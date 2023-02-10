Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Depremzedelerin ücretsiz konaklama için faydalanabileceği siteler

    Depremzedeler ile depremzedelere kapısını açmak isteyen yardımseverleri buluşturan platformları bir araya getirdik. Konaklama ihtiyacı için bu platformları kullanabilirsiniz.
    2
    Depremzedelerin ücretsiz konaklama için faydalanabileceği siteler Tam Boyutta Gör
    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çok sayıda ev yıkıldı. Yıkılmayan evler de kullanılamaz hale geldi. Hal böyle olunca vatandaşlar başka yerlere göç etmeyi düşünüyor.

    Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlarımız evlerini depremzedelere açıyor. Ücretsiz dairelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çeşitli siteler yayınlandı. Depremzedelerin ücretsiz konaklayabileceği dairelere bu siteler üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca evinizi depremzedeler ile paylaşabilirsiniz. 

    Evim Evindir platformunda içeriğimizi hazırladığımız esnada 442 daire depremzedeler için ücretsiz olarak açılmış durumda. Şehir seçerek o şehirde kapısını depremzedelere açan kişilerin ilanlarını görebilirsiniz. Bazı yardımseverler boş veya eşyalı dairesini depremzedelere ayırırken bazı yardımseverler de kendi dairesinde misafir etmeyi teklif ediyor.

    Platformdaki “Evini Paylaş” butonunu kullanarak siz de evinizi depremzedelerle paylaşabilirsiniz.

    Depremzedelerin ücretsiz konaklama için faydalanabileceği siteler Tam Boyutta Gör

    Misafir Ol platformu tıpkı Evim Evindir gibi ev arayan depremzedeler ile evini paylaşmak isteyen yardımseverleri bir araya getiriyor. Bu platformdaki “Misafir Ol” özelliğini kullanarak eve ihtiyacınız olduğunu yardımseverlere bildirebilirsiniz. Evini paylaşmak isteyenler ise “Misafir Et” özelliğini kullanıyor.

    Evim Müsait platformu evinde depremzedeleri misafir etmek isteyenler ile ev arayan depremzedeleri buluşturuyor. Platformda ayrıca araç ve seyyar tuvaleti yardımlarını da listeleniyor.

    Depremzedelerin ücretsiz konaklama için faydalanabileceği siteler Tam Boyutta Gör

    Geçici olarak kalacak yer arayan depremzedeler, otel rezervasyon platformu Otelz'nin depremzedeler için özel oluşturduğu sayfayı kullanabilir. Ücretsiz olarak konaklama imkanı sunan otellerin listesi ve müsait oda sayıları görülebiliyor.

    Konut kiralama için yoğun olarak kullanılan platformlardan Sahibinden.com'da henüz deprem için özel bir sayfa hazırlanmadı ancak bazı ilanlarda depremzedelere ücretsiz ev ilanlarını görüyoruz. Arama alanına ilgili kelimeleri yazarak bu ilanlara ulaşabilirsiniz.

    Depremzedelerin ücretsiz konaklama için faydalanabileceği siteler Tam Boyutta Gör

    Hepsiemlak tarafından devreye alınan Dostluk Çatısı platformu, konaklamaya uygun yeri olanlar ile konaklama yeri arayan depremzedeleri bir araya getiriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    Profil resmi
    alfa-x 17 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    muhabbet kuşu yumurtası nasıl sıcak tutulur ticari hususi araç farkı nedir marş basıyor ama geç çalışıyor bioxcin minoxidil kullananlar forza horizon 4 oyundan atma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A55
    Oppo A55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız