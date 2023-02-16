Tam Boyutta Gör Kullanıcılarına psikologlar ile online görüntülü görüşme imkanı sunan Online Psikolog, depremzedelere destek için AHBAP ile iş birliği yaptı. Depremzedelere ve depremden etkilenenlere ücretsiz online psikolog hizmeti sunuluyor.

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Platform, depremden etkilenen vatandaşlarımız ile bu vatandaşlara ücretsiz terapi hizmeti vermek isteyen gönüllü psikologları bir araya getiriyor. AHBAP’ın WhatsApp hattından edinilen kod ile tamamen ücretsiz şekilde psikolojik seans desteği alabiliyorsunuz. Hangi psikolog ile görüşmek istediğinizi seçebilir ve randevu alabilirsiniz.

Ücretsiz psikolog desteği almak için:

https://www.onlinepsikolog.com/psikolojik-destek

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Depremden etkilenenler için ücretsiz online psikolog hizmeti