Devrim niteliğindeki yeni pervane tasarımı hem ses hem de performans sorununu çözecek

Tam Boyutta Gör Pervaneler, genellikle hava veya su gibi bir akışkanı almak ve bu akışkanı itmek için dönme hareketi yapmak üzere tasarlanmışlardır. Esasında günümüzdeki pervane tasarımlarının Arşimet'in vidasından esinlendiği ve muhtemelen Arşimet’ten binlerce yıl önce eski Mısır'da kullanıldığı düşünülüyor.

Bununla birlikte pervane tasarımlarında ise çok uzunca bir süredir devrimsel değişiklikler yaşanmadı. Pervaneli uçaklar halen daha Wright kardeşlerden beri verimlilik noktasında pek bir değişiklik göstermedi. Benzer problem gemi ve teknelerde kullanılan pervanelerde de var.

Drone ve hava araçları için önemli gelişme

Tam Boyutta Gör Ancak radikal bir tasarım değişikliği hem verimlilik hem de ses sorunlarını çözmek için geliyor. MIT'nin Lincoln Laboratuvarı'nda ortaya çıkan bu devrimsel tasarımın radikal bir şekilde gürültü faktörünü azalttığı görüldü. Lincoln Laboratuvarı'nın Yapısal ve Termal Akışkanlar Mühendisliği Grubunda kıdemli bir personel olan Dr. Thomas Sebastian, yeni tasarım sayesinde pervanelerin havada daha az girdap oluşturduğu ve bunun sesi azalttığını ifade ediyor.

Ekip bu tasarımı sadece ses konusunda test etmedi, aynı zamanda performans noktasında da bir dizi testler gerçekleştirdi. DJI’ın bir drone modelinde yapılan testlerde bu toroid tasarımlı yenilikçi pervanelerin daha fazla itme gücü ürettiğini buldu. Öte yandan bu pervane tasarımının güvenlik açısından da daha iyi olduğu söyleniyor.

Elbette MIT’nin yapmış olduğu testler küçük ölçekli ve büyük ölçeklerde performans ve verimliliğin ne düzeyde olacağını söylemek imkansız. Bununla birlikte elektrikli VTOL hava taksilerinin gelecekte yaygınlaşacağı düşünüldüğünde ve mevcut pervane şeklinin yüksek ses ürettiğini göz önüne aldığımızda bu alandaki yenilikçe pervane tasarımlarının önemli olabileceğini düşünüyoruz. Bu arada ekip halihazırda pervanenin patentini almış durumda ve MIT, ilgili üreticilere lisans vermeye hazır gibi görünüyor.

Benzer bir tasarım suda daha büyük avantaj sağlıyor

Tam Boyutta Gör Sharrow Marine, benzer bir yaklaşım sayesinde standart kanatlar yerine toroidal döngüler kullanan tekne pervanelerinden açıkçası olağanüstü sonuçlar aldığını belirtiyor. Birkaç yıl süren geliştirmenin ardından şirket, pervanelerini yüzlerce standart pervaneye karşı test etti ve aradaki fark oldukça büyük.

Sharrow Marine’in pervane tasarımı, çok daha fazla suyu emerek yüksek bir itki gücü açığa çıkarıyor. Düşük ve orta aralıklı RPM’lerde yeni pervane tasarımı iki kata kadar verimlilik vadediyor. Hatta ve hatta bu pervane tasarımı yakıt tüketimini de yüzde 20 oranında azaltıyor. Sharrow Marine aynı zamanda Sharrow MX olarak adlandırdığı yeni pervane tasarımı sayesinde teknelerdeki yunuslamanın da azaldığını ifade ediyor.

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Hemen aşağıdaki videoda ses faktöründeki ciddi azalmayı da görebilirsiniz. Sharrow Marine, bu pervanesini herhangi bir dıştan takma motora takılabileceğini söylüyor. Firma halihazırda pervanelerinin satışına da başlamış durumda. Ancak tek sorun maliyet gibi görünüyor. Zira geleneksel pervaneler 500 dolar civarına bulunabilirken Sharrow MX için istenen fiyat 5000 dolar.

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Devrim niteliğindeki yeni pervane tasarımı ses sorununu çözecek