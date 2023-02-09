Depremde tuz buz olan binaları ihbar için Müteahhit İhbar platformu kuruldu

Tam Boyutta Gör Deprem bölgesinde yardıma ihtiyaç duyan kişilerin sesinin duyurulması için geliştirilen Afer Portal platformu çatısı altında yeni bir özellik kullanıma sunuldu. Müteahhit İhbar özelliği ile depreme dayanıksız evler yapan müteahhitlerin bilgileri bir araya getiriliyor.

ihbar.afetportal.com adresi üzerinden hizmete sunulan Müteahhit İhbar sayfasında, deprem bölgesindeki dayanıksız olarak inşa evler inşa edilen müteahhitlerin bilgileri toplanıyor. Vatandaşlar sitedeki ihbar formunu doldurarak platforma destek olabiliyor.

Başarsoft Yardım Uygulaması yayında 4 sa. önce eklendi

İhbar formu sayfasına görseller eklenebiliyor. Ev ilanlarındaki “depreme dayanıklı” gibi ifadelerin olduğu ekran görüntüleriyle birlikte formu doldurarak etkili bir şekilde bildirimde bulunabilirsiniz. Toplanan bilgiler derlenerek ilgili kurum ve kuruluşlara ihbar edilecek.

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