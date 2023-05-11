Dell UltraSharp 32 6K Monitör satışa çıktı: Apple Display'e alternatif olabilir

Dell, yeni UltraSharp 32 6K Monitörünü Ocak ayında CES'te tanıtmıştı. Şimdi ise bu heyecan verici ekran, Apple'ın 32 inç Pro Display XDR'ından daha ucuza ve cazip kılan özellikleriyle satışa çıktı.

Fiyatı Pro Display XDR'ın çok daha altında

UltraSharp 32 6K Monitör, Pro Display XDR ile özellik açısından birebir olmasa da 2.559 $'lık lansman fiyatıyla çok ses getirecek gibi duruyor. Ayrıca bu monitör Pro Display XDR'dan yaklaşık %50 daha ucuz.

Tam Boyutta Gör UltraSharp 32 6K, IPS Black teknolojisi, %99 DCI-P3, Thunderbolt 4, 140W geçişli şarj, 4K dahili web kamerası, gürültü önleyici mikofonlar ve daha fazlasına sahip.

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UltraSharp 32 6K'nın tüm özelliklerinin listesi

31,5 inç 6K panel (6144 x 3456)

IPS Black teknolojisi

HDR 600 sertifikası

2000:1 kontrast

%99 DCI-P3

%100 sRGB

Entegre 4K HDR CMOS web kamerası (20 derece eğim ile ayarlanabilir)

Çift 14W hoparlör

Çift gürültü önleyici mikrofon

Thunderbolt 4/USB-C Merkezi ( Dizüstü bilgisayarlar için 140W şarj, 2x Thunderbolt 4 bağlantı noktası, 3 adet USB-C, 2 adet USB-A, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, 2.5 Gb Ethernet bağlantı noktası, Güvenlik kilidi yuvası)

Resim içinde resim desteği ile iki bilgisayar aynı anda bağlanabilir

Mac ve Windows uyumlu

Bu özellikleriyle UltraSharp 32 6K, Apple'ın Pro Display XDR monitörüne güzel bir alternatif olacak gibi görünüyor. Şu an için Amerika Birleşik Devletlerin'de satışa sunulan bu monitör, ilerleyen aylarda ülkemizde de satışa çıkabilir.

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Dell UltraSharp 32 6K Monitör Satışa çıktı