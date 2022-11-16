Cyberpunk 2077’nin DLC’si Phantom Liberty ücretli olacak

Fiyatı henüz belli değil
Geçtiğimiz eylül ayında CD Projekt Red, Cyberpunk 2077’nin ilk hikayesi DLC’sini duyurmuştu. Night City’nin yepyeni bir bölgesinde geçecek olan ve yepyeni karakterler ve hikâye sunacak Phantom Liberty’nin paralı olacağı duyuruldu. GamesRadar+ ile görüşen CD Projekt Red Halkla İlişkiler Direktörü Radek Grabowski, Phantom Liberty’nin paralı olacağını ancak fiyatının henüz kararlaştırılmadığını belirtti. Ancak içeriğin, ana oyundan daha ucuz olacağı açıklandı.
Cyberpunk evrenindeki Yeni Amerika Birleşik Devletleri’ni önemli bir role koyacak olan casus-gerilim temalı Phantom Liberty, Johnny Silverhand ve V’nin hikayesini devam ettirecek. Xbox One, Playstation 4 ve Stadia platformları için yayınlanmayacak olan içerik paketinin 2023 yılında yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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