Dell UltraSharp 32 6K Monitör satışa çıktı: Apple Display'e alternatif olabilir

Fiyatı Pro Display XDR'ın çok daha altında
UltraSharp 32 6K Monitör, Pro Display XDR ile özellik açısından birebir olmasa da 2.559 $'lık lansman fiyatıyla çok ses getirecek gibi duruyor. Ayrıca bu monitör Pro Display XDR'dan yaklaşık %50 daha ucuz.
UltraSharp 32 6K'nın tüm özelliklerinin listesi
- 31,5 inç 6K panel (6144 x 3456)
- IPS Black teknolojisi
- HDR 600 sertifikası
- 2000:1 kontrast
- %99 DCI-P3
- %100 sRGB
- Entegre 4K HDR CMOS web kamerası (20 derece eğim ile ayarlanabilir)
- Çift 14W hoparlör
- Çift gürültü önleyici mikrofon
- Thunderbolt 4/USB-C Merkezi ( Dizüstü bilgisayarlar için 140W şarj, 2x Thunderbolt 4 bağlantı noktası, 3 adet USB-C, 2 adet USB-A, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, 2.5 Gb Ethernet bağlantı noktası, Güvenlik kilidi yuvası)
- Resim içinde resim desteği ile iki bilgisayar aynı anda bağlanabilir
- Mac ve Windows uyumlu
Bu özellikleriyle UltraSharp 32 6K, Apple'ın Pro Display XDR monitörüne güzel bir alternatif olacak gibi görünüyor. Şu an için Amerika Birleşik Devletlerin'de satışa sunulan bu monitör, ilerleyen aylarda ülkemizde de satışa çıkabilir.Kaynakça https://9to5mac.com/2023/05/10/dell-32-inch-6k-monitor-now-available/ https://www.theverge.com/2023/5/10/23718054/dell-32-inch-6k-monitor-webcam-mics-speakers-price-release-date-specs-features Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.