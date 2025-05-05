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    Epic Games'te "İndirim Seninle Olsun" fırsatları başladı

    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store’da "İndirim Seninle Olsun" fırsatları başladı. İşte öne çıkan ve kaçırılmaması gereken oyunlar...           

    Epic Games'te 'İndirim Seninle Olsun' fırsatları başladı Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store,yepyeni fırsatlar ile oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise "İndirim Seninle Olsun" fırsatları başladı. Yeni kampanya kapsamında birçok Star Wars oyununda indirim mevcut. İşte Epic Games'te fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar..

    Epic Games Store'da "İndirim Seninle Olsun" fırsatları başladı

    Epic Games Store'da 8 Mayıs'a tarihine kadar sürecek indirim döneminde Star Wars'a özel birçok oyunda yüzde 75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimlere baktığımızda ise, fiyatların bir önceki indirim dönemiyle benzer veya daha düşük olduğunu görüyoruz.

    Bunlar arasından STAR WARS Jedi: Fallen Order Deluxe Edition 349,99 TL yerine 52,49 TL'ye, STAR WARS Jedi: Survivor Deluxe Edition 2.699,99 TL yerine 809,99 TL'ye ve Star Wars Outlaws 1.749 TL yerine 874,50 TL'den satın alınabiliyor. Epic Games "İndirim Seninle Olsun" fırsatları kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca indirimlere ek olarak standart olan %5 para iadesini de alınabiliyor.

    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    STAR WARS Jedi: Fallen Order Deluxe Edition 349,99 TL 52,49 TL -%85
    STAR WARS: Squadrons 279,99 TL 41,99 TL -%85
    EA STAR WARS TRIPLE BUNDLE 599,99 TL 137,99 TL -%77
    STAR WARS Jedi: Survivor Deluxe Edition 2.699,99 TL 809,99 TL -%70
    LEGO Star wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition 399 TL 79,80 TL -%80
    STAR WARS Battlefront Ultimate Edition 129 TL 32,25 TL -%75
    Star Wars Outlaws 1.749 TL 874,50 TL -%50
    Star Wars Outlaws Deluxe Edition 2.249 TL 1.124,50 TL -%50
    Star Wars Outlaws Gold Edition 2.749 TL 1.374,50 TL -%50
    STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition 279,99 TL 55,99 TL -%80
    STAR WARS Jedi: Fallen Order 279,99 TL 41,99 TL -%85
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