Deprem bölgesindeki yakıt dolum noktaları ve benzin istasyonları listesi

- Deprem bölgesindeki yakıt dolum noktaları istasyonları
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Deprem bölgesindeki yakıt dolum noktaları istasyonları
Adıyaman:
- Tüm Shell istasyonları
- And Derici Petrol – Merkez / 0532 585 20 32
- Erdoğanlar Petrol – Kahta / 0542 794 58 96
Gaziantep
- Özemin Petrol – Şehitkamil / 0542 794 58 96
Hatay
- Tüm Shell istasyonları
- Tüm Hidayet Petrol / 0532 603 54 19
Kahramanmaraş
- Saylak Petrol – Onikişubat / 0531 650 28 31
- Nempet Petrol – Türkoğlu
Şanlıurfa
- Atmaca Petrol – Eyyübiye
- Bakır Petrol – Merkez / 0532 355 82 90
- Cankarataş – Bozova / 0532 433 85 68
- Özacarlar – Bilecek / 0544 643 34 63
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah