İş Bankası depremde hayatını kaybedenlerin tüm borçlarını sildi

Tam Boyutta Gör Türkiye İş Bankası, depremden etkilenenler bölgelere yönelik destek kararlarını ve bağış miktarlarını açıkladı. Toplam destek tutarının 10 milyar TL olduğu açıklandı. Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçlarının silindiğini duyurdu.

Depremde hayatını kaybedenlerin borçları silinecek

İş Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre depremlerde hayatını kaybeden müşterilerin borçları anapara dahil olmak üzere tamamen silinecek. Konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birinin yaşandığı bölgede depremlerde hayatını kaybeden müşterilerimizin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dahil olmak üzere siliyoruz.”

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AFAD'a 1 milyar TL bağış

İş Bankası Grubu deprem bölgesi için AFAD’a 1 milyar TL bağış yaparken, inşa edilecek deprem konutları için de 1 milyar 750 milyon TL tutarında destek sağlayacak. AFAD, Ahbap, Akut ve Kızılay’a yapılan bağış yapmak isteyen vatandaşlar, kredi kartları ile faizsiz 6 taksit bağış yapabilecek. İşCep, Maximum Mobil, Maximum İşyerim ve internet şubesi üzerinden taksitlendirme yapılabilecek.

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Depremzede çocukların eğitimine katkı için depremde ebeveynini kaybetmiş çocuklardan Darüşşafaka’da okumaya hak kazanacak olanların tüm eğitim hayatı boyunda eğitim masrafları karşılanacak.

Deprem bölgesindeki vatandaşların barınma, ısınma, gıda, enerji vb. öncelikli ihtiyaç duyulan malzemelerin gönderimine başlandı. Ayrıca İş Bankası çalışanları ve yakınları için 300 konteyner kurulacak.

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Borçlar 6 ay erteleniyor

Bunlara ek olarak depremde ağır hasara uğrayan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Osmaniye’nin tüm ilçeleri ve İslahiye ile Nurdağı ilçelerindeki bireysel, KOBİ ve küçük ticari işletmelerin kredi kartı borçları ve kredi borçları faizsiz olarak 6 ay ertelenecek. Diğer yerlerde ise 1 ay ertelenecek.

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İş Bankası depremde hayatını kaybedenlerin tüm borçlarını sildi