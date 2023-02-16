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    Depremden etkilenenler için ücretsiz online psikolog hizmeti

    Online Psikolog plaformu AHBAP iş birliğiyle, depremden etkilenen vatandaşlarımız için ücretsiz online psikolojik hizmeti sunuyor.                                
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    Depremden etkilenenler için ücretsiz online psikolog hizmeti Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılarına psikologlar ile online görüntülü görüşme imkanı sunan Online Psikolog, depremzedelere destek için AHBAP ile iş birliği yaptı. Depremzedelere ve depremden etkilenenlere ücretsiz online psikolog hizmeti sunuluyor.

    Platform, depremden etkilenen vatandaşlarımız ile bu vatandaşlara ücretsiz terapi hizmeti vermek isteyen gönüllü psikologları bir araya getiriyor. AHBAP’ın WhatsApp hattından edinilen kod ile tamamen ücretsiz şekilde psikolojik seans desteği alabiliyorsunuz. Hangi psikolog ile görüşmek istediğinizi seçebilir ve randevu alabilirsiniz.

    Ücretsiz psikolog desteği almak için:

    https://www.onlinepsikolog.com/psikolojik-destek

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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