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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Değerli eşyalarınız kaybolmayacak: Apple AirTags geliyor

    Apple AirTags konum belirleme cihazı sayesinde önem verdiğiniz eşyalarınızı kaybetme veya çaldırma korkusu yaşamayacaksınız. Apple AirTags aksesuarı yakında geliyor.
    14 sa.
    2,7b
    16
    21
    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Değerli eşyalarınız kaybolmayacak: Apple AirTags geliyor
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    Değerli eşyalarınıza tutturarak konumunu anlık bir şekilde Apple cihazlarınızdan takip edebileceğiniz AirTags aksesuarı yakın zamanda piyasaya çıkıyor. Hazırlıklar son aşamaya gelmiş durumda. 

    Apple Airtags özellikleri ve fiyatı

    Apple Airtags aslında Tile adıyla uzun yıllardır piyasada olan takip cihazının bir benzeri. Temel amacı kaybolmasını istemediğiniz veya sıkça yerini unuttuğunuz eşyalarınıza tutturarak sürekli takip altında tutabilmeniz.

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    Tile ve benzeri takip cihazları Bluetooth teknolojisinin imkanlarından faydalanıyordu ancak Apple burada farklı bir teknolojiye yer vermiş. UWB ya da ultra geniş bant olarak adlandırılan bu teknoloji daha geniş bir radyo dalgası kullanarak kısa mesafelerde daha fazla veri aktarabiliyor. Bu sayede çok daha doğru bir şekilde konum belirlenebiliyor.

    Apple bu teknolojiyi U1 adını verdiği yongasında kullanıyor ve U1 yongası iPhone 11  ve iPhone 12 serisinde yer alıyor. Yani Apple aslında geçen yıldan bu yana AirTags projesi üzerinde çalışıyordu.

    Değerli eşyalarınız kaybolmayacak: Apple AirTags geliyor

    AirTags aparatını iCloud hesabına tanımladıktan sonra yanınızdan ayırmak istemediğiniz eşyalarınıza tutturuyorsunuz. Cihazımı Bul ekranından takip edebildiğiniz aparat uzaklaştığınızda ise uyarı veriyor. Ayrıca güvenli alan belirleyerek bu alanın dışına çıktığında da uyarı alabiliyorsunuz.

    Apple Airtags aksesuarının iPhone 12 etkinliğinde tanıtılması bekleniyordu ancak bu olmadı. Kaynaklar Kasım ayındaki ARM tabanlı Macbook etkinliğinde aksesuar için bir tanıtım beklentisi içerisinde. 

    Gelen bilgilere göre Apple Airtags için performans testleri 6 Kasım tarihinde tamamlanacak. Genelde performans testleri bittikten sonra ürün 1 ay içerisinde piyasaya sürülüyor. Bu bakımdan en geç Kasım ayı sonunda AirTags aksesuarı raflara çıkabilir. Bu durumda tanıtımın da aynı ay içerisinde olması muhtemel görünüyor.



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    En gerçekçi yapay et

    guneyk

    xd

    17 saat önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    1 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    1 gün önce
    hareketliperde

    v

    1 gün önce
    Steelo

    noluyo

    1 gün önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    2 gün önce
    danlabilic

    .

    2 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    1 ay önce
    Jeolog.

    test

    1 ay önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Aklıma bu geldi.
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    Yanıtla +9
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    veleciraptor (Önemli Değil) 12 sa.
    "Apple Airtags özellikleri ve fiyatı" diye ara başlık var ama makalenin hiçbir yerinde fiyatı göremiyorum!
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    gowlet 8 sn.
    Yav şu milleti de anlamıyorum yok şu zaten vardı bu zaten vardı.. İyi, 90’larda cep telefonu zaten vardı Apple neden telefon yapıyor ki? Mantığa bakar mısın ya? Sanki adamlar yeni bişey icat ettik diyorlar..
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    YesimCirakli 28 dk.
    Benzer ürün daha önce tanıtıldı ama bir türlü seri üretime geçemedi:

    https://www.geareye.co/
    Yanıtla
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    Crashlone 3 sa.
    Nokia Treasure Tag çıkalı 6 yıl oluyor. Yenimi akıllarına gelmiş bu teknoloji.
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    cand. 8 sa.
    O’nu da kaybetmeyecek miyiz artık
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    SEHZADE63 (CAN GUVEN) 9 sa.
    Değerli eşya kutusu nerden baksan 100$ türkiye fiyati 1000tl iyimiş😂😂
    Yanıtla
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    galaxyg (Yağız Tümer) 10 sa.
    iPhone 11 aldığımda sacdece u1 i airdrop açık olan cihazların yönünü bulmak için kullanmanın ne kadar saçma olduğunu düşünüp bi bit yeniği aramıştım
    Apple watch a da u1 i koyunca kesin bi özellik planlıyolar dedim ..

    Airtag miş gelen ... ama benim için çok kullanışsız :/ keşke airpdosun kendi içine dahil etselerdi en azından yerini bulmak kolay olurdu kutuyu bazen bulamıyorum.
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    incicibin (Mevlüd Çelen) 10 sa.
    bugün cüzdaı kaybettim diye kendimi yumrukladım çünkü bu yazdan beri 3. oldu meğer arabadaymış emniyet kemerinin arasına girmiş bu nasıl olabilir her neyse bana da lazım bundan bir tane
    Yanıtla
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 11 sa. en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Aklıma bu geldi.
    Yanıtla +9
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    veleciraptor (Önemli Değil) 12 sa.
    "Apple Airtags özellikleri ve fiyatı" diye ara başlık var ama makalenin hiçbir yerinde fiyatı göremiyorum!
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    scanh (Şafak Can Hınıslı) 12 sa. veleciraptor
    Ben de tekrar tekrar okuyup, fiyatı göremediğim için ilk mesajda fiyatı paylaştım hocam; forumdaşlar mağdur olmasın diye
    1 Yanıt Yanıtla
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    speed001 13 sa.
    Eskiden ıslık çalınca öten anahtarlıklar vardı onları hatırlattı
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    2684 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, apple special events ve
    3 etiket daha apple airtag apple u1 apple special event
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