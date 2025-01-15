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    Supergirl: Woman of Tomorrow filminin çekimlerine başlandı

    Yeni DC Sinematik Evreni'nin bir parçası olan Supergirl: Woman of Tomorrow filminin çekimlerine başlandı. Genç oyuncu Milly Alcock'un başrolünü üstlendiği filmde Jason Momoa da yer alıyor.
    Yeni Supergirl filminin çekimlerine başlandı Tam Boyutta Gör
    James Gunn öncülüğünde kurulan yeni DC Sinematik Evreni'nin izleyicilere sunduğu ilk filmlerden biri de yeni bir Supergirl filmi olacak. James Gunn'ın duyurduğu ilk projelerden biri olan Supergirl: Woman of Tomorrow, bir aksilik olmazsa 2026'da sinemaseverlerle buluşacak. Normalde çekimlerine 2024 bitmeden başlanması planlanan filmin sete çıkması biraz gecikmiş olsa da beklenen haber sonunda geldi. Filmin çekimlerine bu hafta Birleşik Krallık'ta başlandı.

    DC Sinematik Evreni'nde Supergirl'e House of the Dragon dizisiyle çıkış yapan genç oyuncu Milly Alcock hayat verecek. Filmin oyuncu kadrosunda Alcock'a Jason Momoa, Matthias Schoenaerts ve Eve Ridley eşlik ediyor. Jason Momoa  DC hayranlarının yakından tanıdığı bir isim olsa da kendisi bu kez Aquaman'e hayat vermiyor. Ünlü oyuncu bu yeni DC Sinematik Evreni'ndebir başka DC karakteri olan Lobo olarak karşımıza çıkacak.

    Supergirl Filmini Craig Gillespie Yönetiyor

    Çekimlerine bu hafta başlanan yeni Supergirl filminin yönetmen koltuğunda Craig Gillespie oturuyor. Son olarak Keriz Parası (Dumb Money) filmine imza atan Craig Gillespie,daha önce I, Tonya ve Cruella filmleriyle adından söz ettirmişti. Film için Craig Gillespie gibi genellikle komedi unsurları da içeren işlere imza atan bir yönetmenin seçilmiş olması, Supergirl: Woman of Tomorrow'un da benzer bir tona sahip olabileceğini düşündürüyor.

    Aynı adlı çizgi-roman serisinden esinlenen Woman of Tomorrow, Kara Zor-E'in, yani Supergirl'in orijin hikâyesini anlatacak. Film, Kara Zor-E'in Dünya'ya varmadan önce yaşadığı zorlu macerayı konu alacak. Supergirl: Woman of Tomorrow, 26 Haziran 2026'da gösterime girecek.

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    KKM 1 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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