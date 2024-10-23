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    Türkiye’nin alanında ilk denizaltısı STM500, önemli kilometre taşına ulaştı

    Türkiye’nin özel harekât ve hücum maksatlı ilk milli denizaltısı STM500’ün, mukavim tekne test üretimi başarıyla tamamlandı. STM500’ün mukavim teknesi, ilk kez SAHA EXPO’da sergilendi.
    Türkiye’nin alanında ilk yerli denizaltısı STM500’de tarihi an Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. Türkiye'nin ilk milli özel harekât ve hücum maksatlı denizaltısı STM500'ün mukavim tekne test üretimi başarıyla tamamlandı. Böylece, bir savaş denizaltısının test blokları, Türkiye’de ilk defa sivil sanayi tarafından yerli imkanlarla üretildi. STM500’ün mukavim teknesi, ilk kez SAHA EXPO’da sergilendi.

    STM, denizaltı konusunda kendisine verilen, “milli imkânlarla savaş denizaltısının dizayn edilmesi ve inşası için sanayi altyapı geliştirilmesi”ne yönelik stratejik hedef doğrultusunda, Türkiye’nin milli denizaltı üretim yolculuğunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

    Mukavim tekne test üretimi Haziran 2022'de başlamış ve 2023 yılı itibarıyla kalite testleri başarıyla tamamlanmıştı. Üretim ise tamamen yerli altyapı ve imkanlarla TEKFEN İmalat ve Mühendislik A.Ş. tesislerinde gerçekleşti. Bu başarı, bir savaş denizaltısının test bloklarının ilk kez Türkiye’de sivil sanayide üretilmesini sağladı.

    Özel Kuvvetler’e denizaltı geliyor: STM500

    Türkiye’nin alanında ilk yerli denizaltısı STM500’de tarihi an Tam Boyutta Gör
    STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM’nin Türkiye’de denizaltı dizayn, inşa ve modernizasyon kabiliyetine sahip ilk mühendislik şirketi olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

    “Yenilikçi Ar-Ge anlayışımız ve STM öz kaynakları ile ülkemizin ilk özel harekât ve hücum maksatlı milli denizaltısı STM500’ü tasarladık. Ardından, daha önce Türkiye’de kimsenin yapmadığını yapmak için kolları sıvadık ve sivil sanayide denizaltının dış yüzeyi olarak tarif ettiğimiz mukavim tekne için çalışmalara başladık. Geldiğimiz noktada, ilk test bloğumuzu yerli imkanlarla başarıyla ürettik. Türk savunmasının ve sanayisinin, bir savaş denizaltısının bloğunu yerli olarak geliştirebileceğini gösterdik.”

    STM500, hem sığ sular hem de açık deniz koşullarında görev yapabilme kapasitesine sahip olarak tasarlandı. 30 gün boyunca kesintisiz görev yapabilen denizaltı, 22 kişilik mürettebata ek olarak 8 kişilik özel kuvvetler ekibini barındırabiliyor.

    STM500, özellikle coğrafi olarak sığ sularda faaliyet gösteren donanmalar için dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Su altı intikal aracı sayesinde özel kuvvetler operasyonlarını da gerçekleştirebilen STM500, düşük maliyeti ve esnek görev profiliyle uluslararası arenada büyük bir ihracat potansiyeline sahip.

    Platform, 4 adet atışa hazır torpido kovanı ile toplamda 8 adet ağır torpido ve güdümlü füze atış gücüne sahip olacak. 49 metre tam boya, 4.6 metre çapa sahip STM500’ün dalmış durumda deplasmanı ise 700 ton. Dalmış durumda azami 18 knot sürat yapabilen STM500 denizaltısının intikal sürati ise 5 knot. STM500 denizaltısı, kullanıcı makamın talebine göre, Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi (AIP) ile de donatılarak, satha çıkmaksızın haftalarca sualtında harekât yapabilecek.

    STM500 kabiliyetleri

    Türkiye’nin alanında ilk yerli denizaltısı STM500’de tarihi an Tam Boyutta Gör

    • Suüstü ve denizaltı harbi
    • Özel Kuvvet Harekâtı
    • 8 adet Özel Kuvvet Personelini aynı anda tahliye edebilen dalış üstüvanesi 
    • İstihbarat, gözetleme ve keşif
    • Mayın harbi
    • Sığ su operasyonları
    • İnsansız sualtı/hava araçları operasyonları
    • Dalgıç intikal aracı adaptasyonu
    • Dallış derinliği: 200+ metre
    • Denizde azami görev süresi: 30 gün

    STM500 sensör ve silahları

    Türkiye’nin alanında ilk yerli denizaltısı STM500’de tarihi an Tam Boyutta Gör

    • Savaş yönetim sistemi
    • Seyir radarı
    • Optronik seyir ve hücum periskopları
    • Torpido karşı tedbir- (Akustik Aldatıcılar ve Karıştırıcılar)
    • Elektronik destek tedbirleri (ESM)
    • Sonarlar: CAS, CTA, MAS, IDRS, ONA
    • 4 adet silah kovanı ve 4 adet depolama kızağı

    STM 500 özellikleri

    • Tam Boy: 49 metre
    • Çap: 4.6 metre
    • Yükseklik: 9.8 metre
    • Deplasman: Satıhta - 623 ton / Dalmış - 700 ton
    • Azami Sürat: 18 knot
    • İntikal Sürati: 5 knot
    • Görev Süresi: 30 gün
    • Seyir Siası: ~3500 nm
    • Tahrik sistemi : kalıcı mıknatıslı elektrik tahrik motoru
    • Elektrik sistemi: 2x dizel jeneratör/ Lithium-Ion bataryalar
    • Opsiyonel: havadan bağımsız tahrik sistemi (HBT:AIP)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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