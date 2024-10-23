Türkiye’nin alanında ilk denizaltısı STM500, önemli kilometre taşına ulaştı

- Özel Kuvvetler’e denizaltı geliyor: STM500
- STM500 kabiliyetleri
- STM500 sensör ve silahları
- STM 500 özellikleri
- Yorumlar
STM, denizaltı konusunda kendisine verilen, “milli imkânlarla savaş denizaltısının dizayn edilmesi ve inşası için sanayi altyapı geliştirilmesi”ne yönelik stratejik hedef doğrultusunda, Türkiye’nin milli denizaltı üretim yolculuğunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
Mukavim tekne test üretimi Haziran 2022'de başlamış ve 2023 yılı itibarıyla kalite testleri başarıyla tamamlanmıştı. Üretim ise tamamen yerli altyapı ve imkanlarla TEKFEN İmalat ve Mühendislik A.Ş. tesislerinde gerçekleşti. Bu başarı, bir savaş denizaltısının test bloklarının ilk kez Türkiye’de sivil sanayide üretilmesini sağladı.
Özel Kuvvetler’e denizaltı geliyor: STM500
“Yenilikçi Ar-Ge anlayışımız ve STM öz kaynakları ile ülkemizin ilk özel harekât ve hücum maksatlı milli denizaltısı STM500’ü tasarladık. Ardından, daha önce Türkiye’de kimsenin yapmadığını yapmak için kolları sıvadık ve sivil sanayide denizaltının dış yüzeyi olarak tarif ettiğimiz mukavim tekne için çalışmalara başladık. Geldiğimiz noktada, ilk test bloğumuzu yerli imkanlarla başarıyla ürettik. Türk savunmasının ve sanayisinin, bir savaş denizaltısının bloğunu yerli olarak geliştirebileceğini gösterdik.”
STM500, hem sığ sular hem de açık deniz koşullarında görev yapabilme kapasitesine sahip olarak tasarlandı. 30 gün boyunca kesintisiz görev yapabilen denizaltı, 22 kişilik mürettebata ek olarak 8 kişilik özel kuvvetler ekibini barındırabiliyor.
STM500, özellikle coğrafi olarak sığ sularda faaliyet gösteren donanmalar için dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Su altı intikal aracı sayesinde özel kuvvetler operasyonlarını da gerçekleştirebilen STM500, düşük maliyeti ve esnek görev profiliyle uluslararası arenada büyük bir ihracat potansiyeline sahip.
Platform, 4 adet atışa hazır torpido kovanı ile toplamda 8 adet ağır torpido ve güdümlü füze atış gücüne sahip olacak. 49 metre tam boya, 4.6 metre çapa sahip STM500’ün dalmış durumda deplasmanı ise 700 ton. Dalmış durumda azami 18 knot sürat yapabilen STM500 denizaltısının intikal sürati ise 5 knot. STM500 denizaltısı, kullanıcı makamın talebine göre, Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi (AIP) ile de donatılarak, satha çıkmaksızın haftalarca sualtında harekât yapabilecek.
STM500 kabiliyetleri
- Suüstü ve denizaltı harbi
- Özel Kuvvet Harekâtı
- 8 adet Özel Kuvvet Personelini aynı anda tahliye edebilen dalış üstüvanesi
- İstihbarat, gözetleme ve keşif
- Mayın harbi
- Sığ su operasyonları
- İnsansız sualtı/hava araçları operasyonları
- Dalgıç intikal aracı adaptasyonu
- Dallış derinliği: 200+ metre
- Denizde azami görev süresi: 30 gün
STM500 sensör ve silahları
- Savaş yönetim sistemi
- Seyir radarı
- Optronik seyir ve hücum periskopları
- Torpido karşı tedbir- (Akustik Aldatıcılar ve Karıştırıcılar)
- Elektronik destek tedbirleri (ESM)
- Sonarlar: CAS, CTA, MAS, IDRS, ONA
- 4 adet silah kovanı ve 4 adet depolama kızağı
STM 500 özellikleri
- Tam Boy: 49 metre
- Çap: 4.6 metre
- Yükseklik: 9.8 metre
- Deplasman: Satıhta - 623 ton / Dalmış - 700 ton
- Azami Sürat: 18 knot
- İntikal Sürati: 5 knot
- Görev Süresi: 30 gün
- Seyir Siası: ~3500 nm
- Tahrik sistemi : kalıcı mıknatıslı elektrik tahrik motoru
- Elektrik sistemi: 2x dizel jeneratör/ Lithium-Ion bataryalar
- Opsiyonel: havadan bağımsız tahrik sistemi (HBT:AIP)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)