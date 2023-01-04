IPS Black teknolojisini kullanan dünyanın ilk 6K monitörü tanıtıldı

- IPS Black teknolojisini kullanan ilk 6K monitör
- Görüntülü konferans için 4K HDR web kamera
- Bağlantı noktaları
- Fiyat belirsiz
- Yorumlar
Web kamera ve çift hoparlörler, hem ön hem de arkasında sağlam bağlantı seçenekleri sağlayan çok sayıda porta sahip olan yeni Dell monitör, iş ve görüntülü konferans için kaliteli bir monitöre ihtiyaç duyan kullanıcılar için tasarlanmış.
IPS Black teknolojisini kullanan ilk 6K monitör
Görüntülü konferans için 4K HDR web kamera
Dell’in yeni 6K monitörü, görüntülü aramalarda her zaman odakta kalmanızı sağlayan yapay zeka destekli 4K HDR web kamerası ile geliyor. Kamera, 30 fps 4K, 30/60 fps FHD video kaydını destekliyor. Görüş alanını 65, 78 ve 90 derece arasında, kamera konumunu da 0 - 20 derece arasında ayarlayabiliyorsunuz.
Bağlantı noktaları
Fiyat belirsiz
Dell UltraSharp U3224KB modeli, 2023’ün ilk yarısında çıkış yapacak ancak şirket, net çıkış tarihi ile birlikte fiyat bilgisini paylaşmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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