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    Philips yeni monitöründe iki ayrı dünyayı birleştirdi

    E-Ink veya E-mürekkep monitörleri ilk defa görmüyoruz ancak Philips, hem geleneksel hem de e-ink ekranları birleştirdiği Philips 24B1D5600 monitörüyle fark yaratmayı hedefliyor.
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    Philips yeni monitöründe iki ayrı dünyayı birleştirdi Tam Boyutta Gör
    E-Ink veya E-mürekkep monitörler yeni bir fenomen değil. Sayıları az da olsa piyasada boy gösteriyorlar ve birkaç yıldır özellikle e-kitap okuyucuların ekranlarını oluşturuyorlar. Zira hem çok az enerji tüketiyorlar hem de gözleri yormuyorlar. Sorun şu ki, gri tonları ve düşük yenileme hızları, diğer aktiviteler, özellikle de oyunlar için bu ekranları kullanışlı olmaktan çıkarıyor. Ancak Philips yeni bir çözüm buldu: 1440p monitörün yan tarafına konumlanan ayrı bir E-Ink ekran.

    Geleneksel IPS ekran ve E-Ink birleşimi

    Firmadan alıştığımız isimlendirmelerin bir yenisi olan Philips 24B1D5600, temelinde 75Hz yenileme hızına ve 250 nit parlaklığa sahip 23,8 inç 2560 x 1440 IPS bir monitör. Bu monitörü özel kılan ise yan tarafına takılabilen ayrık e-ink ekran. 13,3 inçlik bu ekran 1200 x 1600 (150 PPI) çözünürlük, 4:3 en boy oranı, 4 bit gri tonlama desteği ve mavi ışığı en aza indirmek için renk sıcaklığı da dahil olmak üzere kendi ekran aydınlatmasına sahip. E-Okuyucu ana üniteye menteşeler aracılığıyla bağlanarak 45 dereceye kadar açılandırılabiliyor.

    Philips 24B1D5600 Tam Boyutta Gör
    Hem monitör hem de E-mürekkep ekran, bir PC'ye ve bir güç kaynağına ayrı ayrı bağlantı talep ediyor. Ayrık ekran söz konusu bağlantıyı USB-C üzerinden yapıyor. Ayrıca bağlı cihazları şarj etmek için 15W güç çıkışı da sağlayabiliyor. Tak ve çalıştır uyumluluğu sayesinde ana monitör günlük kullanım için kullanılabilirken, ikinci monitör statik metinler için ayrılarak üretkenliğin artırılmasına yardımcı oluyor. En azından Philips bu şekilde düşünüyor.

    Ana monitör ünitesi DP 1.2, dört portlu USB Tip A, Gigabit Ethernet portu ve ses girişi gibi çeşitli bağlantı seçeneklerine sahip. Ayrıca 90W'a kadar USB PD 3.0'ı destekleyen bir USB-C portuna da sahip. Philips 24B1D5600 şu anda Çin'de yaklaşık 850 dolara satılıyor. Ürünün global satışı şimdilik yok. Eğer fikri beğendiyseniz CES 2023’te duyurulan hem OLED hem de E-Ink ekranlı Lenovo ThinkBook Plus Twist dizüstü bilgisayarı da hoşunuza gidebilir.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    D
    DH Misafiri 7 saat önce

    ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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