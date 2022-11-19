Dead Island 2 bir kez daha ertelendi: 2023’ün ilk yarısında gelecek

28 Nisan’da çıkış yapacak
Dead Island 2’nin Twitter hesabı üzerinden geliştirici takım, oyunun bir kez daha ertelendiğini duyurdu. Yeni tarih 28 Nisan olarak verildi ve böylece geliştiricilere 12 hafta ek süre verilmiş oldu. Oyun ertelense de geliştirme sürecinin iyi bir şekilde ilerlediğini belirten takım, ek zamanı gurur duyacakları bir çıkış için harcayacaklarını belirtti.
2011’in popüler oyunu Dead Island’ın devamı olan Dead Island 2, gelecek yıl PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ve Epic Games Store için yayınlanacak. Dead Island 2, Amazon Alexa’nın sesli komutlarını destekleyen ilk oyun olacak. Ayrıca Dambuster Studios, 6 Aralık’ta oyun için özel bir canlı yayın açacaklarını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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