Otomobiller için “önemli” bir ÖTV artışı yaşanabilir

Otomobillerde ÖTV artışı olabilir
Gazeteci Emre Özpeynirci’nin haberine yöre ÖTV matrahlarının son iki yıldır güncellenmemesi ve en düşük araçlarda bile yüzde 80'lik ÖTV dilimi uygulanması, bu gelirin büyümesine büyük katkı sağladı. Ancak 2024 için belirlenen 497 milyar TL'lik hedefe ulaşmak şimdiden zor görünüyor. Yılın ilk 9 ayında, bu hedefin sadece yüzde 70'ine, yani 311 milyar TL’ye ulaşılabilmiş durumda.
Bu beklenti, kur artışıyla mı ilgili?
Peki, motorlu taşıtlardan elde edilecek ÖTV geliri için yüzde 64'lük artış beklentisi kur hedefiyle ilgili mi? Esasında hayır. Zira, Orta Vadeli Program kapsamında 2024 yılı kur beklentisi 33,2 TL, 2025 için ise 42 TL olarak öngörülmüştü. Yani OVP, kurda yüzde 26'lık bir artış bekliyor. Ancak, ÖTV gelirinde ise yüzde 64'lük bir artış öngörülmüş. Dolayısıyla "araç fiyatları artacağı için ÖTV geliri de artacak" diye düşünmek hatalı olacaktır.
Bu bağlamda ÖTV hedefinin tutturulması için bütçe, 1,5 milyondan daha fazla araç satışının gerçekleşeceğini bekliyor. Ancak bu beklenti pek gerçekçi değil. Bu nedenle bir ÖTV düzenlemesinin gerçekleşme ihtimali daha yüksek durmakta.
Mevcut durumda Türkiye'de benzinli, dizel ve hibrit araçlar yüzde 80’den başlayıp yüzde 220’ye varan ÖTV oranlarına tabi olurken, elektrikli otomobillerde bu oran yüzde 10 ila yüzde 60 arasında değişiyor. Türkiye’de satışa sunulan lüks araçlarda ise vergi yükü inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Örneğin, Toyota’nın ikonik arazi aracı Land Cruiser Prado’nun Türkiye’deki lansmanı, yüzde 220’lik ÖTV dilimiyle yapıldı. Vergisiz fiyatı 2.5 milyon TL olan bu araç, lansman fiyatı olarak 9.750.000 TL’den satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
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