Deprem bölgesindeki yakıt dolum noktaları ve benzin istasyonları listesi

Türkiye, tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birisini yaşıyor. Depremden etkilenen vatandaşların ise yakıt ve benzine ihtiyacı oluyor. Bölgedeki yakıt dolum noktaları şu şekilde: