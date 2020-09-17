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    PS Plus Collection duyuruldu: Game Pass rakibi geliyor

    Sony'den Xbox Game Pass'e rakip geldi. PS Plus Collection PlayStation 5'e özel olacak. God of War, Bloodborne, Battlefield 1 gibi popüler oyunları içeriyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,3b
    51
    10
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Plus Collection duyuruldu: Game Pass rakibi geliyor
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    Sony'nin bugünkü PlayStation 5 etkinliğinin belki de en dikkat çeken kısmı PlayStation Plus Collection isimli yeni abonelik servisi oldu. Microsoft'un Game Pass servisine rakip olarak getirilen PS Plus Collection oldukça ilgi çekici görünüyor. 

    PS Plus Collection servisinde PlayStation 4'ün en popüler oyunları ücretsiz sunulacak. Yayınlanan videoda God of War, Bloodborne, Spider-Man, The Last of Us Remastered, Battlefield 1 ve Resident Evil 7 gibi oyunlar gösterildi. 

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    Oyun listesinin tamamı:

    • God of War
    • Bloodborne
    • Monster Hunter World
    • Final Fantasy XV
    • Fallout 4
    • Mortal Kombat X
    • Uncharted 4: A Thief's End
    • Ratchet and Clank
    • Days Gone
    • Until Dawn
    • Detroit: Become Human
    • Battlefield 1
    • Infamous Second Son
    • Batman: Arkham Knight
    • The Last Guardian
    • The Last of Us
    • Persona 5
    • Resident Evil 7: Biohazard

    PS Plus Collection, PlayStation 5'in çıkışıyla servise sunulacak. PS5'i aldığınızda eğer bir önceki neslin oyunlarını oynamadıysanız çok iyi bir seçenek gibi görünüyor.

    PS Plus Collection, normal PS Plus aboneliğine dahil olacak. Ekstra bir ücret gerektirmiyor.



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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    pepe7115 (ahmet yalçın) 38 dk.
    oyunların hepsi bende var neredeyse
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    gowlet 48 dk.
    Başlangıç için bu da yeter ama PS Now isterdim..
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 sa.
    Bildiğin Microsoft'a satış rakamlarını elleriyle veriyorlar :D
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    dark.king 1 sa.
    Mevcut plus sahipleri için yükseltme gibi bir şey olur umarım. Yoksa zaten plus varken bir de ekstra bunu almak çok gereksiz olacak.
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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 1 sa. dark.king
    normal ps plus'a dahil zaten. ekstra ücret yükseltme vs. gerektirmiyor. ama sadece ps5'e özel.
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    mehmet_clk (mehmet çelik) 1 sa.
    PS5 aldıysan plus abonelik zaten gerekli iken yanında bu oyun paketinin konulması güzel olmuş, ileride bunun içeriği de değişir, eskiyenleri paketten çıkarır yenilerini eklerler, çıkışı itibariyle alanlar zaman içinde pakete eklenecek oyunlarla cihazın 2.elde satışını da kolaylaştırırlar.
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    ctntas 1 sa.
    çok iyi lan
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 sa.
    RIP XBOX
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    ebavamqko 1 sa.
    60 euro aralığında bu fiyatta tutarlarsa ps5 alacak adamın işine yarar. hiç olmazsa ps4 oyunları RNA1 li mimariyi fazla zorlamayacaktır...
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