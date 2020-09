PS Plus Collection duyuruldu: Game Pass rakibi geliyor

Tam Boyutta Gör

Sony'nin bugünkü PlayStation 5 etkinliğinin belki de en dikkat çeken kısmı PlayStation Plus Collection isimli yeni abonelik servisi oldu. Microsoft'un Game Pass servisine rakip olarak getirilen PS Plus Collection oldukça ilgi çekici görünüyor.

PS Plus Collection servisinde PlayStation 4'ün en popüler oyunları ücretsiz sunulacak. Yayınlanan videoda God of War, Bloodborne, Spider-Man, The Last of Us Remastered, Battlefield 1 ve Resident Evil 7 gibi oyunlar gösterildi.

Oyun listesinin tamamı:

God of War

Bloodborne

Monster Hunter World

Final Fantasy XV

Fallout 4

Mortal Kombat X

Uncharted 4: A Thief's End

Ratchet and Clank

Days Gone

Until Dawn

Detroit: Become Human

Battlefield 1

Infamous Second Son

Batman: Arkham Knight

The Last Guardian

The Last of Us

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

PS Plus Collection, PlayStation 5'in çıkışıyla servise sunulacak. PS5'i aldığınızda eğer bir önceki neslin oyunlarını oynamadıysanız çok iyi bir seçenek gibi görünüyor.

PS Plus Collection, normal PS Plus aboneliğine dahil olacak. Ekstra bir ücret gerektirmiyor.

