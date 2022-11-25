Yerli teknoloji şirketi DDTECH, Azerbaycan’a teknoloji ihraç edecek

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk dijital dönüşüm ajansı DDTECH, 2 Aralık’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Türkiye Finans Sektörü Liderler Zirvesi’nde, geliştirdiği ürün ve hizmetleri Azerbaycan’ın öncü kurumlarına anlatacak. DDTECh, şirketlerin dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca ürün ve çözümler üretiyor. Türkiye'de geliştirilen teknolojiler Azerbaycan Türklerinin beğenisine sunulacak.

Türkiye Finans Sektörü Liderler Zirvesi, 2 Aralık’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek. Zirve, Türkiye’de geliştirilen bankacılık, sigortacılık ve teknoloji çözümlerinin Azerbaycan’a ihracı konusunda iki ülkenin önde gelen şirketlerini bir araya getirecek.

"Azerbaycan’ın dijital dönüşümüne destek olacağız"

DDTECH Genel Müdürü Dr. Tanay Evliya, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"DDTECH’te kurumların dijital dönüşüm ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirdiğimiz yerli ve milli çözümleri, sektörel ihtiyaçlara uygun şekilde tasarlayarak gerekli yazılım ve servislerle birleştiriyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana pazarda farklılaşmak isteyen müşterilerimizin dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca projeler yürütüyoruz. Bu kapsamda kardeş Azerbaycan’ın dijital dönüşüm yolculuğunda rol almaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

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Avrupa ve Orta Doğu'ya ihracat hedefleniyor

Bugün telekomünikasyon, bankacılık-finans ve hizmet sektörleri olmak üzere pek çok alanda faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Evliya, “2023’te yerli teknoloji ihracatımızı Azerbaycan üzerinden Orta Asya’nın yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine de gerçekleştirmek için yatırımlarımıza hız verdik. Bu hedefimizi destekleyici bir adım olarak da Azerbaycan ve Estonya’da birer ofis açtık. Ayrıca İngiltere’de bir ofis kurma çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

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DDTECH Azerbaycan’a teknoloji ihraç edecek