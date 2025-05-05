GTA 6'nın ertelenmesi konsol ve oyun satışlarına zarar verecek

Ne var ki GTA 6'nın ertelenmesi sadece Take-Two'yu etkilemedi. Aksine tüm sektör bu erteleme kararından etkilenmiş gibi görünüyor. Paylaşılan son analizler, GTA 6'nın ertelenmesinin kısa vadede tüm oyun sektörüne zarar vereceğini söylüyor.
GTA 6'nın Çıkışı Yeni Nesil Konsollara Geçişi Hızlandıracaktı
Circana analisti Mat Piscatella'ya göre GTA 6'nın çıkışı, henüz yeni nesil konsollara geçmemiş olan pek çok oyuncuyu Xbox Series S/X ya da PlayStation 5 almaya itecekti. Bu da hem oyun konsollarının satışını, hem de bu konsollara çıkan oyunların satışını yukarı çekecekti. Ancak GTA 6 ertelenince, bu yeni nesil geçiş dalgası da ertelenmiş oldu. Bu yüzden şimdi hem konsol satışlarında, hem de toplam oyun satışlarında beklentiler düşürüldü.
Piscatella, GTA 6'nın çıkışıyla sektörde yaşanacak canlanmanın yatırımcıları da daha fazla para harcamaya motive edeceğine inanıyor. Ancak şimdi GTA 6 ertelendiği için, bu canlanma da 2026 yazına kalacak.
Xbox Series S/X ve PlayStation 5'in yeterince oyuncu çekememiş olması, sektörün geneli için bir sorun olmaya devam ediyor. Hatta Rockstar Games'in GTA 6'yı 2026 yazına erteleme kararında bile bunun etkili olduğu düşünülüyor. Bazı analistler, Rockstar Games'in yeni nesil konsol kullananların sayısını yetersiz gördüğü için biraz daha beklemek istemiş olabileceğini düşünüyor. Piscatella'nın oyun satışlarında genel bir düşüş yaşanacağını düşünmesi de bundan. GTA 6'nın ertelenmesi bu yılın sonunda çıkacak oyunlar için alan açmış olsa da bu oyunların satış rakamlarında kayda değer bir artış yaşanması beklenmiyor. Çünkü şu an için konsol tarafında istenen oyuncu kitlesi oluşmuş değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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