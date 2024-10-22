Denizlerin altında insansız nefer: STM NETA tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin savunma sanayisindeki milli gücü STM, denizlerdeki stratejik derinlikleri koruyacak yeni bir insansız teknolojiyi sahaya sürüyor. STM’nin kendi kaynaklarıyla geliştirdiği İnsansız Otonom Sualtı Aracı (İOSA) “STM NETA”, SAHA EXPO Fuarı'nda ilk kez sergilendi. Bu yeni sualtı aracı, özellikle mayın tespiti ve sınıflandırılması alanında önemli bir rol oynayacak.

Denizlerin altında otonom koruma

STM, Mavi Vatan’ın güvenliği için geliştirdiği NETA serisi ile denizaltı savunmasında önemli bir adım attı. STM NETA, sığ sularda görev yapacak şekilde tasarlanmış ilk model olup, deniz tabanını tarayarak potansiyel tehditleri otonom şekilde tespit edebiliyor.

Tam Boyutta Gör STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, yeni araç hakkında şunları söyledi: “STM NETA 300 modüler ve esnek tasarımı, yüksek otonomi seviyesi, özgün yazılımı sayesinde, hem askeri hem de sivil ihtiyaçlara cevap verecek çözümleri sunacak. Askeri alanda keşif, gözetleme, istihbarat toplama, denizaltı savunma harbine katkı sağlama ve patlayıcıların imha edilmesinden, sivil alanda boru hatlarının incelenmesi ve jeofizik araştırmalara kadar görev alabilecek bir ürün ailesi hedefliyoruz. Ailenin ilk üyesi olan STM NETA 300’de yoğun süren çalışmalar sonrasında, havuz ve deniz testleri aşamasına geçtik. Çok yakın zamanda bu görüntüleri de paylaşacağız”

Hem askeri hem sivil görevler için hazır

Askeri alanda keşif, gözetleme ve denizaltı savunma harbi gibi görevlerde kullanılabilen bu araç, sivil alanda boru hatlarının incelenmesi, deniz arkeolojisi ve çevresel değerlendirme gibi görevlerde de etkin rol oynayabiliyor. Ayrıca 300 metreye kadar derinlikte operasyon yapabilen NETA 300, 24 saat boyunca kesintisiz görev yapabilen bataryası ve yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Azami 5 deniz mili sürate çıkabilen STM NETA 300, 300 metre derinlikte Mayın Karşı Tedbir (MKT) Harekatına katkıda bulunacak. Otonom kullanım konseptiyle mayın tehlikesinin olduğu deniz alanlarını yandan taramalı sonar ve boşluk doldurma sonarıyla tarayacak İOSA, kullanıcının mayınları veya mayın benzeri nesneleri olabildiğince hızlı ve etkili bir şekilde tespit etmesini, sınıflandırmasını ve teşhis etmesine imkan sağlıyor. Aracın, daha geniş bir tarama alanı ve yüksek yatay çözünürlük elde etmek için de sentetik açıklıklı sonar (SAS) entegrasyon opsiyonu da bulunuyor.

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, SAHA EXPO’da sergilendi 5 sa. önce eklendi

STM NETA 300, ayrıca geniş bir alanı tarayarak arama ve kurtarma (AK) harekatına da yoğun katkı sağlayabiliyor. Yandan tarama sonarı ve hassas navigasyon sistemleri ile hedeflerin ve sualtı batıklarının tespitinde yüksek doğrulukta veri elde edebiliyor. STM NETA 300, 70 kg'lık temel konfigürasyondan 85 kg'ye varan farklı ve dayanıklı konfigürasyon seçenekleriyle geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. STM NETA ailesinin STM NETA 1000 ve STM NETA 100 versiyonları da olacak.

STM NETA 300 özellikleri

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İstihbarat, Gözetleme ve Keşif

Hızlı Çevre Değerlendirmesi

Denizaltı Savunma Harekatı

Patlayıcı Maddelerin İmhası

Liman Savunması

Yerli ve milli tasarım

Kullanım kolaylığı

İki kişi tarafından taşınabilir, küçük boyutlu AUV

300 metre derinliğe kadar görev yapabilme kapasitesi

24 saate kadar görev süresi

2,1 kWh veya 4,2 kWh lityum-iyon

Azami 5 deniz mili sürat

Esnek tasarım

Modüler, taşınabilir ve yeniden yapılandırılabilir gövde

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