Değerli eşyalarınız kaybolmayacak: Apple AirTags geliyor

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Değerli eşyalarınıza tutturarak konumunu anlık bir şekilde Apple cihazlarınızdan takip edebileceğiniz AirTags aksesuarı yakın zamanda piyasaya çıkıyor. Hazırlıklar son aşamaya gelmiş durumda.

Apple Airtags özellikleri ve fiyatı

Apple Airtags aslında Tile adıyla uzun yıllardır piyasada olan takip cihazının bir benzeri. Temel amacı kaybolmasını istemediğiniz veya sıkça yerini unuttuğunuz eşyalarınıza tutturarak sürekli takip altında tutabilmeniz.

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Tile ve benzeri takip cihazları Bluetooth teknolojisinin imkanlarından faydalanıyordu ancak Apple burada farklı bir teknolojiye yer vermiş. UWB ya da ultra geniş bant olarak adlandırılan bu teknoloji daha geniş bir radyo dalgası kullanarak kısa mesafelerde daha fazla veri aktarabiliyor. Bu sayede çok daha doğru bir şekilde konum belirlenebiliyor.

Apple bu teknolojiyi U1 adını verdiği yongasında kullanıyor ve U1 yongası iPhone 11 ve iPhone 12 serisinde yer alıyor. Yani Apple aslında geçen yıldan bu yana AirTags projesi üzerinde çalışıyordu.

AirTags aparatını iCloud hesabına tanımladıktan sonra yanınızdan ayırmak istemediğiniz eşyalarınıza tutturuyorsunuz. Cihazımı Bul ekranından takip edebildiğiniz aparat uzaklaştığınızda ise uyarı veriyor. Ayrıca güvenli alan belirleyerek bu alanın dışına çıktığında da uyarı alabiliyorsunuz.

Apple Airtags aksesuarının iPhone 12 etkinliğinde tanıtılması bekleniyordu ancak bu olmadı. Kaynaklar Kasım ayındaki ARM tabanlı Macbook etkinliğinde aksesuar için bir tanıtım beklentisi içerisinde.

Gelen bilgilere göre Apple Airtags için performans testleri 6 Kasım tarihinde tamamlanacak. Genelde performans testleri bittikten sonra ürün 1 ay içerisinde piyasaya sürülüyor. Bu bakımdan en geç Kasım ayı sonunda AirTags aksesuarı raflara çıkabilir. Bu durumda tanıtımın da aynı ay içerisinde olması muhtemel görünüyor.

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