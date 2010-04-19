Dell, 7 ve 10 inçlik tabletler üzerinde çalışıyor

Android'li Mini 5 ile slate-tablet piyasasına girmeye hazırlanan Dell'in planları arasında tablet ürünlerini çeşitlendirmek olduğunu sizlerle aktarmıştık. Son gelen bilgilerde Texas'lı firmanın tablet üzerinde çalışmalarına devam ettiğini gösteriyor.

Engadget'de yayınlanan habere göre firma, 5 inçlik Mini 5'a ek olarak 7 ve 10 inçlik iki farklı boyuttaki tablet üzerinde çalışıyor. Sitenin kaynaklarına göre Dell'in 7 inçlik tableti 2010 yılının sonuna doğru, 10 inçlik diğer modelse 2011 yılının başında raflardaki yerlerini alacaklar. Teknik özellikleri şimdilik bilinmeyen tabletlerin ARM tabanlı işlemcilerden gücünü alması ve Android işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.

Ayrıca haberde Haziran ayında AT&T aracılığıyla satışa sunulacak olan Dell Aero'dan dolayı firmanın Mini 5'ın çıkış tarihini Ağustos sonuna ötelediği ifade edildi.