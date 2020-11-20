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    Deadpool 3 için çalışmalar başladı

    Disney'in Fox'u satın almasının ardından ilk kez X-Men tarafından bir duyuru yapıldı. Deadpool için çalışmalar resmi olarak başladı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
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    Deadpool 3 için çalışmalar başladı
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    Bildiğiniz üzere Marvel'ın X-Men karakterlerinin film hakları Fox'taydı ancak geçtiğimiz yıl Disney, Fox'u satın alarak tüm X-Men ve Fantastik Dörtlü karakterlerinin film haklarını satın almış oldu.

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    Bu satın alım sonrasında ise en çok merak edilen konu Deadpool serisine ne olacağıydı. Geçtiğimiz saatlerde ise film için çalışmalara başlandığı açıklandı. Deadline'ın haberine göre Wendy Molyneux ve Lizzie Molyneux-Loeglin, başrolü oynayan Ryan Reynolds ile birlikte Deadpool 3'ün senaryosunu yazmaya başlamış.

    Wendy Molyneux ve Lizzie Molyneux-Loeglin ikilisi Bob's Burger isimli başarılı animasyon komedi dizisinin yazarı. İkinci filmin yönetmeni David Leitch'in, 2021 yılı takviminin fazlasıyla dolu olduğu söyleniyor. Bu yüzden filmin yapımının 2022'den önce başlamaması bekleniyor ancak henüz David Leitch ile de kesin olarak anlaşılmış değil. Şirket şu anda sadece bir açık kapı bırakmış durumda.

    En sevindiri detay ise başka bir güvenilir kaynaktan geliyor. Disney'in Deaadpool'un film hakkını satın almasından bu yana en merak edilen konu yeni film gelirse filmin +18 olup olmayacağıydı. Kaynağa göre bu film de +18 olacak. Şu an için başka herhangi bir bilgi ne yazık ki bulunmuyor.



    https://deadline.com/2020/11/deadpool-3-marvel-ryan-reynolds-the-molyneux-sequel-1234617182/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    8 saat önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    9 saat önce
    aspirin_00

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    1 gün önce
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