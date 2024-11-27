Yeni Dexter dizisinden beklenen fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl bitmeden izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de Dexter: Original Sin olacak. Original Sin, adından anlaşılacağı üzere, 2000'lerin popüler dizisi Dexter'ın prequel'i olacak. Yani izleyicileri Dexter'da anlatılan olayların öncesine götürecek. 1991 yılında, yani orijinal dizinin yaklaşık 15 yıl öncesinde geçen Original Sin, henüz 20'li yaşlarının başında, genç ve tecrübesiz olan Dexter Morgan'a odaklanıyor..

13 Aralık'ta başlayacak olan Dexter: Original Sin için tanıtım çalışmalarına hız veren Paramount+, dün diziden ilk uzun soluklu fragmanı paylaştı.

Yüzyıllık Yalnızlık dizisinden yeni fragman 1 gün önce eklendi

Dexter: Original Sin, 13 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak

İçindeki öldürme güdüsünü bastırmak için yıllarca uğraşan Dexter, artık bu dürtüyü bastırmakta iyiden iyiye zorlanmaya başlayınca devreye babası giriyor. Bir polis memuru olan Harry Morgan, Dexter'ın kontrol edilemez bu öldürme dürtüsünü en azından kötülere yöneltmesi için "Harry Kanunları" olarak adlandırdığı kurallar dizisini üvey oğluna öğretmeye başlıyor.

Hem orijinal dizide hem de devam dizilerinde Michael C. Hall tarafından canlandırılan Dexter Morgan karakterine bu kez genç oyuncu Patrick Gibson hayat veriyor. Babası Harry Morgan'ı ise Christian Slater canlandırıyor.

Original Sin'de, orijinal diziden tanıdığımız Dedektif Angel Batista ve Maria LaGuerta gibi karakterlerin genç hâlleri de yer alıyor. Dizide Dexter'ın kız kardeşi Deb'e Molly Brown, Maria LaGuerta'nın gençliğine Christina Milian, Angel Batista'nın genç hâline ise James Martinez hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Alex Shimizu, Patrick Dempsey, Reno Wilson ve Sarah Michelle Gellar eşlik ediyor.

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