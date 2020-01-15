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    Deepfake uygulamalarına Doublicat da eklendi

    Yüz ifadenizi farklı videolardaki ünlülerin yüzleri ile değiştirmekten hoşlanıyorsanız Doublicat adındaki yeni uygulama kısa bir sürede sizi bir ünlü haline getirebiliyor.
    1 hf.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Deepfake uygulamalarına Doublicat da eklendi
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde bir kişinin yüz ifadesini yapay zeka üzerinden kısa videolardaki bir karakterin yüzü ile değiştirerek eğlenceli videolar ortaya çıkarma trendi giderek yükseliyor. Doublicat bu alandaki son uygulama oldu.

    Doublicat neler sunuyor?

    Doublicat kullanıcının özçekim ile yüz ifadesini alarak katalogda tuttuğu kısa videolardaki karakterler ile değiştiriyor. Böylece kısa bir süreliğine ünlü olma şansını elde ediyorsunuz. Dönüştürme işlemi oldukça kısa bir sürede gerçekleşiyor.

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    Bu tarz uygulamalarda elbette kullanıcı gizliliği büyük bir soru işareti zira milyonlarca kişinin yüz resmi toplanmış oluyor. Geliştirici kişisel verilerin hemen silindiğini sadece yüzlerin vektör şablonlarının saklandığını ifade ediyor.

    Doublicat: Face Swap AI-tool Doublicat: Face Swap AI-tool Doublicat: Face Swap AI-tool Doublicat: Face Swap AI-tool NEOCORTEXT, INC. Eğlence Ücretsiz 7,2M

    Doublicat: Face Swap AI-tool Doublicat: Face Swap AI-tool Doublicat: Face Swap AI-tool Doublicat: Face Swap AI-tool NEOCORTEXT, INC. Eğlence Ücretsiz 46.5 MB



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    Blasterreal 1 hf.
    inceledim beş para etmez
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    1ses1 1 hf.
    Şimdi verilerimiz serbverlarda işlenip mi oluyor bu iş telefonun kendi gücüyle mi oluyor. Yada telefonun gücü bu işe yetebiliyormu.
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