo İleride Kendi Solo Filmine Kavuşabilir
Supergirl, 26 Haziran 2026'da Gösterime Girecek
Czarnia adlı bir gezegenden gelen Lobo, çizgi-romanlarda genelde kaostan ve şiddetten hoşlanan bir kelle avcısı olarak tasvir ediliyor. KIZZ adlı rock grubundan esinlenerek tasarlanan karakter, genelde bir motosiklet üzerinde karşımıza çıkıyor.
Lobo'yu ilk kez göreceğimiz film olan Supergirl, 26 Haziran 2026'da gösterime girecek. Supergirl: Woman of Tomorrow adlı çizgi-romandan uyarlanan filmi Craig Gillespie (Cruella) yönetecek. Başrolde ise House of the Dragon dizisiyle çıkış yapan genç oyuncu Milly Alcock olacak. Filmin çekimlerine 13 Ocak'ta başlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: