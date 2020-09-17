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    Devil May Cry 5, PlayStation 5’e ışın izleme desteği ile geliyor

    Capcom'un Devil May Cry serisinin 5. oyunu, PlayStaion 5'e geliyor. Devil May Cry 5 Special Edition adıyla çıkacak oyun, ışın izleme desteği ile görsel anlamda çıtayı bir üst seviyeye çıkaracak.
    3 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Devil May Cry 5, PlayStation 5’e ışın izleme desteği ile geliyor
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    Sony, dün gece düzenlediği etkinlikte PlayStation 5 için yayınlanacak birçok oyunun duyurusunu yaptı. Yeni oyun duyurularının yanında remake oyun tanıtımlarının da yapıldığı gecede, Capcom’un Devil May Cry 5’ine (DMC5) ait bir paylaşım da vardı.

    2019 yılında piyasaya çıkan oyunun PlayStation 5 için de geleceğini duyuran Sony, oyunun ışın izleme desteği ile yayınlanacağını belirtti. DMC 5’i görsel anlamda daha da ileriye taşıyacak ışın izleme desteği, oyunun PS5 sürümü için tek yenilik değil.

    Devil May Cry 5, PlayStation 5’e ışın izleme desteği ile geliyor
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    Devil May Cry 5 Special Edition adıyla duyurulan yapımda Turbo Mode, the Legendary Dark Knight Mode gibi eklentiler bulunuyor. Oyuna eklenen son yenilik ise Vergil’in de artık oynanabilir bir karakter olarak karşımıza çıkacak olması.

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    Ayrıca Bkz. "PS Plus Collection duyuruldu: Game Pass rakibi geliyor"

    DMC 5 Special Edition, 12 Kasım’da Kuzey Amerika’da ve 19 Kasım’da ise dünyanın geri kalan bölgelerinde yayınlanacak. Oyunda bulunan Vergil karakteri PS4, Xbox One ve PC platformlarına ayrı bir DLC’de gelecek. Oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X için çıkacak Blu-ray sürümü ise ileri bir tarihte yayınlanacak.

    DMC 5 Special Edition’ın tanıtım videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://wccftech.com/devil-may-cry-5-special-edition-announced-for-playstation-5-complete-with-ray-tracing-support/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ebavamqko 3 sa. (düzenlendi)

    vega 64 de Ray tracing çalıştırıyor ama ne kadar ? ne boyutta ve ne sıklıkla. vega 64 1080p de 30 fgps ile çalıştırıyor. Vega da 13tflop ama TMU ve ROPları az ve daha basit. benzer ROP ve TMU lar yeni çıkacak ps5"de de var RNA1+ olarak geçiyor. lakin diğer rakip konsolda ise RNA 2 mimarisine göre dizany edilme CU TMU ve ROP üniteleri var.
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    blackzeros 1 sa. ebavamqko
    bu bilgilerin kaynagini alabilir miyim...hem xbox hem ps5 custom rdna 2 mimarisi diye geçiyor butun kaynaklarda.
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