Denizlerin altında insansız nefer: STM NETA tanıtıldı

- Denizlerin altında otonom koruma
- Hem askeri hem sivil görevler için hazır
- STM NETA 300 özellikleri
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Denizlerin altında otonom koruma
STM, Mavi Vatan’ın güvenliği için geliştirdiği NETA serisi ile denizaltı savunmasında önemli bir adım attı. STM NETA, sığ sularda görev yapacak şekilde tasarlanmış ilk model olup, deniz tabanını tarayarak potansiyel tehditleri otonom şekilde tespit edebiliyor.
Hem askeri hem sivil görevler için hazır
Askeri alanda keşif, gözetleme ve denizaltı savunma harbi gibi görevlerde kullanılabilen bu araç, sivil alanda boru hatlarının incelenmesi, deniz arkeolojisi ve çevresel değerlendirme gibi görevlerde de etkin rol oynayabiliyor. Ayrıca 300 metreye kadar derinlikte operasyon yapabilen NETA 300, 24 saat boyunca kesintisiz görev yapabilen bataryası ve yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor.
STM NETA 300, ayrıca geniş bir alanı tarayarak arama ve kurtarma (AK) harekatına da yoğun katkı sağlayabiliyor. Yandan tarama sonarı ve hassas navigasyon sistemleri ile hedeflerin ve sualtı batıklarının tespitinde yüksek doğrulukta veri elde edebiliyor. STM NETA 300, 70 kg'lık temel konfigürasyondan 85 kg'ye varan farklı ve dayanıklı konfigürasyon seçenekleriyle geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. STM NETA ailesinin STM NETA 1000 ve STM NETA 100 versiyonları da olacak.
STM NETA 300 özellikleri
- İstihbarat, Gözetleme ve Keşif
- Hızlı Çevre Değerlendirmesi
- Denizaltı Savunma Harekatı
- Patlayıcı Maddelerin İmhası
- Liman Savunması
- Yerli ve milli tasarım
- Kullanım kolaylığı
- İki kişi tarafından taşınabilir, küçük boyutlu AUV
- 300 metre derinliğe kadar görev yapabilme kapasitesi
- 24 saate kadar görev süresi
- 2,1 kWh veya 4,2 kWh lityum-iyon
- Azami 5 deniz mili sürat
- Esnek tasarım
- Modüler, taşınabilir ve yeniden yapılandırılabilir gövde
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)