Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell, 7 ve 10 inçlik tabletler üzerinde çalışıyor

9 yıl
6,1b
1
9
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Android'li Mini 5 ile slate-tablet piyasasına girmeye hazırlanan Dell'in planları arasında tablet ürünlerini çeşitlendirmek olduğunu sizlerle aktarmıştık. Son gelen bilgilerde Texas'lı firmanın tablet üzerinde çalışmalarına devam ettiğini gösteriyor.

Engadget'de yayınlanan habere göre firma, 5 inçlik Mini 5'a ek olarak 7 ve 10 inçlik iki farklı boyuttaki tablet üzerinde çalışıyor. Sitenin kaynaklarına göre Dell'in 7 inçlik tableti 2010 yılının sonuna doğru, 10 inçlik diğer modelse 2011 yılının başında raflardaki yerlerini alacaklar. Teknik özellikleri şimdilik bilinmeyen tabletlerin ARM tabanlı işlemcilerden gücünü alması ve Android işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.

Ayrıca haberde Haziran ayında AT&T aracılığıyla satışa sunulacak olan Dell Aero'dan dolayı firmanın Mini 5'ın çıkış tarihini Ağustos sonuna ötelediği ifade edildi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DSGNRY 9 yıl
Apple birsey yapmadan bunlar kipirdamiyorlar nedense ?! Neyse çeşit iyidir :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
technical death metal 9 yıl
android isletim sistemi kullanan bir cihaza tablet pc demek ne kadar dogru olur tartisilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koxp94 9 yıl
inşallah tablet çeşitliliği tekelciliği önler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cetvel 9 yıl
Bencede seçenek artması iyi olacaktır.Ipad tek seçenek olmamalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
piyasada çeşitlilik artıyor.. Şimdi moda tablet bilgisayarlar.. ben demiştim.. netbookların geleceği yok diye gelecek tablet bilgisayarlarındır diye.. Ki hala süreç devam ediyor emekleme aşamasındayız..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabbitweed 9 yıl
buyuksun "Batuist" ustad!.Gelecek ile ilgili yeni kehanetin nelerdir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuVNeRa 9 yıl

Batuist

piyasada çeşitlilik artıyor.. Şimdi moda tablet bilgisayarlar.. ben demiştim.. netbookların geleceği yok diye gelecek tablet bilgisayarlarındır diye.. Ki hala süreç devam ediyor emekleme aşamasındayız..

Tablette BF2 oynayabiliyor musun?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim