Dead Island 2 bir kez daha ertelendi: 2023’ün ilk yarısında gelecek

Tam Boyutta Gör 2014’te muhteşem bir fragman ile duyurulan Dead Island 2, PS4 ve Xbox One nesli için heyecan veren bir oyun olmuştu. Ancak oyun, geliştirme sürecinde birçok problem yaşamıştı ve birkaç kez stüdyo değiştirmişti. Yıllar boyunca oyun hakkında herhangi bir güncelleme almayan oyuncular, oyunun iptal edildiğini varsaymıştı ancak geçtiğimiz ağustos ayında oyun, yeniden duyurulmuştu ve çıkış tarihi açıklanmıştı. 3 Şubat 2023’te çıkması planlanan oyun bir kez daha ertelendi.

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28 Nisan’da çıkış yapacak

Dead Island 2’nin Twitter hesabı üzerinden geliştirici takım, oyunun bir kez daha ertelendiğini duyurdu. Yeni tarih 28 Nisan olarak verildi ve böylece geliştiricilere 12 hafta ek süre verilmiş oldu. Oyun ertelense de geliştirme sürecinin iyi bir şekilde ilerlediğini belirten takım, ek zamanı gurur duyacakları bir çıkış için harcayacaklarını belirtti.

2011’in popüler oyunu Dead Island’ın devamı olan Dead Island 2, gelecek yıl PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ve Epic Games Store için yayınlanacak. Dead Island 2, Amazon Alexa’nın sesli komutlarını destekleyen ilk oyun olacak. Ayrıca Dambuster Studios, 6 Aralık’ta oyun için özel bir canlı yayın açacaklarını duyurdu.

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Dead Island 2 bir kez daha ertelendi