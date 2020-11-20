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    Haftalık Film Önerisi 02: Jagten

    Haftalık olarak önermeye başladığımız serinin film tarafının ikinci bölümündeyiz. Bu hafta fazlasıyla gerici olan ve Mads Mikkelsen'in başrolünde olduğu bir dram filmi öneriyoruz.
    25 sn.
    4
    2
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık film önerilerimizin ikinci ile devam ediyoruz. İlk hafta önerdiğimiz filmi hemen aşağıda bulabilirsiniz.

    The Hunt

    Haftalık Film Önerisi 02: Jagten
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    Başarılı dram filmlerine baktığımız zaman genelde gerçek hikayelerden uyarlandığını görüyoruz. Ya da bazen Machester by The Sea tarzı filmlerle, üzerimize Yaprak Dökümü etkisi bırakması için ne kadar kötülük varsa atılıyor. Yaprak Dökümü etkisi dediğimiz de “Tüm kötü olaylar mı bunların başına gelir.” cümlesi ile özetlenebilir. Çok nadir de olsa bazen sinema sektöründe ciddi olaylara yer verilir. Örneğin bugün önereceğim The Hunt filmi gibi.

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    2013 yapımı Jagten’in ya da İngilizcesi ile The Hunt’ın yönetmenliğini Thomas Vinterberg, senaristliğini ise Tobias Lindholm ve Thomas Vinterberg üstleniyor. 1 saat 55 dakikalık filmin oyuncu kadrosunda ise Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika Wedderkopp ve Susse Wold gibi isimler bulunuyor.

    Haftalık Film Önerisi 02: Jagten

    Kreş tarzı bir yerde öğretmenlik yapan Lucas’ı bir gün küçük öğrencilerinden birisi öper ve Lucas da bu durumun yanlış olduğunu ve bir daha yapmaması gerektiğini söyler. Sonrasında ise bu kız ailesine durumu oldukça farklı anlatır ve Lucas yaşadıkları yerde pedofili biri olarak anılmaya başlar. Polis her ne kadar adamın suçsuzluğunu ispatlasa da adı böyle bir olay ile geçtiği için kimse güvenmez ve yavaş yavaş adamın üstüne gitmeye başlarlar. Lucas’ın suçsuzluğu sadece delil yetersizliğinden dolayı kanıtlandığı için film de başından sonuna kadar size “Acaba?” sorusu sorduruyor.

    Bu kadar ciddi ve bir o tarafta bir bu tarafta olan bir film olduğu için oyunculuk da çok önemli. Sizlerin de tahmin edebileceği gibi Mads Mikkelsen’in başrolde olması oyunculuğa dair tüm soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Her şeyiyle muazzam bir oyunculuk sergilemiş. Yönetmenlik açısından ise film gerçekten apayrı bir yerde. Sadece filmin son sahnesi ile tüm film özetlenebilir. Bu sahnenin içerdiği anlam da herkese göre değişebilir.

    Haftalık Film Önerisi 02: Jagten

    Kısaca her şeyiyle muazzam bir film The Hunt ya da Jagten. The Hunt’ı günlük hayatın gerilimini filmde görmek istemeyen izleyiciler hariç herkese gönül rahatlığı ile öneriyorum. Filmde bol bol gerileceksiniz, bol bol sinir krizi geçireceksiniz. Kafa dağıtmalık bir film değil ancak herkesin beğeneceğini düşündüğüm bir film The Hunt.



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    kayamtky

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