Philips yeni monitöründe iki ayrı dünyayı birleştirdi

Geleneksel IPS ekran ve E-Ink birleşimi
Firmadan alıştığımız isimlendirmelerin bir yenisi olan Philips 24B1D5600, temelinde 75Hz yenileme hızına ve 250 nit parlaklığa sahip 23,8 inç 2560 x 1440 IPS bir monitör. Bu monitörü özel kılan ise yan tarafına takılabilen ayrık e-ink ekran. 13,3 inçlik bu ekran 1200 x 1600 (150 PPI) çözünürlük, 4:3 en boy oranı, 4 bit gri tonlama desteği ve mavi ışığı en aza indirmek için renk sıcaklığı da dahil olmak üzere kendi ekran aydınlatmasına sahip. E-Okuyucu ana üniteye menteşeler aracılığıyla bağlanarak 45 dereceye kadar açılandırılabiliyor.
Ana monitör ünitesi DP 1.2, dört portlu USB Tip A, Gigabit Ethernet portu ve ses girişi gibi çeşitli bağlantı seçeneklerine sahip. Ayrıca 90W'a kadar USB PD 3.0'ı destekleyen bir USB-C portuna da sahip. Philips 24B1D5600 şu anda Çin'de yaklaşık 850 dolara satılıyor. Ürünün global satışı şimdilik yok. Eğer fikri beğendiyseniz CES 2023’te duyurulan hem OLED hem de E-Ink ekranlı Lenovo ThinkBook Plus Twist dizüstü bilgisayarı da hoşunuza gidebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah