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    Denizlerin altında insansız nefer: STM NETA tanıtıldı

    STM Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen insansız otonom su altı aracı STM NETA’yı tanıttı. İlk harekât görevi mayınların tespit edilmesi olan STM NETA ilk kez görücüye çıkarıldı.
    Denizlerin altında insansız nefer: STM NETA tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin savunma sanayisindeki milli gücü STM, denizlerdeki stratejik derinlikleri koruyacak yeni bir insansız teknolojiyi sahaya sürüyor. STM’nin kendi kaynaklarıyla geliştirdiği İnsansız Otonom Sualtı Aracı (İOSA) “STM NETA”, SAHA EXPO Fuarı'nda ilk kez sergilendi. Bu yeni sualtı aracı, özellikle mayın tespiti ve sınıflandırılması alanında önemli bir rol oynayacak.

    Denizlerin altında otonom koruma

    STM, Mavi Vatan’ın güvenliği için geliştirdiği NETA serisi ile denizaltı savunmasında önemli bir adım attı. STM NETA, sığ sularda görev yapacak şekilde tasarlanmış ilk model olup, deniz tabanını tarayarak potansiyel tehditleri otonom şekilde tespit edebiliyor.

    Denizlerin altında insansız nefer: STM NETA tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, yeni araç hakkında şunları söyledi: “STM NETA 300 modüler ve esnek tasarımı, yüksek otonomi seviyesi, özgün yazılımı sayesinde, hem askeri hem de sivil ihtiyaçlara cevap verecek çözümleri sunacak. Askeri alanda keşif, gözetleme, istihbarat toplama, denizaltı savunma harbine katkı sağlama ve patlayıcıların imha edilmesinden, sivil alanda boru hatlarının incelenmesi ve jeofizik araştırmalara kadar görev alabilecek bir ürün ailesi hedefliyoruz. Ailenin ilk üyesi olan STM NETA 300’de yoğun süren çalışmalar sonrasında, havuz ve deniz testleri aşamasına geçtik. Çok yakın zamanda bu görüntüleri de paylaşacağız”

    Hem askeri hem sivil görevler için hazır

    Askeri alanda keşif, gözetleme ve denizaltı savunma harbi gibi görevlerde kullanılabilen bu araç, sivil alanda boru hatlarının incelenmesi, deniz arkeolojisi ve çevresel değerlendirme gibi görevlerde de etkin rol oynayabiliyor. Ayrıca 300 metreye kadar derinlikte operasyon yapabilen NETA 300, 24 saat boyunca kesintisiz görev yapabilen bataryası ve yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

    Denizlerin altında insansız nefer: STM NETA tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Azami 5 deniz mili sürate çıkabilen STM NETA 300, 300 metre derinlikte Mayın Karşı Tedbir (MKT) Harekatına katkıda bulunacak. Otonom kullanım konseptiyle mayın tehlikesinin olduğu deniz alanlarını yandan taramalı sonar ve boşluk doldurma sonarıyla tarayacak İOSA, kullanıcının mayınları veya mayın benzeri nesneleri olabildiğince hızlı ve etkili bir şekilde tespit etmesini, sınıflandırmasını ve teşhis etmesine imkan sağlıyor. Aracın, daha geniş bir tarama alanı ve yüksek yatay çözünürlük elde etmek için de sentetik açıklıklı sonar (SAS) entegrasyon opsiyonu da bulunuyor.

    STM NETA 300, ayrıca geniş bir alanı tarayarak arama ve kurtarma (AK) harekatına da yoğun katkı sağlayabiliyor. Yandan tarama sonarı ve hassas navigasyon sistemleri ile hedeflerin ve sualtı batıklarının tespitinde yüksek doğrulukta veri elde edebiliyor. STM NETA 300, 70 kg'lık temel konfigürasyondan 85 kg'ye varan farklı ve dayanıklı konfigürasyon seçenekleriyle geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. STM NETA ailesinin STM NETA 1000 ve STM NETA 100 versiyonları da olacak.

    STM NETA 300 özellikleri

    STM NETA 300 özellikleri Tam Boyutta Gör

    • İstihbarat, Gözetleme ve Keşif
    • Hızlı Çevre Değerlendirmesi
    • Denizaltı Savunma Harekatı
    • Patlayıcı Maddelerin İmhası
    • Liman Savunması 
    • Yerli ve milli tasarım
    • Kullanım kolaylığı
    • İki kişi tarafından taşınabilir, küçük boyutlu AUV
    • 300 metre derinliğe kadar görev yapabilme kapasitesi
    • 24 saate kadar görev süresi
    •  2,1 kWh veya 4,2 kWh lityum-iyon
    • Azami 5 deniz mili sürat
    • Esnek tasarım
    • Modüler, taşınabilir ve yeniden yapılandırılabilir gövde

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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