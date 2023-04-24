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    DDTECH telekom pazarında 13 milyonu aşkın kimlik doğrulama gerçekleştirdi

    Kimlik doğrulama ve belge imzalama teknolojileri geliştiren DDTECH, bugüne kadar Turkcell ve Vodafone'a 13 milyonu aşkın kimlik doğrulama gerçekleştirdiğini duyurdu.
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    DDTECH telekom pazarında 13 milyonu aşkın kimlik doğrulama yaptı Tam Boyutta Gör
    Turkcell ve Vodafone’a kimlik doğrulama ve belge imzalama hizmeti sunan DDTECH, iki firmanın 81 ildeki mağazalarında bugüne kadar 13 milyonu aşkın kimlik doğrulama gerçekleştirdiğini duyurdu.

    DDTECH, yeni kimlik kartlarının içindeki sertifika ile ıslak imza gerekmeden belge imzalama imkanı sunuyor. Telekom firmalarının yanı sıra pek çok sektördeki firmalara kimlik doğrulama hizmeti sunuyor. Bu sayede kimlik sahteciliğinin önüne geçiliyor.

    DTECH CEO’su Gökhan Tahtacı, geliştirdikleri kimlik doğrulama hizmetinin bugün telekomünikasyon sektörünün iki büyük firması olan Turkcell ve Vodafone tarafından, Türkiye’nin 81 ilindeki binlerce mağazada kullanıldığını belirtti. Tahtacı, iki operatörün mağazalarında gerçekleştirdiği aktivasyon, devir gibi abonelik işlemleri kapsamında standart kart okuyucularla 13 milyonu aşkın kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirildiğini söyledi.

    Kimlik kartının PIN kodunu girmek yeterli oluyor

    TÜBİTAK BİLGEM iş birliği ile doküman yönetim sistemlerine entegre olarak çalışan kart okuyucular hem kimlik doğrulama hem de belge imzalama süreçlerinin tamamen kağıtsız şekilde yürütülmesine imkân tanıyor. Kullanıcılar, Turkcell ya da Vodafone mağazalarında gittikleri zaman, abonelik işlemlerinde gereken belge onaylarını DDTECH’in geliştirdiği kart okuyucular aracılığıyla imza atmadan, sadece e-Devlet’ten öğrenebilecekleri T.C. kimlik kartlarının PIN kodunu tuşlayarak yapabiliyor. DDTECH’in kart okuyucuları bugün telekomünikasyon dışında finans, sağlık, enerji gibi sektörlerin de kullanımına uygun.

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    Z
    zDest_ 2 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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    geely yorumları sabun saç döker mi kıymet kazanma tenzili idaş mı yataş mı volta vsx yorum

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