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    Anlık Bildirim

    Kripto para dünyası yerle bir: Sebep Binance-FTX kavgası

    Binance ve FTX arasında yaşanan bilek güreşi Binance patronunun zaferi ile sonuçlandı ancak piyasaya yükü kaldıramayınca çöktü. Kavgadan zararlı çıkan yine gariban yatırımcı oldu. 
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    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde lobicilik konusunda Binance ve FTX borsası arasında çıkan kıvılcım yangına dönüştü. FTX borsasının coini FTT yüzde 85 çakılırken kripto para piyasası da dibi boyladı.

    Binance ve FTX kavgası

    Binance patronu Changpeng Zhao’nun FTX borsası patronunu ABD’de karşı lobi yapmakla suçlayarak elindeki FTT tokenleri satacağını açıklaması ile başlayan kıvılcım piyasayı adeta kül etti.

    CZ’nin 560 milyon dolar değerindeki FTT varlığını satacağını açıklaması FTX borsasını panikletti. Zaten sabıkalı olan Sam Bankman Fried, nakit bulabilmek için önce elindeki SOL birikimini sattı ve SOL düşüşe geçti. Sonrasında Bitget borsasında bulunan BIT varlıklarını sattı ki anlaşmaya göre bunları 3 yıl satmaması gerekiyordu. Bitget borsası karşılık olarak elindeki FTT varlıklarını satacağını söyleyince işler iyice karıştı.

    Bu süreçte Bitcoin 19 bin dolar sınırına, FTT ise 13$ sınırına geldi. Sonunda FTX borsası pes etti ve Binance çatısı altında birleşeceğini duyurdu. Bu haberle Bitcoin fiyatı 20700$ sınırına çıktı ve FTT coin de 22$ seviyelerine geri geldi. Tam bu esnada Coinbase borsasının sunucularının sıkıntı yaşadığı haberi geldi.

    Zaten kırılgan olan piyasa bu kadar iniş çıkışa dayanamadı ve Bitcoin kendisini 17100 dolarda buldu. FTT ise 2.5$ seviyesine kadar indi. Hali hazırda Bitcoin 18000$ barajını aşmaya çalışıyor ve FTT de 5$ üzerinde kalmaya çalışıyor. Binance ve FTX patronlarının el ele tüm piyasayı yerle bir ettiğini iddia eden binlerce yatırımcı sosyal medya üzerinde ateş püskürüyor ancak yine ocaklar karardı.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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