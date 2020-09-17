Devil May Cry 5, PlayStation 5’e ışın izleme desteği ile geliyor

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Sony, dün gece düzenlediği etkinlikte PlayStation 5 için yayınlanacak birçok oyunun duyurusunu yaptı. Yeni oyun duyurularının yanında remake oyun tanıtımlarının da yapıldığı gecede, Capcom’un Devil May Cry 5’ine (DMC5) ait bir paylaşım da vardı.

2019 yılında piyasaya çıkan oyunun PlayStation 5 için de geleceğini duyuran Sony, oyunun ışın izleme desteği ile yayınlanacağını belirtti. DMC 5’i görsel anlamda daha da ileriye taşıyacak ışın izleme desteği, oyunun PS5 sürümü için tek yenilik değil.

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Devil May Cry 5 Special Edition adıyla duyurulan yapımda Turbo Mode, the Legendary Dark Knight Mode gibi eklentiler bulunuyor. Oyuna eklenen son yenilik ise Vergil’in de artık oynanabilir bir karakter olarak karşımıza çıkacak olması.

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DMC 5 Special Edition, 12 Kasım’da Kuzey Amerika’da ve 19 Kasım’da ise dünyanın geri kalan bölgelerinde yayınlanacak. Oyunda bulunan Vergil karakteri PS4, Xbox One ve PC platformlarına ayrı bir DLC’de gelecek. Oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X için çıkacak Blu-ray sürümü ise ileri bir tarihte yayınlanacak.

DMC 5 Special Edition’ın tanıtım videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.

https://wccftech.com/devil-may-cry-5-special-edition-announced-for-playstation-5-complete-with-ray-tracing-support/

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