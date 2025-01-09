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    İddia: Marvel bir World War Hulk filmi hazırlıyor

    Marvel'ın sevilen çizgi-romanlarından World War Hulk'u beyaz perdede görmek isteyenler yakında bu dileklerine kavuşabilirler. Üstelik Marvel bu proje için sürpriz bir yönetmenle görüşüyor.
    Marvel bir World War Hulk filmi hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Yıllar önce, daha ortada Marvel Sinematik Evreni yokken karakterlerinin haklarını başka stüdyolara satan Marvel, bu yüzden şimdi Spider-Man ve Hulk gibi önemli karakterlerin haklarını başka stüdyolarla paylaşıyor. Bu da bu karakterleri özgürce kullanmasına engel oluyor.

    Marvel, Hulk karakterlerini kendi filmlerinde kullanabiliyor olsa da bu karaktere odaklanan solo bir film çekemiyor. Çünkü bu haklar Universal'da bulunuyor. Bu da yıllardır yeni bir Hulk filmi çekilmesini engelliyor.

    Ancak gelen son haberler, Disney ve Universal'ın sonunda Hulk için bir anlaşmaya vardığını gösteriyor. Çünkü Marvel'ın şimdi bir World War Hulk filmi üzerinde çalışmaya başladığı konuşuluyor. Henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Jordan Ruimy ve @MyTimetoShineH gibi Hollywood içinden bilgi aktaran birden fazla kaynak bu yönde duyumlar aldıklarını söylüyor. Ayrıca Production Weekly veri tabanına da World War Hulk filminin eklendiği görülüyor. Burada yer alan bilgilere göre yeni Hulk filminin çekimlerine 2025 bitmeden başlanması planlanıyor.

    World War Hulk Filmini Mad Max Serisi ile Tanınan George Miller Yönetebilir

    Marvel'ın en sevilen çizgi-roman serileri arasında yer alan World War Hulk, Marvel hayranlarının yıllardır beyaz perdede görmek istediği hikâyelerden biriydi. Çizgi-romanlardaki hâli epey beğenilen bu hikâyede Marvel evreninden pek çok farklı karakter de yer alıyor.

    World War Hulk, Marvel Sinematik Evreni'nin parçası olacağı için bu karaktere bir kez daha Mark Ruffalo hayat verecek. Proje henüz yeni yeni şekillendiği için yönetmen henüz belirlenmiş değil. Ancak Kevin Feige'nin hem Russo Kardeşler'le (Avengers: Infinity War & Endgame) hem de George Miller (Mad Max) ile görüştüğü söyleniyor.

    Marvel evreninde geçen bir film yönetme fikrine sıcak bakan usta yönetmen George Miller'ın Thor 5'i yönetme fikriyle de ilgilendiği söyleniyor. Gelen haberlere göre Furiosa filminde Miller ile çalışan Chris Hemsworth (Thor), Miller'ı Kevin Feige ile görüşmesi için ikna etmiş. Bu görüşmede gündeme gelen iki proje ise Thor 5 ve World War Hulk olmuş. Miller'ın bu projelerden birini kabul edip etmediği şimdilik belirsizliğini koruyor. Ama eğer iddia edildiği gibi World War Hulk'un çekimlerine bu yıl başlanacaksa, Miller'ın projede yer alıp almayacağı çok yakında netlik kazanacaktır.

    Marvel bir World War Hulk filmi hazırlıyor Tam Boyutta Gör

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