Depremde tuz buz olan binaları ihbar için Müteahhit İhbar platformu kuruldu

ihbar.afetportal.com adresi üzerinden hizmete sunulan Müteahhit İhbar sayfasında, deprem bölgesindeki dayanıksız olarak inşa evler inşa edilen müteahhitlerin bilgileri toplanıyor. Vatandaşlar sitedeki ihbar formunu doldurarak platforma destek olabiliyor.
İhbar formu sayfasına görseller eklenebiliyor. Ev ilanlarındaki “depreme dayanıklı” gibi ifadelerin olduğu ekran görüntüleriyle birlikte formu doldurarak etkili bir şekilde bildirimde bulunabilirsiniz. Toplanan bilgiler derlenerek ilgili kurum ve kuruluşlara ihbar edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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