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    Dead Island 2 bir kez daha ertelendi: 2023’ün ilk yarısında gelecek

    İlk kez 2014’'te duyurulan ve inanılmaz problemli bir geliştirme sürecinden geçen Dead Island 2, gelecek yıl gelecek. Şubat ayında çıkış yapması planlanan oyun birkaç ay ertelendi.
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    Dead Island 2 bir kez daha ertelendi Tam Boyutta Gör
    2014’te muhteşem bir fragman ile duyurulan Dead Island 2, PS4 ve Xbox One nesli için heyecan veren bir oyun olmuştu. Ancak oyun, geliştirme sürecinde birçok problem yaşamıştı ve birkaç kez stüdyo değiştirmişti. Yıllar boyunca oyun hakkında herhangi bir güncelleme almayan oyuncular, oyunun iptal edildiğini varsaymıştı ancak geçtiğimiz ağustos ayında oyun, yeniden duyurulmuştu ve çıkış tarihi açıklanmıştı. 3 Şubat 2023’te çıkması planlanan oyun bir kez daha ertelendi.

    28 Nisan’da çıkış yapacak

    Dead Island 2’nin Twitter hesabı üzerinden geliştirici takım, oyunun bir kez daha ertelendiğini duyurdu. Yeni tarih 28 Nisan olarak verildi ve böylece geliştiricilere 12 hafta ek süre verilmiş oldu. Oyun ertelense de geliştirme sürecinin iyi bir şekilde ilerlediğini belirten takım, ek zamanı gurur duyacakları bir çıkış için harcayacaklarını belirtti. 

    2011’in popüler oyunu Dead Island’ın devamı olan Dead Island 2, gelecek yıl PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ve Epic Games Store için yayınlanacak. Dead Island 2, Amazon Alexa’nın sesli komutlarını destekleyen ilk oyun olacak. Ayrıca Dambuster Studios, 6 Aralık’ta oyun için özel bir canlı yayın açacaklarını duyurdu.

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