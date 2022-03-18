RedmiBook Pro 2022 performansıyla göz dolduruyor

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Redmi markasının birbirinden iddialı ürünleri arasında RedmiBook Pro 2022 dizüstü modeli de yer alıyor. Daha önce de internete sızdırılan RedmiBook Pro 2022 performans konusunda iddialı olacak.

RedmiBook Pro 2022 özellikleri ve fiyatı

RedmiBook Pro 2022 dizüstü modeli 15 inçlik IPS LCD ekranında 3200x2000 piksel çzöünürlük sunuyor. Yüzde 89.1 ekran-kasa oranı ile ince bir profil çizen ürün sRGB renk gamının tamamını kapsıyor.

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Intel Core-i7 12650H ve Intel Core-i5 12450H işlemci seçenekleri olan dizüstü Intel UHD grafikleri ile tatmin edici bir performans sunuyor. Yetmeyenler için ise Core i7 işlemci için GeForce RTX 2050 4GB ekran kartı seçeneği de sunuluyor.

16GB LPDDR5 RAM ve 512GB SSD depolama barındıran ürünWindows 11 üzerinde çalışıyor. 72Wh batarya 100W ile şarj edilebiliyor. 2 adet Thunderbolt portu, 2 adet USB 3.2 Tip-A, HDMI 2.0, ses jakı ve SD kart okuyucu bulunuyor.

RedmiBook Pro 2022 dizüstü modeli Intel Core i5 versiyonu 834$ seviyesinde. RTX 2050 ekran kartlı Core i7 versiyonu ise 1133$ civarında. Yıl içerisinde AMD 6000H serisinden bir işlemci barındıracak seçeneğin de olacağı belirtildi.

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RedmiBook Pro 2022 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı