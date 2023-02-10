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    Deprem bölgesindeki bazı illerde konteyner eczaneler kuruldu

    Türk Eczacıları Birliği (TEB), 81 ilden eczacıların bağışladığı ilaçlar ile deprem bölgesindeki bazı illerde gezici eczaneler kurarak depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.
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    Deprem bölgesindeki bazı illerde konteyner eczaneler kuruldu
    Deprem bölgelerinde ilaç ve tıbbi malzeme konusunda büyük bir ihtiyaç söz konusu. Türk Eczacıları Birliği (TEB), 81 ilden eczacıların bağışladığı ilaçlarla 5 ilde konteyner eczane kurdu. Gezici tır eczane ile de ilaç yardımı yapılıyor.

    TEB tarafından 5 ilde birden fazla noktaya kurulan "tır ve konteyner eczaneler" 24 saat hizmet veriyor. Bu eczanelerde en çok ihtiyaç duyulan ilaç ve medikal malzemeler yer alıyor. Kronik hastalığı olan depremzedeler de ilaçlarına mobil eczanelerden ulaşabiliyor.

    Bölgeye gönderilen tır eczane ve konteyner eczanelerin güncel konumları afet.teb.org.tr üzerinden takip edilebiliyor. Bu haberi hazırladığımız 10.02.2023 Cuma günü saat 16.00'a göre güncel konumlar şöyle:

    • Adıyaman, Besni Devlet Hastanesi Eczane Bölümü
    • Adıyaman, Gölbaşı Devlet Hastanesi
    • Adıyaman Merkez, 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi yanı
    • Gaziantep, İslahiye Devlet Hastanesi acil karşısı
    • Hatay, İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs yanı
    • Hatay, Kırıkhan Devlet Hastanesi
    • Hatay Merkez, Sağlık İl Müdürlüğü
    • Kahramanmaraş Merkez, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası
    • Kahramanmaraş Merkez, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası
    • Kahramanmaraş, Afşin Pınarbaşı Afşinbey Caddesi
    • Malatya Merkez, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Bahçesi
    • Malatya Merkez, Battalgazi Devlet Hastanesi Bahçesi (Eczacı odası çadır eczane)
    • Malatya Merkez, Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesi Bahçesi (Eczacı Odası çadır eczane)
    • Şanlıurfa Merkez, Karaköprü Fuar Merkezi Bahçesi (Eczacı odası konteyner eczane)
    • Şanlıurfa Merkez, Şanlıurfa Müzesi Otoparkı (Piazza AVM yanı) (Eczacı odası konteyner eczane)

    Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney şu açıklamalarda bulundu:

    "Öncelikle olarak ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, yaralanmalarda kullanılan kremler, serumlar, hastaların kronik hastalıklarda kullanmış oldukları ilaçlar var tansiyon ilaçları gibi. Bebek bezleri var ve ilaçların hepsi ücretsiz olarak vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır."

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

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    alfa-x 17 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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