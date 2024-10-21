Otomobiller için “önemli” bir ÖTV artışı yaşanabilir

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Tam Boyutta Gör 2025 yılı bütçe teklifinde yer alan ÖTV gelir hedefi, otomotiv sektöründe kafaları karıştırdı. Meclis’e sunulan bütçe planına göre, motorlu taşıtlardan tahsil edilecek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelirinin yüzde 64,4 oranında artarak 818,8 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Oysa 2024 yılı için belirlenen 497 milyar TL'lik hedefin dahi tutturulması zor görünürken bu devasa artış beklentisi, olası bir vergi artışının sinyalini veriyor olabilir.

Otomobillerde ÖTV artışı olabilir

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin haberine yöre ÖTV matrahlarının son iki yıldır güncellenmemesi ve en düşük araçlarda bile yüzde 80'lik ÖTV dilimi uygulanması, bu gelirin büyümesine büyük katkı sağladı. Ancak 2024 için belirlenen 497 milyar TL'lik hedefe ulaşmak şimdiden zor görünüyor. Yılın ilk 9 ayında, bu hedefin sadece yüzde 70'ine, yani 311 milyar TL’ye ulaşılabilmiş durumda.

Tam Boyutta Gör 2024 hedefinin tutturulamayacağı belirtilirken 2025 bütçe teklifinde ÖTV gelir hedefinin yüzde 64,4 artışla 818,8 milyar TL’ye çıkarılması ise kafaları daha da karıştırıyor. Hükümetin bu artış beklentisi, "Yeni vergi düzenlemeleri mi geliyor?" sorusunu akıllara getiriyor. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin’e göre, bu hedefin arkasında ÖTV matrahlarının güncellenmeyeceği ve yeni vergi dilimlerinin eklenebileceği düşüncesi yatıyor. Ayrıca, bu tahsilatın sağlanabilmesi için otomotiv pazarının yeniden 1.2 milyon adetin üzerine çıkması gerekiyor.

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Bu beklenti, kur artışıyla mı ilgili?

Peki, motorlu taşıtlardan elde edilecek ÖTV geliri için yüzde 64'lük artış beklentisi kur hedefiyle ilgili mi? Esasında hayır. Zira, Orta Vadeli Program kapsamında 2024 yılı kur beklentisi 33,2 TL, 2025 için ise 42 TL olarak öngörülmüştü. Yani OVP, kurda yüzde 26'lık bir artış bekliyor. Ancak, ÖTV gelirinde ise yüzde 64'lük bir artış öngörülmüş. Dolayısıyla "araç fiyatları artacağı için ÖTV geliri de artacak" diye düşünmek hatalı olacaktır.

Bu bağlamda ÖTV hedefinin tutturulması için bütçe, 1,5 milyondan daha fazla araç satışının gerçekleşeceğini bekliyor. Ancak bu beklenti pek gerçekçi değil. Bu nedenle bir ÖTV düzenlemesinin gerçekleşme ihtimali daha yüksek durmakta.

Mevcut durumda Türkiye'de benzinli, dizel ve hibrit araçlar yüzde 80’den başlayıp yüzde 220’ye varan ÖTV oranlarına tabi olurken, elektrikli otomobillerde bu oran yüzde 10 ila yüzde 60 arasında değişiyor. Türkiye’de satışa sunulan lüks araçlarda ise vergi yükü inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Örneğin, Toyota’nın ikonik arazi aracı Land Cruiser Prado’nun Türkiye’deki lansmanı, yüzde 220’lik ÖTV dilimiyle yapıldı. Vergisiz fiyatı 2.5 milyon TL olan bu araç, lansman fiyatı olarak 9.750.000 TL’den satışa sunuldu.

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Otomobiller için önemli bir ÖTV artışı yaşanabilir