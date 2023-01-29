Devrim niteliğindeki yeni pervane tasarımı hem ses hem de performans sorununu çözecek

- Drone ve hava araçları için önemli gelişme
- Benzer bir tasarım suda daha büyük avantaj sağlıyor
- Yorumlar
Bununla birlikte pervane tasarımlarında ise çok uzunca bir süredir devrimsel değişiklikler yaşanmadı. Pervaneli uçaklar halen daha Wright kardeşlerden beri verimlilik noktasında pek bir değişiklik göstermedi. Benzer problem gemi ve teknelerde kullanılan pervanelerde de var.
Drone ve hava araçları için önemli gelişme
Ekip bu tasarımı sadece ses konusunda test etmedi, aynı zamanda performans noktasında da bir dizi testler gerçekleştirdi. DJI’ın bir drone modelinde yapılan testlerde bu toroid tasarımlı yenilikçi pervanelerin daha fazla itme gücü ürettiğini buldu. Öte yandan bu pervane tasarımının güvenlik açısından da daha iyi olduğu söyleniyor.
Elbette MIT’nin yapmış olduğu testler küçük ölçekli ve büyük ölçeklerde performans ve verimliliğin ne düzeyde olacağını söylemek imkansız. Bununla birlikte elektrikli VTOL hava taksilerinin gelecekte yaygınlaşacağı düşünüldüğünde ve mevcut pervane şeklinin yüksek ses ürettiğini göz önüne aldığımızda bu alandaki yenilikçe pervane tasarımlarının önemli olabileceğini düşünüyoruz. Bu arada ekip halihazırda pervanenin patentini almış durumda ve MIT, ilgili üreticilere lisans vermeye hazır gibi görünüyor.
Benzer bir tasarım suda daha büyük avantaj sağlıyor
Sharrow Marine’in pervane tasarımı, çok daha fazla suyu emerek yüksek bir itki gücü açığa çıkarıyor. Düşük ve orta aralıklı RPM’lerde yeni pervane tasarımı iki kata kadar verimlilik vadediyor. Hatta ve hatta bu pervane tasarımı yakıt tüketimini de yüzde 20 oranında azaltıyor. Sharrow Marine aynı zamanda Sharrow MX olarak adlandırdığı yeni pervane tasarımı sayesinde teknelerdeki yunuslamanın da azaldığını ifade ediyor.
Hemen aşağıdaki videoda ses faktöründeki ciddi azalmayı da görebilirsiniz. Sharrow Marine, bu pervanesini herhangi bir dıştan takma motora takılabileceğini söylüyor. Firma halihazırda pervanelerinin satışına da başlamış durumda. Ancak tek sorun maliyet gibi görünüyor. Zira geleneksel pervaneler 500 dolar civarına bulunabilirken Sharrow MX için istenen fiyat 5000 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?