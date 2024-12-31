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    Jason Momoa yeni DC Sinematik Evreni'ne farklı bir rolle dönüyor

    Jason Momoa, Supergirl filminin oyuncu kadrosuna dâhil oldu. Daha önce Aquaman'i canlandıran Jason Momoa, yeni DC Sinematik Evreni'nde ise farklı bir karaktere hayat verecek.
    Lobo Tam Boyutta Gör
    Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa gibi isimlerin rol aldığı DC Sinematik Evreni artık geride kalmış durumda. DC Films şu anda James Gunn öncülüğünde yeni bir sinematik evren kuruyor. Bu yüzden bu oyuncuların büyük bölümüyle yollar ayrıldı. Ancak görünen o ki DC Films, Jason Momoa ile bir süre daha çalışmaya devam edecek.

    Jason Momoa, James Gunn DC Films'in başına geldiği dönemde bir paylaşım yapmış ve bu yeni evrende farklı bir rolde yer alabileceğinin sinyallerini vermişti. Bu yeni karakterin Lobo olabileceği konuşuluoyrdu. Neredeyse iki yıldır gündemde olan bu söylenti, nihayet dün resmiyet kazandı. Jason Momoa'nın Supergirl filminde Lobo karakterine hayat vereceği açıklandı.

    Lobo İleride Kendi Solo Filmine Kavuşabilir

    Jason Momoa, Supergirl filminde rol alacak Tam Boyutta Gör
    DC çizgi-romanlarının sevilen anti-kahramanlarından olan Lobo, DC hayranlarının yıllardır perdede görmek istedikleri karakterlerden biriydi. Nitekim Warner Bros. da bu karakteri daha önce perdeye taşımaya çalıştı. Hatta bir dönem David Fincher'ın bir Lobo filmi çekebileceği konuşuluyordu. Bu projelerden hiçbiri gerçeğe dönüşmedi ama şimdi bu rolün Jason Momoa'ya emanet edilmiş olması, karakteri ileride kendi solo filminde de görebileceğimizi düşündürüyor.

    Supergirl, 26 Haziran 2026'da Gösterime Girecek

    Czarnia adlı bir gezegenden gelen Lobo, çizgi-romanlarda genelde kaostan ve şiddetten hoşlanan bir kelle avcısı olarak tasvir ediliyor. KIZZ adlı rock grubundan esinlenerek tasarlanan karakter, genelde bir motosiklet üzerinde karşımıza çıkıyor.

    Lobo'yu ilk kez göreceğimiz film olan Supergirl, 26 Haziran 2026'da gösterime girecek. Supergirl: Woman of Tomorrow adlı çizgi-romandan uyarlanan filmi Craig Gillespie (Cruella) yönetecek. Başrolde ise House of the Dragon dizisiyle çıkış yapan genç oyuncu Milly Alcock olacak. Filmin çekimlerine 13 Ocak'ta başlanacak.

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