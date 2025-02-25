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    DeepSeek sonrasında Çin’de Nvidia H20 siparişleri patladı

    Çinli şirketlerin DeepSeek'in düşük maliyetli yapay zeka modellerine yönelik artan talep nedeniyle Nvidia'nın H20 yapay zeka çipi siparişlerini artırdığını söyleniyor.
    DeepSeek sonrasında Çin’de Nvidia H20 siparişleri patladı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devleri, DeepSeek’in düşük maliyetli yapay zeka modellerine olan yüksek talep nedeniyle Nvidia'nın H20 yapay zeka çipine olan siparişlerini artırmış durumda. Reuters’a konuşan kaynaklara göre, bu artış, Nvidia'nın pazardaki hakimiyetini pekiştirirken, DeepSeek'in yapay zeka çiplerine olan talebi azaltacağı yönündeki endişeleri de yatıştırıyor.

    DeepSeek, Nvidia’nın satışlarını düşürmüyor

    DeepSeek’in yapay zeka modelleri, özellikle "çıkarım" (inference) yetenekleriyle dikkat çekiyor. Bu, hesaplama verimliliğini optimize ederek, yalnızca ham işlem gücüne dayanmadan sonuç üretmeye odaklanan bir yaklaşım. Bu özellik, modeli daha düşük maliyetle güçlü performans sunmaya olanak tanıyor. Çinli teknoloji devleri Tencent, Alibaba ve ByteDance ise, DeepSeek'in bu yapay zeka modellerine olan ilgisinin ardından H20 çipi siparişlerini önemli ölçüde artırmış durumda. Bu gelişme, özellikle Çin’deki yerel yapay zeka ekosisteminin büyümesine katkı sağlıyor.

    Çinli şirketler, yalnızca kendi iç ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda bulut bilişim hizmetleri aracılığıyla diğer firmalara da yapay zeka araçları sunuyor. Bu, sağlık ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren daha küçük şirketlerin de DeepSeek’in yapay zeka modellerini ve Nvidia H20 çiplerini kullanarak sunucular satın almasına olanak tanıyor. Daha önce sadece büyük finansal ve telekomünikasyon firmalarının sahip olduğu bu tür yapay zeka sunucuları, artık daha geniş bir pazar için erişilebilir hale gelmiş durumda.

    H20 için talep yükseliyor

    Bununla birlikte, ABD yönetimi, Çin’e H20 çipi satışına yönelik ek kısıtlamalar getirmeyi düşünüyor. Nvidia, Çin'deki talep hakkında herhangi bir açıklama yapmasa da, şirket, ürünlerinin rekabetçi bir alanda hak ederek yükseldiğini söyledi.

    Nvidia'nın H20 çipi, Çin pazarındaki ana çip olarak kalmaya devam ederken, yerel üreticiler, DeepSeek'in yapay zeka modellerine dayalı yeni çözümlerle daha rekabetçi hale geliyor. Çinli çip üreticileri, bu modellerin odaklandığı çıkarım teknolojileri sayesinde pazarda daha güçlü bir varlık göstermeyi hedefliyor. Ancak Nvidia, H20 çipi ile bu pazardaki liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

    2024 yılında Nvidia'nın 1 milyon H20 çipi sevk ettiği tahmin ediliyor ve bu da şirketin 12 milyar doların üzerinde bir gelir elde etmesini sağladı. H20 çipi, ABD'nin 2023 Ekim ayında uygulamaya koyduğu yeni ihracat kısıtlamaları sonrasında, Çin’e yasal olarak satılabilen ana çip olarak öne çıkıyor.

    DeepSeek piyasaya sürüldüğünde, birçok kişi bilgi işlem gücü talebinin durgunlaşabileceği ya da azalabileceği yönünde yanlış bir değerlendirmede bulundu. Gerçekte, daha gelişmiş yapay zeka modelleri günlük hayata daha derin entegrasyon sağlıyor ve çıkarım düzeyinde bilgi işlem ihtiyacını katlanarak artırıyor

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