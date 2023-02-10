Depremzedelerin ücretsiz konaklama için faydalanabileceği siteler

Tam Boyutta Gör Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çok sayıda ev yıkıldı. Yıkılmayan evler de kullanılamaz hale geldi. Hal böyle olunca vatandaşlar başka yerlere göç etmeyi düşünüyor.

Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlarımız evlerini depremzedelere açıyor. Ücretsiz dairelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çeşitli siteler yayınlandı. Depremzedelerin ücretsiz konaklayabileceği dairelere bu siteler üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca evinizi depremzedeler ile paylaşabilirsiniz.

Evim Evindir platformunda içeriğimizi hazırladığımız esnada 442 daire depremzedeler için ücretsiz olarak açılmış durumda. Şehir seçerek o şehirde kapısını depremzedelere açan kişilerin ilanlarını görebilirsiniz. Bazı yardımseverler boş veya eşyalı dairesini depremzedelere ayırırken bazı yardımseverler de kendi dairesinde misafir etmeyi teklif ediyor.

Platformdaki “Evini Paylaş” butonunu kullanarak siz de evinizi depremzedelerle paylaşabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Misafir Ol platformu tıpkı Evim Evindir gibi ev arayan depremzedeler ile evini paylaşmak isteyen yardımseverleri bir araya getiriyor. Bu platformdaki “Misafir Ol” özelliğini kullanarak eve ihtiyacınız olduğunu yardımseverlere bildirebilirsiniz. Evini paylaşmak isteyenler ise “Misafir Et” özelliğini kullanıyor.

Müteahhit İhbar platformu kuruldu 20 sa. önce eklendi

Evim Müsait platformu evinde depremzedeleri misafir etmek isteyenler ile ev arayan depremzedeleri buluşturuyor. Platformda ayrıca araç ve seyyar tuvaleti yardımlarını da listeleniyor.

Tam Boyutta Gör

Geçici olarak kalacak yer arayan depremzedeler, otel rezervasyon platformu Otelz'nin depremzedeler için özel oluşturduğu sayfayı kullanabilir. Ücretsiz olarak konaklama imkanı sunan otellerin listesi ve müsait oda sayıları görülebiliyor.

Konut kiralama için yoğun olarak kullanılan platformlardan Sahibinden.com'da henüz deprem için özel bir sayfa hazırlanmadı ancak bazı ilanlarda depremzedelere ücretsiz ev ilanlarını görüyoruz. Arama alanına ilgili kelimeleri yazarak bu ilanlara ulaşabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Hepsiemlak tarafından devreye alınan Dostluk Çatısı platformu, konaklamaya uygun yeri olanlar ile konaklama yeri arayan depremzedeleri bir araya getiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Depremzedelerin ücretsiz konaklama için faydalanabileceği siteler