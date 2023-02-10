Deprem bölgesindeki bazı illerde konteyner eczaneler kuruldu

Deprem bölgelerinde ilaç ve tıbbi malzeme konusunda büyük bir ihtiyaç söz konusu. Türk Eczacıları Birliği (TEB), 81 ilden eczacıların bağışladığı ilaçlarla 5 ilde konteyner eczane kurdu. Gezici tır eczane ile de ilaç yardımı yapılıyor.

TEB tarafından 5 ilde birden fazla noktaya kurulan "tır ve konteyner eczaneler" 24 saat hizmet veriyor. Bu eczanelerde en çok ihtiyaç duyulan ilaç ve medikal malzemeler yer alıyor. Kronik hastalığı olan depremzedeler de ilaçlarına mobil eczanelerden ulaşabiliyor.

Bölgeye gönderilen tır eczane ve konteyner eczanelerin güncel konumları afet.teb.org.tr üzerinden takip edilebiliyor. Bu haberi hazırladığımız 10.02.2023 Cuma günü saat 16.00'a göre güncel konumlar şöyle:

Adıyaman, Besni Devlet Hastanesi Eczane Bölümü

Adıyaman, Gölbaşı Devlet Hastanesi

Adıyaman Merkez, 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi yanı

Gaziantep, İslahiye Devlet Hastanesi acil karşısı

Hatay, İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs yanı

Hatay, Kırıkhan Devlet Hastanesi

Hatay Merkez, Sağlık İl Müdürlüğü

Kahramanmaraş Merkez, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası

Kahramanmaraş Merkez, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası

Kahramanmaraş, Afşin Pınarbaşı Afşinbey Caddesi

Malatya Merkez, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Bahçesi

Malatya Merkez, Battalgazi Devlet Hastanesi Bahçesi (Eczacı odası çadır eczane)

Malatya Merkez, Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesi Bahçesi (Eczacı Odası çadır eczane)

Şanlıurfa Merkez, Karaköprü Fuar Merkezi Bahçesi (Eczacı odası konteyner eczane)

Şanlıurfa Merkez, Şanlıurfa Müzesi Otoparkı (Piazza AVM yanı) (Eczacı odası konteyner eczane)

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Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney şu açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle olarak ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, yaralanmalarda kullanılan kremler, serumlar, hastaların kronik hastalıklarda kullanmış oldukları ilaçlar var tansiyon ilaçları gibi. Bebek bezleri var ve ilaçların hepsi ücretsiz olarak vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır."

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Deprem bölgesindeki bazı illerde konteyner eczaneler kuruldu