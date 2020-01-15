Deepfake uygulamalarına Doublicat da eklendi

Tam Boyutta Gör

Son dönemde bir kişinin yüz ifadesini yapay zeka üzerinden kısa videolardaki bir karakterin yüzü ile değiştirerek eğlenceli videolar ortaya çıkarma trendi giderek yükseliyor. Doublicat bu alandaki son uygulama oldu.

Doublicat neler sunuyor?

Doublicat kullanıcının özçekim ile yüz ifadesini alarak katalogda tuttuğu kısa videolardaki karakterler ile değiştiriyor. Böylece kısa bir süreliğine ünlü olma şansını elde ediyorsunuz. Dönüştürme işlemi oldukça kısa bir sürede gerçekleşiyor.

İlginizi Çekebilir

WhatsApp reklam stratejisi iptal edildi

Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi oyuncu odaklı telefonlar için Helio G70 tanıtıldı"

Bu tarz uygulamalarda elbette kullanıcı gizliliği büyük bir soru işareti zira milyonlarca kişinin yüz resmi toplanmış oluyor. Geliştirici kişisel verilerin hemen silindiğini sadece yüzlerin vektör şablonlarının saklandığını ifade ediyor.

Doublicat: Face Swap AI-tool NEOCORTEXT, INC. Eğlence Ücretsiz 7,2M

Doublicat: Face Swap AI-tool NEOCORTEXT, INC. Eğlence Ücretsiz 46.5 MB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.