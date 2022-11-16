Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Cyberpunk 2077’nin DLC’si Phantom Liberty ücretli olacak

    2020 yılındaki sorunlu çıkışının ardından Cyberpunk 2077, son aylarda en popüler oyunlardan biri olmayı başardı. Geçtiğimiz aylarda Phantom Liberty DLC’si de duyurulan oyundan yeni bilgi geldi.
    Oy Ver
    Cyberpunk 2077'nin ilk DLC'si ücretli olacak Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllar oyun dünyasının en beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077, 2020 yılında inanılmaz problemli bir çıkış yapmıştı. Çıkışının ardından uzun süre tartışmalara ve davalara yol açan oyun, geçtiğimiz aylarda yeni nesil yaması dahil birçok güncellemeye kavuştu ve Netflix’te yayınlanan Cyberpunk: Edgerunners animesi ile tekrar popülerlik kazandı. An itibari ile genel anlamda oldukça beğenilen oyun, yakında ilk önemli DLC’sine kavuşacak. Phantom Liberty adındaki içerikten hayal kırıklığı yaratan bir bilgi geldi.

    Fiyatı henüz belli değil

    Geçtiğimiz eylül ayında CD Projekt Red, Cyberpunk 2077’nin ilk hikayesi DLC’sini duyurmuştu. Night City’nin yepyeni bir bölgesinde geçecek olan ve yepyeni karakterler ve hikâye sunacak Phantom Liberty’nin paralı olacağı duyuruldu. GamesRadar+ ile görüşen CD Projekt Red Halkla İlişkiler Direktörü Radek Grabowski, Phantom Liberty’nin paralı olacağını ancak fiyatının henüz kararlaştırılmadığını belirtti. Ancak içeriğin, ana oyundan daha ucuz olacağı açıklandı.

    Cyberpunk evrenindeki Yeni Amerika Birleşik Devletleri’ni önemli bir role koyacak olan casus-gerilim temalı Phantom Liberty, Johnny Silverhand ve V’nin hikayesini devam ettirecek. Xbox One, Playstation 4 ve Stadia platformları için yayınlanmayacak olan içerik paketinin 2023 yılında yayınlanması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız