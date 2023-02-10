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    Deprem bölgesindeki yakıt dolum noktaları ve benzin istasyonları listesi

    Türkiye, tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birisini yaşıyor. Depremden etkilenen vatandaşların ise yakıt ve benzine ihtiyacı oluyor. Bölgedeki yakıt dolum noktaları şu şekilde:
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    Deprem bölgesindeki açık benzin istasyonları listesi Tam Boyutta Gör
    6 Şubat tarihinde saat 04:17’de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketi ve ardından saatler sonra meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem, bölgede ciddi yıkıma neden oldu. Toplam 10 ilde etkileri olan ve 13.5 milyon kişiyi kapsayan felaket bölgesinde vatandaşlar ise yakıt ve benzine ihtiyaç duyuyor. Bölgedeki yakıt dolum noktaları da bu vesileyle açıklandı.

    Deprem bölgesindeki yakıt dolum noktaları istasyonları

    Deprem bölgesindeki açık benzin istasyonları listesi Tam Boyutta Gör
    Anadolu Ajansı ve İletişim Başkanlığı, 10 deprem ilindeki açık olan tüm Shell istasyonlarının ücretsiz bir şekilde hizmet verdiğini belirtiyor. Bununla birlikte bölgedeki yakıt ve benzin ihtiyacı jeneratör, araçlar ve ısınma için son derece kritik öneme sahip. Zira bölgedeki vatandaşların çoğu geceleyi araçlarında geçiriyor.

    Adıyaman:

    • Tüm Shell istasyonları
    • And Derici Petrol – Merkez / 0532 585 20 32
    • Erdoğanlar Petrol – Kahta / 0542 794 58 96

    Gaziantep

    • Özemin Petrol – Şehitkamil / 0542 794 58 96

    Hatay

    • Tüm Shell istasyonları
    • Tüm Hidayet Petrol / 0532 603 54 19

    Kahramanmaraş

    • Saylak Petrol – Onikişubat / 0531 650 28 31
    • Nempet Petrol – Türkoğlu

    Şanlıurfa

    • Atmaca Petrol – Eyyübiye
    • Bakır Petrol – Merkez / 0532 355 82 90
    • Cankarataş – Bozova / 0532 433 85 68
    • Özacarlar – Bilecek / 0544 643 34 63
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

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    alfa-x 20 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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