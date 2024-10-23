Türkiye’nin alanında ilk denizaltısı STM500, önemli kilometre taşına ulaştı

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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. Türkiye'nin ilk milli özel harekât ve hücum maksatlı denizaltısı STM500'ün mukavim tekne test üretimi başarıyla tamamlandı. Böylece, bir savaş denizaltısının test blokları, Türkiye’de ilk defa sivil sanayi tarafından yerli imkanlarla üretildi. STM500’ün mukavim teknesi, ilk kez SAHA EXPO’da sergilendi.

STM, denizaltı konusunda kendisine verilen, “milli imkânlarla savaş denizaltısının dizayn edilmesi ve inşası için sanayi altyapı geliştirilmesi”ne yönelik stratejik hedef doğrultusunda, Türkiye’nin milli denizaltı üretim yolculuğunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Mukavim tekne test üretimi Haziran 2022'de başlamış ve 2023 yılı itibarıyla kalite testleri başarıyla tamamlanmıştı. Üretim ise tamamen yerli altyapı ve imkanlarla TEKFEN İmalat ve Mühendislik A.Ş. tesislerinde gerçekleşti. Bu başarı, bir savaş denizaltısının test bloklarının ilk kez Türkiye’de sivil sanayide üretilmesini sağladı.

Özel Kuvvetler’e denizaltı geliyor: STM500

Tam Boyutta Gör STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM’nin Türkiye’de denizaltı dizayn, inşa ve modernizasyon kabiliyetine sahip ilk mühendislik şirketi olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Yenilikçi Ar-Ge anlayışımız ve STM öz kaynakları ile ülkemizin ilk özel harekât ve hücum maksatlı milli denizaltısı STM500’ü tasarladık. Ardından, daha önce Türkiye’de kimsenin yapmadığını yapmak için kolları sıvadık ve sivil sanayide denizaltının dış yüzeyi olarak tarif ettiğimiz mukavim tekne için çalışmalara başladık. Geldiğimiz noktada, ilk test bloğumuzu yerli imkanlarla başarıyla ürettik. Türk savunmasının ve sanayisinin, bir savaş denizaltısının bloğunu yerli olarak geliştirebileceğini gösterdik.”

STM500, hem sığ sular hem de açık deniz koşullarında görev yapabilme kapasitesine sahip olarak tasarlandı. 30 gün boyunca kesintisiz görev yapabilen denizaltı, 22 kişilik mürettebata ek olarak 8 kişilik özel kuvvetler ekibini barındırabiliyor.

STM500, özellikle coğrafi olarak sığ sularda faaliyet gösteren donanmalar için dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Su altı intikal aracı sayesinde özel kuvvetler operasyonlarını da gerçekleştirebilen STM500, düşük maliyeti ve esnek görev profiliyle uluslararası arenada büyük bir ihracat potansiyeline sahip.

Platform, 4 adet atışa hazır torpido kovanı ile toplamda 8 adet ağır torpido ve güdümlü füze atış gücüne sahip olacak. 49 metre tam boya, 4.6 metre çapa sahip STM500’ün dalmış durumda deplasmanı ise 700 ton. Dalmış durumda azami 18 knot sürat yapabilen STM500 denizaltısının intikal sürati ise 5 knot. STM500 denizaltısı, kullanıcı makamın talebine göre, Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi (AIP) ile de donatılarak, satha çıkmaksızın haftalarca sualtında harekât yapabilecek.

STM500 kabiliyetleri

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Suüstü ve denizaltı harbi

Özel Kuvvet Harekâtı

8 adet Özel Kuvvet Personelini aynı anda tahliye edebilen dalış üstüvanesi

İstihbarat, gözetleme ve keşif

Mayın harbi

Sığ su operasyonları

İnsansız sualtı/hava araçları operasyonları

Dalgıç intikal aracı adaptasyonu

Dallış derinliği: 200+ metre

Denizde azami görev süresi: 30 gün

STM500 sensör ve silahları

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Savaş yönetim sistemi

Seyir radarı

Optronik seyir ve hücum periskopları

Torpido karşı tedbir- (Akustik Aldatıcılar ve Karıştırıcılar)

Elektronik destek tedbirleri (ESM)

Sonarlar: CAS, CTA, MAS, IDRS, ONA

4 adet silah kovanı ve 4 adet depolama kızağı

STM 500 özellikleri

Tam Boy: 49 metre

Çap: 4.6 metre

Yükseklik: 9.8 metre

Deplasman: Satıhta - 623 ton / Dalmış - 700 ton

Azami Sürat: 18 knot

İntikal Sürati: 5 knot

Görev Süresi: 30 gün

Seyir Siası: ~3500 nm

Tahrik sistemi : kalıcı mıknatıslı elektrik tahrik motoru

Elektrik sistemi: 2x dizel jeneratör/ Lithium-Ion bataryalar

Opsiyonel: havadan bağımsız tahrik sistemi (HBT:AIP)

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