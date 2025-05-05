Epic Games'te "İndirim Seninle Olsun" fırsatları başladı

Epic Games Store'da "İndirim Seninle Olsun" fırsatları başladı
Epic Games Store'da 8 Mayıs'a tarihine kadar sürecek indirim döneminde Star Wars'a özel birçok oyunda yüzde 75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimlere baktığımızda ise, fiyatların bir önceki indirim dönemiyle benzer veya daha düşük olduğunu görüyoruz.
Bunlar arasından STAR WARS Jedi: Fallen Order Deluxe Edition 349,99 TL yerine 52,49 TL'ye, STAR WARS Jedi: Survivor Deluxe Edition 2.699,99 TL yerine 809,99 TL'ye ve Star Wars Outlaws 1.749 TL yerine 874,50 TL'den satın alınabiliyor. Epic Games "İndirim Seninle Olsun" fırsatları kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca indirimlere ek olarak standart olan %5 para iadesini de alınabiliyor.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|STAR WARS Jedi: Fallen Order Deluxe Edition
|349,99 TL
|52,49 TL
|-%85
|STAR WARS: Squadrons
|279,99 TL
|41,99 TL
|-%85
|EA STAR WARS TRIPLE BUNDLE
|599,99 TL
|137,99 TL
|-%77
|STAR WARS Jedi: Survivor Deluxe Edition
|2.699,99 TL
|809,99 TL
|-%70
|LEGO Star wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition
|399 TL
|79,80 TL
|-%80
|STAR WARS Battlefront Ultimate Edition
|129 TL
|32,25 TL
|-%75
|Star Wars Outlaws
|1.749 TL
|874,50 TL
|-%50
|Star Wars Outlaws Deluxe Edition
|2.249 TL
|1.124,50 TL
|-%50
|Star Wars Outlaws Gold Edition
|2.749 TL
|1.374,50 TL
|-%50
|STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition
|279,99 TL
|55,99 TL
|-%80
|STAR WARS Jedi: Fallen Order
|279,99 TL
|41,99 TL
|-%85
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