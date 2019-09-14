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Death Stranding'in 30 dakikalık oynanış videosu yayınlandı

Kojima'nın merakla beklenen Death Stranding oyunundan oynanış videosu geldi. Bu video, ana karakterimiz Sam Porter Bridges'in özel odası, etkileşimler ve özelleştirmeye odaklanıyor.
2 sa.
608
15
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Death Stranding'in 30 dakikalık oynanış videosu yayınlandı
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Yayıncı Sony Interactive Entertainment ve geliştirici Kojima Productions, Tokyo Game Show 2019 etkinliğinde Death Stranding için 30 dakika uzunluğunda yeni bir oynanış videosu daha paylaştı. Bu video ana karakterimiz Sam Porter Bridges'in özel odası, etkileşimler ve özelleştirmeye odaklanıyor.


Eğer geçtiğimiz günlerde yayınlanan 48 dakikalık oynanış videosunu kaçırdıysanız buradaki haberden izleyebilirsiniz. O videoda açık dünya, serbest dolaşma, savaş sistemi, boss ve araçlar gösteriliyordu. Ayrıca yine Tokyo Game Show 2019'da yayınlanan ‘Briefing’ fragmanını da buradaki haberden izleyebilirsiniz.

Death Stranding 8 Kasım'da Türkçe altyazı seçeneğiyle birlikte PlayStation 4 için çıkacak. Standart sürüm 429,00 TL ve Deluxe sürüm 489,00 TL'ten PlayStation Store'da ön siparişte.


Yeni oynanış videosunu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.



https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Death_Stranding_30_Dakikalik_Oynanis_Videosu-96179.htm Yorum Yaz
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