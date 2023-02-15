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    Anlık Bildirim

    İş Bankası depremde hayatını kaybedenlerin tüm borçlarını sildi

    İş Bankası deprem bölgesine yönelik destek paketini açıkladı. Depremde hayatını kaybedenlerin borçları silinecek. Bölgedeki depremzedelerin kredi borçları faizsiz ertelenecek.
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    İş Bankası depremde hayatını kaybedenlerin tüm borçlarını sildi Tam Boyutta Gör
    Türkiye İş Bankası, depremden etkilenenler bölgelere yönelik destek kararlarını ve bağış miktarlarını açıkladı. Toplam destek tutarının 10 milyar TL olduğu açıklandı. Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçlarının silindiğini duyurdu.

    Depremde hayatını kaybedenlerin borçları silinecek

    İş Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre depremlerde hayatını kaybeden müşterilerin borçları anapara dahil olmak üzere tamamen silinecek. Konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Ülkemiz tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birinin yaşandığı bölgede depremlerde hayatını kaybeden müşterilerimizin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dahil olmak üzere siliyoruz.”

    İş Bankası depremde hayatını kaybedenlerin tüm borçlarını sildi Tam Boyutta Gör

    AFAD'a 1 milyar TL bağış

    İş Bankası Grubu deprem bölgesi için AFAD’a 1 milyar TL bağış yaparken, inşa edilecek deprem konutları için de 1 milyar 750 milyon TL tutarında destek sağlayacak. AFAD, Ahbap, Akut ve Kızılay’a yapılan bağış yapmak isteyen vatandaşlar, kredi kartları ile faizsiz 6 taksit bağış yapabilecek. İşCep, Maximum Mobil, Maximum İşyerim ve internet şubesi üzerinden taksitlendirme yapılabilecek.

    Depremzede çocukların eğitimine katkı için depremde ebeveynini kaybetmiş çocuklardan Darüşşafaka’da okumaya hak kazanacak olanların tüm eğitim hayatı boyunda eğitim masrafları karşılanacak.

    Deprem bölgesindeki vatandaşların barınma, ısınma, gıda, enerji vb. öncelikli ihtiyaç duyulan malzemelerin gönderimine başlandı. Ayrıca İş Bankası çalışanları ve yakınları için 300 konteyner kurulacak.

    İş Bankası depremde hayatını kaybedenlerin tüm borçlarını sildi Tam Boyutta Gör

    Borçlar 6 ay erteleniyor

    Bunlara ek olarak depremde ağır hasara uğrayan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Osmaniye’nin tüm ilçeleri ve İslahiye ile Nurdağı ilçelerindeki bireysel, KOBİ ve küçük ticari işletmelerin kredi kartı borçları ve kredi borçları faizsiz olarak 6 ay ertelenecek. Diğer yerlerde ise 1 ay ertelenecek.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 10 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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