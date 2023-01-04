IPS Black teknolojisini kullanan dünyanın ilk 6K monitörü tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Dell, 6K çözünürlüğe sahip yeni UltraSharp U3224KB 32 inç IPS monitörünü CES 2023’de tanıttı.

Web kamera ve çift hoparlörler, hem ön hem de arkasında sağlam bağlantı seçenekleri sağlayan çok sayıda porta sahip olan yeni Dell monitör, iş ve görüntülü konferans için kaliteli bir monitöre ihtiyaç duyan kullanıcılar için tasarlanmış.

Dell tamircilerin sevmeyeceği dizüstü bilgisayarını tanıttı 2 hf. önce eklendi

IPS Black teknolojisini kullanan ilk 6K monitör

Tam Boyutta Gör Profesyonelleri hedefleyen UltraSharp U3224KB monitör, 31.5 inç, 6144x3456 çözünürlüğü destekliyor. Dell, 1.4 kata kadar daha yüksek kontrast, %41 daha iyi siyahlar, 1.2 kat gelişmiş renk doğruluğuna sahip olmasını sağlayan IPS Black teknolojisine sahip dünyanın ilk 6K paneli olduğunu iddia ediyor. Panel, 2000:1 kontrast oranı, %100 sRGB, %99 DCI-P3 ve %100 Rec. 709 renk alanına sahip. VESA DisplayHDR 600 sertifikası ve ComfortView Plus, diğer önemli özellikler arasında.

Görüntülü konferans için 4K HDR web kamera

Dell’in yeni 6K monitörü, görüntülü aramalarda her zaman odakta kalmanızı sağlayan yapay zeka destekli 4K HDR web kamerası ile geliyor. Kamera, 30 fps 4K, 30/60 fps FHD video kaydını destekliyor. Görüş alanını 65, 78 ve 90 derece arasında, kamera konumunu da 0 - 20 derece arasında ayarlayabiliyorsunuz.

Bağlantı noktaları

Tam Boyutta Gör İki adet 14w hoparlörlere sahip monitör, en yeni mini DisplayPort 2.1 ve 140w’a kadar güç sağlayabilen Thunderbolt 4 portu ile donatılmış. USB-A 10 Gbps ve ethernet bağlantı noktaları da mevcut. Auto KWM sayesinde iki PC’yi aynı anda bağlayıp tek klavye ve fare ile kullanabiliyorsunuz.

Fiyat belirsiz

Dell UltraSharp U3224KB modeli, 2023’ün ilk yarısında çıkış yapacak ancak şirket, net çıkış tarihi ile birlikte fiyat bilgisini paylaşmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

Dell UltraSharp 32 6K monitör U3224KB tanıtıldı: İşte özellikleri