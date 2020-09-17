PS Plus Collection duyuruldu: Game Pass rakibi geliyor

Sony'nin bugünkü PlayStation 5 etkinliğinin belki de en dikkat çeken kısmı PlayStation Plus Collection isimli yeni abonelik servisi oldu. Microsoft'un Game Pass servisine rakip olarak getirilen PS Plus Collection oldukça ilgi çekici görünüyor.
PS Plus Collection servisinde PlayStation 4'ün en popüler oyunları ücretsiz sunulacak. Yayınlanan videoda God of War, Bloodborne, Spider-Man, The Last of Us Remastered, Battlefield 1 ve Resident Evil 7 gibi oyunlar gösterildi.İlginizi Çekebilir Xbox Series X, Kasım ayında çıkıyor: Çıkışta birinci parti oyun yok
Oyun listesinin tamamı:
- God of War
- Bloodborne
- Monster Hunter World
- Final Fantasy XV
- Fallout 4
- Mortal Kombat X
- Uncharted 4: A Thief's End
- Ratchet and Clank
- Days Gone
- Until Dawn
- Detroit: Become Human
- Battlefield 1
- Infamous Second Son
- Batman: Arkham Knight
- The Last Guardian
- The Last of Us
- Persona 5
- Resident Evil 7: Biohazard
PS Plus Collection, PlayStation 5'in çıkışıyla servise sunulacak. PS5'i aldığınızda eğer bir önceki neslin oyunlarını oynamadıysanız çok iyi bir seçenek gibi görünüyor.
PS Plus Collection, normal PS Plus aboneliğine dahil olacak. Ekstra bir ücret gerektirmiyor.
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