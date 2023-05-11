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    Dell UltraSharp 32 6K Monitör satışa çıktı: Apple Display'e alternatif olabilir

    Dell'in geçtiğimiz Ocak ayında tanıttığı UltraSharp 32 6K Monitörü planlandığı tarihte satışa çıktı. Fiyatı ve özellikleriyle birçok kişinin yeni tercihi olacak gibi görünüyor.
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    Dell UltraSharp 32 6K Monitör Satışa çıktı
    Dell, yeni UltraSharp 32 6K Monitörünü Ocak ayında CES'te tanıtmıştı. Şimdi ise bu heyecan verici ekran, Apple'ın 32 inç Pro Display XDR'ından daha ucuza ve cazip kılan özellikleriyle satışa çıktı.

    Fiyatı Pro Display XDR'ın çok daha altında

    UltraSharp 32 6K Monitör, Pro Display XDR ile özellik açısından birebir olmasa da 2.559 $'lık lansman fiyatıyla çok ses getirecek gibi duruyor. Ayrıca bu monitör Pro Display XDR'dan yaklaşık %50 daha ucuz.

    Dell UltraSharp 32 6K Monitör Satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    UltraSharp 32 6K, IPS Black teknolojisi, %99 DCI-P3, Thunderbolt 4, 140W geçişli şarj, 4K dahili web kamerası, gürültü önleyici mikofonlar ve daha fazlasına sahip.

    UltraSharp 32 6K'nın tüm özelliklerinin listesi

    • 31,5 inç 6K panel (6144 x 3456)
    • IPS Black teknolojisi
    • HDR 600 sertifikası
    • 2000:1 kontrast
    • %99 DCI-P3
    • %100 sRGB
    • Entegre 4K HDR CMOS web kamerası (20 derece eğim ile ayarlanabilir)
    • Çift 14W hoparlör
    • Çift gürültü önleyici mikrofon
    • Thunderbolt 4/USB-C Merkezi ( Dizüstü bilgisayarlar için 140W şarj, 2x Thunderbolt 4 bağlantı noktası, 3 adet USB-C, 2 adet USB-A, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, 2.5 Gb Ethernet bağlantı noktası, Güvenlik kilidi yuvası)
    • Resim içinde resim desteği ile iki bilgisayar aynı anda bağlanabilir
    • Mac ve Windows uyumlu

    Bu özellikleriyle UltraSharp 32 6K, Apple'ın Pro Display XDR monitörüne güzel bir alternatif olacak gibi görünüyor. Şu an için  Amerika Birleşik Devletlerin'de satışa sunulan bu monitör, ilerleyen aylarda ülkemizde de satışa çıkabilir.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2023/05/10/dell-32-inch-6k-monitor-now-available/ https://www.theverge.com/2023/5/10/23718054/dell-32-inch-6k-monitor-webcam-mics-speakers-price-release-date-specs-features
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 1 gün önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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