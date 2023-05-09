Philips yeni monitöründe iki ayrı dünyayı birleştirdi

Tam Boyutta Gör E-Ink veya E-mürekkep monitörler yeni bir fenomen değil. Sayıları az da olsa piyasada boy gösteriyorlar ve birkaç yıldır özellikle e-kitap okuyucuların ekranlarını oluşturuyorlar. Zira hem çok az enerji tüketiyorlar hem de gözleri yormuyorlar. Sorun şu ki, gri tonları ve düşük yenileme hızları, diğer aktiviteler, özellikle de oyunlar için bu ekranları kullanışlı olmaktan çıkarıyor. Ancak Philips yeni bir çözüm buldu: 1440p monitörün yan tarafına konumlanan ayrı bir E-Ink ekran.

Geleneksel IPS ekran ve E-Ink birleşimi

Firmadan alıştığımız isimlendirmelerin bir yenisi olan Philips 24B1D5600, temelinde 75Hz yenileme hızına ve 250 nit parlaklığa sahip 23,8 inç 2560 x 1440 IPS bir monitör. Bu monitörü özel kılan ise yan tarafına takılabilen ayrık e-ink ekran. 13,3 inçlik bu ekran 1200 x 1600 (150 PPI) çözünürlük, 4:3 en boy oranı, 4 bit gri tonlama desteği ve mavi ışığı en aza indirmek için renk sıcaklığı da dahil olmak üzere kendi ekran aydınlatmasına sahip. E-Okuyucu ana üniteye menteşeler aracılığıyla bağlanarak 45 dereceye kadar açılandırılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Hem monitör hem de E-mürekkep ekran, bir PC'ye ve bir güç kaynağına ayrı ayrı bağlantı talep ediyor. Ayrık ekran söz konusu bağlantıyı USB-C üzerinden yapıyor. Ayrıca bağlı cihazları şarj etmek için 15W güç çıkışı da sağlayabiliyor. Tak ve çalıştır uyumluluğu sayesinde ana monitör günlük kullanım için kullanılabilirken, ikinci monitör statik metinler için ayrılarak üretkenliğin artırılmasına yardımcı oluyor. En azından Philips bu şekilde düşünüyor.

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Ana monitör ünitesi DP 1.2, dört portlu USB Tip A, Gigabit Ethernet portu ve ses girişi gibi çeşitli bağlantı seçeneklerine sahip. Ayrıca 90W'a kadar USB PD 3.0'ı destekleyen bir USB-C portuna da sahip. Philips 24B1D5600 şu anda Çin'de yaklaşık 850 dolara satılıyor. Ürünün global satışı şimdilik yok. Eğer fikri beğendiyseniz CES 2023’te duyurulan hem OLED hem de E-Ink ekranlı Lenovo ThinkBook Plus Twist dizüstü bilgisayarı da hoşunuza gidebilir.

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