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    GTA 6'nın ertelenmesi konsol ve oyun satışlarına zarar verecek

    GTA 6'nın 2026 yazına ertelenmesi tüm oyun sektörünü derinden etkiledi. Bu erteleme kararı yüzünden hem konsol hem de oyun satışlarında genel bir düşüş bekleniyor.       

    GTA 6 Tam Boyutta Gör
    Sadece bu yılın değil belki de son 10 yılın en heyecanla beklenen oyunu olan GTA 6'nın normalde bu yıl bitmeden oyunseverlerle buluşması bekleniyordu. Ancak oyunun ertelenme ihtimali de sürekli gündemdeydi. Nitekim öyle de oldu. Rockstar Games geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak GTA 6'nın 26 Mayıs 2026'ya ertelendiğini duyurdu. Bu duyuru, Rockstar Games'in sahibi olan Take-Two'nun hisselerinde ciddi bir düşüşe sebep oldu. Çünkü yatırımcılar, GTA 6'dan bekledikleri o büyük gelirin bu yıl gelmeyeceğini öğrenmiş oldu.

    Ne var ki GTA 6'nın ertelenmesi sadece Take-Two'yu etkilemedi. Aksine tüm sektör bu erteleme kararından etkilenmiş gibi görünüyor. Paylaşılan son analizler, GTA 6'nın ertelenmesinin kısa vadede tüm oyun sektörüne zarar vereceğini söylüyor. 

    GTA 6'nın Çıkışı Yeni Nesil Konsollara Geçişi Hızlandıracaktı

    Circana analisti Mat Piscatella'ya göre GTA 6'nın çıkışı, henüz yeni nesil konsollara geçmemiş olan pek çok oyuncuyu Xbox Series S/X ya da PlayStation 5 almaya itecekti. Bu da hem oyun konsollarının satışını, hem de bu konsollara çıkan oyunların satışını yukarı çekecekti. Ancak GTA 6 ertelenince, bu yeni nesil geçiş dalgası da ertelenmiş oldu. Bu yüzden şimdi hem konsol satışlarında, hem de toplam oyun satışlarında beklentiler düşürüldü.

    Piscatella, GTA 6'nın çıkışıyla sektörde yaşanacak canlanmanın yatırımcıları da daha fazla para harcamaya motive edeceğine inanıyor. Ancak şimdi GTA 6 ertelendiği için, bu canlanma da 2026 yazına kalacak.

    Xbox Series S/X ve PlayStation 5'in yeterince oyuncu çekememiş olması, sektörün geneli için bir sorun olmaya devam ediyor. Hatta Rockstar Games'in GTA 6'yı 2026 yazına erteleme kararında bile bunun etkili olduğu düşünülüyor. Bazı analistler, Rockstar Games'in yeni nesil konsol kullananların sayısını yetersiz gördüğü için biraz daha beklemek istemiş olabileceğini düşünüyor. Piscatella'nın oyun satışlarında genel bir düşüş yaşanacağını düşünmesi de bundan. GTA 6'nın ertelenmesi bu yılın sonunda çıkacak oyunlar için alan açmış olsa da bu oyunların satış rakamlarında kayda değer bir artış yaşanması beklenmiyor. Çünkü şu an için konsol tarafında istenen oyuncu kitlesi oluşmuş değil.

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