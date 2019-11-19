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    Detroit: Become Human'ın PC çıkış tarihi belli oldu

    Detroit: Become Human, Epic Games Store platformunda önümüzdeki ay PC oyuncularıyla buluşacak. Oyunun ön sipariş fiyatı şu anda 142 TL.
    3 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Detroit: Become Human'ın PC çıkış tarihi belli oldu
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    2018'in en çok konuşulan oyunlarından birisi olan Detroit: Become Human'ın PC çıkış tarihi nihayet belli oldu. Yapımcı stüdyo Quantic Dream, oyunun 12 Aralık'ta PC oyuncularıyla buluşacağını duyurdu. 

    Detroit: Become Human şu anda Epic Games Store'da 142 TL'lik bir ön sipariş fiyatına sahip. Quantic Dream'in diğer oyunları gibi Detroit de yine Epic Games Store'a özel olacak. Epic Store bu yılın başlarında yaptığı bir indirimde oyunu sadece 20 TL'ye satmıştı.

    Detroit özellikle de hikayesi ve işlenişiyle dikkat çeken bir oyun. Ünlü yapımcı David Cage tarafından hazırlanan oyunda insan-yapay zeka/robot ilişkişini inceleyen ilginç bir bilim kurgu hikayesine yön veriyoruz. 

    Detroit: Become Human'ın PC versiyonu 4K 60FPS kalitesinde görüntüler sunacak ve Türkçe altyazıyla gelecek. Oyunun tanıtım yazısı:

    Detroit 2038. Teknolojinin geldiği son noktada, insan benzeri androidler her yerdeler. İnsan gibi konuşabiliyor, hareket edebiliyor ve davranabiliyorlar, ancak onlar insanlara hizmet eden makineden fazlası değiller.

    Üç farklı android ile oyna ve dünyayı onların penceresinden kaosa (belki de bizim geleceğimiz böyledir) sürüklenmekten kurtar. Vereceğin kararlar, oyunun alacağı şekli ve nasıl dallanıp budaklanacağını belirleyecek.

    Ahlaki ikilemlerle karşılaşacak ve kimin yaşayıp kimin öleceğine karar vereceksin. Binlerce tercih ve onlarca olası son ile Detroit'in geleceğini ve insanlığın kaderini nasıl etkileyeceksin?



    https://www.eurogamer.net/articles/2019-11-19-detroit-become-human-arrives-on-pc-next-month Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ST4LK3R 2 gün
    Ön siparişte 20 tl'ye almıştım. RDR 2 ön sipariş fiyaskosundan sonra (RDR 2'yi kardeşime hediye aldım açılmadı -iade edildi) ilk ve tek ön sipariş ile aldığım oyun olarak kalacak. Beklemedeyiz.
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    S.Vettel 3 gün
    Türkçe dil desteği olacak mı?
    1 Yanıt Yanıtla
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    LKLC 2 gün S.Vettel
    Olacak. Habere eklemeyi unutmuşum düzelteyim.
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